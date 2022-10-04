OPPO, tam tabiriyle her gün yeni bir orta seviye Android akıllı telefon sızıntısı haberiyle gündeme geliyor. Son zamanlarda amiral gemisi segment yerine giriş ve orta seviyede varlık gösteren firma yine bir giriş-orta seviye cihaz haberiyle gündemde.

Firmanın yakın zamanda tanıtacağı konuşulan OPPO A77s, Geekbench testinde görüntülendi! Cihazın ortaya çıkan özellikleri, sızıntı haberlerini doğrular nitelikte.

Snapdragon 680 Yonga Setiyle Geliyor!

OPPO A77s, tek çekirdek testinden 380 puan alarak giriş-orta seviye cihazlardan beklediğimiz bir performans gösteriyor. Cihazın çoklu çekirdek test skoru ise 1657 olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da cihazın segmentinden beklenen bir skor olduğunu söyleyebiliriz.

Geekbench’te ortaya çıkan bilgilere göre, OPPO A77s birçok OPPO cihazında kullanılan Snapdragon 680 yonga setiyle gelecek. 8 GB bellek kapasitesine sahip olacağı ortaya çıkan cihazın, kutudan Android 12 üzerine kurulu ColorOS 12.1 sürümü ile çıkması bekleniyor.

Cihazın önceki sızıntı haberleri, cihazda 6.56 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü bir LCD ekran, 50 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü özçekim kamerası, 128 GB dahili depolama kapasitesi, 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğinin yer alacağına işaret ediyordu.

Cihaz hakkında henüz bir fiyat bilgisi bulunmasa da, teknoloji çevrelerinde cihazın yaklaşık olarak 350 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı konuşuluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OPPO’nun yeni giriş-orta seviye oyuncusunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!