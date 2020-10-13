Genel
2022 Mercedes SL63 AMG, kamuflajlı olarak görüntülendi!
Bir süre önce 2022 Mercedes SL modeline ait bir prototip görüntülendi. Bu prototipin, AMG modeli olduğu iddialarını, arkasındaki dörtlü egzoz çıkışı güçlendiriyor.
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Egzozları dışında diğer SL prototiplerinden pek de farklı görünmeyen SL AMG prototipi, tavanı ve tamponlarında yer alan eklentilerle kendini ayırıyor. Söz konusu prototip iki farklı tasarıma sahip jantları taşıyor. Arkadakiler 5 tek kollu tasarıma sahipken, ön tarafta 5 çift kollu bir tasarıma sahip.
Yeni SL‘nin, Mercedes AMG GT ile aynı mimariye sahip olacağını, AMG patronu Tobias Moers duyurmuştu. Moers bu açıklaması esnasında “SL’in DNA’sını geri getiriyoruz. Fakat bu kez çok daha sportif bir deneyimin, konforla mükemmel bir birleşimini ortaya koyacağız.” şeklinde cümleler de söylemişti.
Yeni SL Serisi’nin teknik detay söylentileri
SL ve AMG GT’nin ortak noktası yalnızca mimarileri olmayacak. Aks parçaları, süspansiyonlar, direksiyon sistemleri, 48 V hafif hibrit mimarisi ve hibrit güç aktarma organlarının da ortak olacağı söyleniyor. Ayrıca her iki araç da Mercedes’in Sindelfingen (Almanya) tesislerinde, yan yana üretilecek.
Autocar‘a konuşan bir kaynağa göre ise yeni SL’de, daha uzun bir kaput ve daha arkada konumlandırılmış bir kabin tasarımı olacağı söyleniyor. Kaynak, “Yeni platform bize daha fazla özgürlük verdi. Ön aks ile güvenlik duvarı arasında daha fazla mesafe olması, SL için daha geleneksel oranlara imkan tanıyor.” demiş.
Yeni SL ailesinin SL 450 EQ Boost ile başlayıp SL 53, SL 500 ve SL 63 – SL 63S modelleri ile tamamlanması bekleniyor. 604 beygirlik çift turbolu V8 bir motorun SL ailesinde yer alacağı söyleniyor. Fakat henüz resmi olarak onaylanmış teknik bir detay bulunmuyor.
Kaynak: Carscoops, Autocar
Genel
Lamborghini Essenza SCV12’nin kükreyişine kulak verin!
Lamborghini, bir süre önce duyurduğu, sınırlı sayıda üreteceği Essenza SCV12‘nin son rötuşlarını yapıyor. Piste özel bir model olan bu aracın, görüntüsü kadar sesi de vahşi.
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Kısa bir süre önce ünlü Monza Pisti‘ne çıkan aracın görüntülerini, Lamborghini’nin özel davetlisi olarak orada bulunan 19Bozzy92 adındaki Youtuber kaydetti.
Essenza SCV12, Aventador‘da yer alan 6.5 litrelik atmosferik V12‘nin temel alınarak geliştirildiği bir motora sahip. Motordan yola çıkarak baktığımızda Aventador’a oldukça benzeyeceğini düşünmek gayet doğal. Fakat Essenza SCV12’nin, Aventador’u daha evcil gösterecek nitelikte bir araç olduğunu söylemek mümkün.
Aracın dikkat çeken tek özelliği V12 motoruyla sınırlı kalmamış. Geri tepme basıncını azaltan özel bir Capristo marka egzoz ve vites değişimleri esnasındaki harika seslere sebep olan X-trac sıralı altı vitesli bir şanzıman da araçta yer alıyor.
Essenza SCV12’den yalnızca 40 adet üretilecek. Aracı satın alan müşteriler, FIA Grade 1 onaylı pistlerdeki özel etkinliklerde araçlarını kullanabilecekler. Teknik yardım ise Lamborghini Squadra Corsa ekibi tarafından sağlanacak.
Kaynak: Carscoops
Aksesuar
Xiaomi MIJIA markası mavi ışık engelleyen gözlüklerini satışa sundu
Xiaomi MIJIA markası, en son geçen yıl nisan ayında bir anti blue-ray(mavi ışık engelleyici) gözlük piyasaya sürmüştü. Bir yıldan biraz fazla bir süre sonra, Xiaomi MIJIA markası yeni anti blue-ray gözlüklerini piyasaya sürüyor. Mavi ışık engelleme oranı % 80’den fazla olan gözlükler gözlerimizi bu yüksek enerjili ışıktan koruyor. Ayrıca biyolojik ritmimizin düzende kalmasını sağlıyor. Gözlükler şu anda Xiaomi Çin’de 199 Yuan’a (29 $) satılıyor .
