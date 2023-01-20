Dijital pazarlama sektörü için 2022 yılı salgının tüm etkilerinin üzerinden atıldığı aynı zamanda da ekonomik gelişmelere bağlı olarak yeni trendlerin devreye alındığı bir yıl oldu. Reklam verenler açısından dijital pazarlama, yılın yıldızı haline geldi. Sektör 2022’de yüzde 70 oranında büyüdü. Bunda Türkiye’de 70 milyona yaklaşan sosyal medya kullanıcısı sayısının bulunması, internet kullanımının günde 8 saate yaklaşması ve her 5 kişiden 4’ünün alacağı ürünü hizmeti internette aratması ve her 5 kişiden 3’ünün de internetten alışveriş yapmasının etkisi büyük oldu. 120’yi aşkın ülkede dijital marketing kampanyalarına imza atan Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, 2022 yılını değerlendirdi. Artan sosyal medya kullanımının dijital kampanyaların iticisi olduğu bilgisini veren Pamuk, “Türkiye’de sosyal medya kullanımı hayli yaygın. İlk sırada Whatsapp var, onu Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Massenger, Telegram, TikTok , Pinterest, Snapchat ve LinkedIn ile diğer mecralar takip ediyor. Markalar da görünür olmak için sosyal medya kampanyalarına ağırlık veriyor. 2020 ve 2021 evden çalıştığımız dönemler oldu. Salgının etkisinin geçtiğini hissettiğimiz 2022’de hayat normalleşmeye başladı. Buna paralel olarak sosyal medya kullanımının Türkiye’de ve dünyada artması da e-ticaret ve e-ihracat konusunda markaları daha çok sosyal medya kampanyası yapmaya yöneltti.” dedi.

Influencer Marketinge Ölçüm Dopingi

Sosyal medya kampanyalarında Influencer marketing’in ilk sırada olduğunu anlatan Emrah Pamuk, “Influencer’lar hem eriştikleri popülasyonun büyüklüğü hem etkileşim alabilmeleri, hem de kampanya sonuçlarının ölçümlenmesine sağladıkları katkı nedeniyle daha çok tercih ediliyor. Markalar çeşitli bütçeler ya da kâr payı anlaşmaları ile Influencer marketing yapıyor; sonuçlarını da izlenme ve satış oranlarını görerek değerlendirebiliyor” diye konuştu.

Müşteri İlişkileri Ön plana Çıktı

2022’de marka itibarı çalışmalarının hayli önem kazandığını anlatan Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “Salgın sonrası markalar tüketiciyle buluşma noktasında itibar çalışması yapmayı yeğledi. Ürün ve hizmet tanıtmanın ötesine geçerek, B2C ticarete ağırlık verdiler. Günümüzde bir markanın satış yerindeki e-ticaret alanındaki yorumları hayli önemli. Tüketicinin yaşadığı deneyim, bugün marketingin en önemli unsurlarından biri oldu. Dolasıyla pazar yerlerinin profesyonel yönetiminden, marka algısının sosyal medya kampanyaları ile artırılmasına değin birçok yöntem 2022’nin trendleri arasında yer aldı” ifadelerini kullandı.

20 Milyar TL’lik Yatırım Yapıldı

Yılbaşı, 14 Şubat Sevgililer Günü, Anneler Günü, Ramazan ve Kurban Bayramları, Black Friday ile Şahane Hafta Sonu gibi kampanya dönemlerinde dijital marketingin tavan yaptığını anlatan Pamuk, “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sektörler de yatırımlarını dijital dünyaya taşıdı. Dijital reklam rekabeti her yıl daha da kızışırken, 2022’nin ilk 6 ayında dijital pazarlama alanında yapılan yatırımlar 14 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Bu rakam 2021’in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 78’lik bir büyümeye elde edilirken, 2022’nin ikinci yarısında ise özellikle kasım ayında yaşanan Black Friday’in etkisiyle sektöre yapılan yatırımların toplamı yaklaşık 20 milyar lira düzeyinde gerçekleşti” bilgisini verdi.

2023 Daha Dijital Geçecek

Video marketingin 2022’deki en önemli çalışma alanları arasında olduğunu kaydeden Emrah Pamuk, internet kullanıcılarının yüzde 80’inden fazlasının bir ürün hizmet satın almadan önce mutlaka 2 ve üzeri video izlediğini hatırlattı. “Video marketing alanında bulunmayan markalar rekabette hayli geriye düştü” sözlerini kullanan Pamuk, “Video marketing dijital marketingin en önemli unsurlarından biri haline geldi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Biz de bu alanda Türkiye ve yurt dışında önemli çalışmalar yaptık; yapmaya da devam ediyoruz. Video marketing esasında dijital pazarlamanın bel kemiğini oluşturuyor” diye konuştu. Digital Exchange için 2022’nin hayli verimli bir yıl olduğunun altını çizen Emrah Pamuk “2022 yılı Digital Exchange olarak dijital alanda büyüme ivmesini en iyi seviyede tamamladı. Daha çok teknoloji yatırımı yaparak marka, müşteri ve iş ortaklarımızı dijital alanda en iyi çözümleri sunan hizmetler sağladık. Başarımızı sürdürülebilir yatırımlar ile bir sonraki yıllarda da aynı büyüme ivmesiyle devam ettireceğiz.2023’e güçlü girdik, bu yıl geçmişten gelen tecrübeyle ve yeni marketing yöntemleriyle birlikte daha dijital ve daha verimli geçecek” dedi.