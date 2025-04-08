“Pazara çıkışta yenilikçi ve tutarlı iş ortağı etkileşimi” ile ödüllendirildi.

Siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Trend Micro, Canalys tarafından gerçekleştirilen Siber Güvenlik Liderlik Matrisi 2025 çalışmasında Şampiyon olarak belirlendi. Trend Micro, Canalys tarafından değerlendirmeye alınan 32 siber güvenlik tedarikçisi arasında üst üste üçüncü kez ilk sırada yer alma başarısını gösterdi. Trend Micro ve iş ortakları, 69 ülkede yüz binlerce kurumsal müşteriyi koruyarak, sektörün coğrafi olarak en çeşitli müşteri tabanına hizmet veriyor.

Trend Micro’nun kanal iş ortağı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için: https://panel.basinlistem.com/[email protected]&MailID=45814644&url=https%3a%2f%2fwww.trendmicro.com%2fen_us%2fpartners%2fchannel-partners.html

2024 yılında Küresel İş Ortağı Programı’nı başlatan Trend Micro, tüm bölgelere ve iş ortağı türlerine uygun ve ihtiyaca özel bir katılım fırsatı sunuyor. Yapay zeka yetkinlikleri, iş ortağı uzmanlıkları, etkileşimli eğitimler, özelleştirilmiş oyun planları ve potansiyel müşteri oluşturma araçları Canalys tarafından öne çıkarılan unsurlar arasında yer alıyor.

Canalys’in Trend Micro’nun kanal programına ilişkin değerlendirmesine göre: “2025 yılında iş ortağı ekosisteminin genişletilmesi öncelikli bir alan olacak. Bu kapsamda, NVIDIA ile iş birliği içinde yapay zekâ odaklı yeni iş ortakları ile savunma, enerji, sağlık ve finansal hizmetler sektörlerindeki iş ortakları ön planda yer alacak. Öncelikler arasında güvenlik hizmetleri uzmanı ekosisteminin büyütülmesi ve bulut pazar yerleri aracılığıyla sürdürülebilir iş ortağı ivmesinin sağlanması bulunuyor. Yapay zekâ destekli fırsat kampanyasının başlatılması, çapraz ve yukarı satış fırsatlarını artırırken yeni Teknik İş Ortağı Merkezi, iş ortaklarının satış öncesi ve sonrası süreçleri en verimli şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.”

Canalys Küresel Siber Güvenlik Liderlik Matrisi’nde “Şampiyon” olarak derecelendirilebilmek için, güvenlik tedarikçilerinin kanal yönetiminde en yüksek mükemmellik seviyelerine ulaşması, tutarlı ve yüksek üretici kıyas puanlarına sahip olması, küresel sevkiyatlarda en büyük paya sahip firmalar arasında yer alması ve güçlü bir pazar performansı, vizyon, liderlik ile değişim yönetimi yetkinlikleri sergilemesi gerekiyor.

Trend Micro COO’su Kevin Simzer, “Yapay zeka destekli proaktif siber güvenlik yaklaşımımızla kanal iş ortaklarımızı ve son kullanıcılarımızı güçlendirmeye yönelik derin odağımız, sektörde güçlü bir şekilde yankı bulmaya devam ediyor. Kanal inovasyonumuz, ölçeklenebilirliğimiz, farklı iş ortağı profillerimiz ve sunduğumuz hizmet kalitesi nedeniyle Canalys tarafından takdir edilmekten gurur duyuyoruz. 2025 boyunca kanal yetkinliklerimizi genişleterek bu başarıyı daha da ileriye taşıyoruz” dedi.

Canalys, iş ortaklarının görüşlerini Vendor Benchmark Analyzer adlı aracıyla ölçümlüyor. Bu araç, kanal iş ortaklarının üreticilerle çalışma deneyimlerini derleyerek karşılaştırmaya imkan tanıyan puanlar oluşturuyor. Trend Micro, bu değerlendirmede yüzde 82 liderlik puanı ve yüzde 74 ivme puanıyla listenin başında yer aldı.