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Günlük hayatta çok fazla kullandığımız telefon ve tablet gibi teknolojik aletlerin mavi ışık yaydığını ve mavi ışığın vücudumuza zararları ile ilgili haberleri duymuşsunuzdur. Bu konu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar sonucu mavi ışığın melatonin hormonu üretiminde; gözde retina ve kornea tabakası üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu ortaya koydu. Bunun sebebiyse mavi ışığın yüksek enerjili bir ışık olması ve ultraviyole ışıklardan göz için en tehlikeli özellikteki ışık olarak kabul edilmesidir. Xiaomi de bu konu üzerine çalışmalar yürütmüş ve Mijia markası ile mavi ışık filtresi bulunduran gözlükler tasarlamıştır. Peki Xiaomi MIJIA Anti- Blu-Ray gözlüklerin özellikleri nasıl olduğuna gelin hep beraber bakalım.
Xiaomi MIJIA Anti-Blu-Ray gözlüklerinin özellikleri neler?
Xiaomi MIJIA Anti-Blu-ray Gözlükler, mavi ışık engelleme oranı %80’den fazla olan yüksek çözünürlüklü naylon merceklerle donatılmıştır. Gözlük minimalist bir retro şekle sahiptir ve ultra hafif beta titanyum metal çerçeve ile donatılmıştır. Lens ve çerçeve yaklaşık 15,5 g ağırlığındadır. Naylon lenslerin ışık geçirgenliği %93’ten fazladır. Lens, her iki tarafta da yağ geçirmez olmasını sağlayan 16 katmanlı bir kaplamaya sahiptir. Lensler, 415-445nm dalga boyundaki mavi ışığı absorbe etme ve yansıtma yeteneğine sahip mavi ışık faktörü ve anti-mavi ışık kaplaması ile birlikte gelir. Bütün bu özellikleri de biyolojik ritmimizin korunmasını sağlar. Gözlükler iki farklı renkte tasarlanmıştır. Bunlar siyah ve rose golden dediğimiz pembe altın rengidir. Hem kadın hem de erkek için uygundur. Şu anda, Xiaomi MIJIA Anti Blue Ray Güneş Gözlükleri, çin kaynaklı siteler üzerinden ,199 Yuan’a (29 $) alıcısını bekliyor.
e-Spor
Valorant oyununun yeni karakteri Skye karşınızda!
Valorant oyunu , 3. Perde adını verdiği üçüncü sezonuna 13 Ekim‘de giriyor. Haberimizde, güncellemenin yeni eklemelerinin sonuncusunu yeni bir Valorant karakteri olarak görüyoruz. Karakterimiz, Skye adında bir Avustralyalı ajan ve doğaüstü güçleri sayesinde takım için büyük bir avantaj sağlıyor.
Doğaya ve takım arkadaşlarına yönelik bir karakter olan Skye için Sova karakterinin geliştirilmiş hali diyebiliriz. Skye ajanı, keşif yapmak için kuşları çağırabilir. Ayrıca, Skye karakteri, keşif yapmak ve rakipleri kör etmek için haritayı araştırabileceğiniz Wolf- Drone çağırabilir.
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Skye karakterinin yetenekleri neler?
Valorant oyunundaki bu karakterimizde, her karakterde olduğu gibi iki tane temel yetenek, bir imza yeteneği, bir tane de ulti özelliği bulunuyor. Skye‘nin temel yeteneklerinde ilki: etki alanı iyileştirmesi. Bu yetenek sayesinde, Skye takım arkadaşlarını iyileştirir fakat kendisini iyileştirmez. Skye’nin ikinci temel yeteneğine gelirsek , Skye kurtunu bir avcı olarak düşmanlara gönderir, düşmana ulaştığınızda ateş tuşuna basıldığında bir patlama oluşturarak rakibe hasar verebilir. Valorant oyunumuzda çıkıcak yeni karakterimizin imza yeteneği ise şu şekilde: Skye’nin uzaktan kontrol imkanı sağlayan Wolf Drone’u ile düşmanların yeri tespit edilir,ardından ateşleme tuşu ile düşmanlar kör edilebilir. Son özellik ise Skye’nin ulti yeteneği: Skye 3 adet rakip bulucu tohum yollar. Eğer bu rakip bulucu tohumlar düşmanı bulursa rakibin yakın haritadaki yeri oyuncu tarafından görülebilir.
Valorant ekibi Skye karakterini ne zaman oyuna ekleyecek?
Skye, Valorant‘ın ajan kadrosunda 13. ajan oldu ve onun takip ve iyileştirme yetenekleri kesinlikle oyuncuların karakter seçimlerini derinden etkileyecek. Bundan dolayı, Skye karakteri, 27 Ekim‘e kadar karakteri resmi olarak oynanamayacak. Diğer bir sebep ise stüdyonun rekabet alanına potansiyel olarak meta-değiştirici bir faktör getirmeden önce, sezonun yeni haritalarındaki hataların ve karakterin oynanışındaki oyun bozan hataların veya başka engellerin ortaya çıkmamasını engellemek için stüdyonun biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Riot, yeni bir ajana ek olarak, yeni bir harita (Icebox) ,bir dizi yeni silah görünüm vee kilidi açılacak diğer kozmetikler içeren geleneksel bir 3. Perde savaş geçişi ekliyor.