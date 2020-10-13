2022 Mercedes SL63 AMG, kamuflajlı olarak görüntülendi!

Bir süre önce 2022 Mercedes SL modeline ait bir prototip görüntülendi. Bu prototipin, AMG modeli olduğu iddialarını, arkasındaki dörtlü egzoz çıkışı güçlendiriyor.

İlginizi çekebilir: Lamborghini Essenza SCV12’nin kükreyişine kulak verin!

reklam

Egzozları dışında diğer SL prototiplerinden pek de farklı görünmeyen SL AMG prototipi, tavanı ve tamponlarında yer alan eklentilerle kendini ayırıyor. Söz konusu prototip iki farklı tasarıma sahip jantları taşıyor. Arkadakiler 5 tek kollu tasarıma sahipken, ön tarafta 5 çift kollu bir tasarıma sahip.

Yeni SL‘nin, Mercedes AMG GT ile aynı mimariye sahip olacağını, AMG patronu Tobias Moers duyurmuştu. Moers bu açıklaması esnasında “SL’in DNA’sını geri getiriyoruz. Fakat bu kez çok daha sportif bir deneyimin, konforla mükemmel bir birleşimini ortaya koyacağız.” şeklinde cümleler de söylemişti.

Yeni SL Serisi’nin teknik detay söylentileri

SL ve AMG GT’nin ortak noktası yalnızca mimarileri olmayacak. Aks parçaları, süspansiyonlar, direksiyon sistemleri, 48 V hafif hibrit mimarisi ve hibrit güç aktarma organlarının da ortak olacağı söyleniyor. Ayrıca her iki araç da Mercedes’in Sindelfingen (Almanya) tesislerinde, yan yana üretilecek.

Autocar‘a konuşan bir kaynağa göre ise yeni SL’de, daha uzun bir kaput ve daha arkada konumlandırılmış bir kabin tasarımı olacağı söyleniyor. Kaynak, “Yeni platform bize daha fazla özgürlük verdi. Ön aks ile güvenlik duvarı arasında daha fazla mesafe olması, SL için daha geleneksel oranlara imkan tanıyor.” demiş.

SL’in satın alınabilir en güncel jenerasyonu SL’in satın alınabilir en güncel jenerasyonu

Yeni SL ailesinin SL 450 EQ Boost ile başlayıp SL 53, SL 500 ve SL 63 – SL 63S modelleri ile tamamlanması bekleniyor. 604 beygirlik çift turbolu V8 bir motorun SL ailesinde yer alacağı söyleniyor. Fakat henüz resmi olarak onaylanmış teknik bir detay bulunmuyor.

Kaynak: Carscoops, Autocar