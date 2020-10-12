Genel
Lamborghini Essenza SCV12’nin kükreyişine kulak verin!
Lamborghini, bir süre önce duyurduğu, sınırlı sayıda üreteceği Essenza SCV12‘nin son rötuşlarını yapıyor. Piste özel bir model olan bu aracın, görüntüsü kadar sesi de vahşi.
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Kısa bir süre önce ünlü Monza Pisti‘ne çıkan aracın görüntülerini, Lamborghini’nin özel davetlisi olarak orada bulunan 19Bozzy92 adındaki Youtuber kaydetti.
Essenza SCV12, Aventador‘da yer alan 6.5 litrelik atmosferik V12‘nin temel alınarak geliştirildiği bir motora sahip. Motordan yola çıkarak baktığımızda Aventador’a oldukça benzeyeceğini düşünmek gayet doğal. Fakat Essenza SCV12’nin, Aventador’u daha evcil gösterecek nitelikte bir araç olduğunu söylemek mümkün.
Aracın dikkat çeken tek özelliği V12 motoruyla sınırlı kalmamış. Geri tepme basıncını azaltan özel bir Capristo marka egzoz ve vites değişimleri esnasındaki harika seslere sebep olan X-trac sıralı altı vitesli bir şanzıman da araçta yer alıyor.
Essenza SCV12’den yalnızca 40 adet üretilecek. Aracı satın alan müşteriler, FIA Grade 1 onaylı pistlerdeki özel etkinliklerde araçlarını kullanabilecekler. Teknik yardım ise Lamborghini Squadra Corsa ekibi tarafından sağlanacak.
Kaynak: Carscoops
Aksesuar
Xiaomi MIJIA markası mavi ışık engelleyen gözlüklerini satışa sundu
Xiaomi MIJIA markası, en son geçen yıl nisan ayında bir anti blue-ray(mavi ışık engelleyici) gözlük piyasaya sürmüştü. Bir yıldan biraz fazla bir süre sonra, Xiaomi MIJIA markası yeni anti blue-ray gözlüklerini piyasaya sürüyor. Mavi ışık engelleme oranı % 80’den fazla olan gözlükler gözlerimizi bu yüksek enerjili ışıktan koruyor. Ayrıca biyolojik ritmimizin düzende kalmasını sağlıyor. Gözlükler şu anda Xiaomi Çin’de 199 Yuan’a (29 $) satılıyor .
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Günlük hayatta çok fazla kullandığımız telefon ve tablet gibi teknolojik aletlerin mavi ışık yaydığını ve mavi ışığın vücudumuza zararları ile ilgili haberleri duymuşsunuzdur. Bu konu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar sonucu mavi ışığın melatonin hormonu üretiminde; gözde retina ve kornea tabakası üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu ortaya koydu. Bunun sebebiyse mavi ışığın yüksek enerjili bir ışık olması ve ultraviyole ışıklardan göz için en tehlikeli özellikteki ışık olarak kabul edilmesidir. Xiaomi de bu konu üzerine çalışmalar yürütmüş ve Mijia markası ile mavi ışık filtresi bulunduran gözlükler tasarlamıştır. Peki Xiaomi MIJIA Anti- Blu-Ray gözlüklerin özellikleri nasıl olduğuna gelin hep beraber bakalım.
Xiaomi MIJIA Anti-Blu-Ray gözlüklerinin özellikleri neler?
Xiaomi MIJIA Anti-Blu-ray Gözlükler, mavi ışık engelleme oranı %80’den fazla olan yüksek çözünürlüklü naylon merceklerle donatılmıştır. Gözlük minimalist bir retro şekle sahiptir ve ultra hafif beta titanyum metal çerçeve ile donatılmıştır. Lens ve çerçeve yaklaşık 15,5 g ağırlığındadır. Naylon lenslerin ışık geçirgenliği %93’ten fazladır. Lens, her iki tarafta da yağ geçirmez olmasını sağlayan 16 katmanlı bir kaplamaya sahiptir. Lensler, 415-445nm dalga boyundaki mavi ışığı absorbe etme ve yansıtma yeteneğine sahip mavi ışık faktörü ve anti-mavi ışık kaplaması ile birlikte gelir. Bütün bu özellikleri de biyolojik ritmimizin korunmasını sağlar. Gözlükler iki farklı renkte tasarlanmıştır. Bunlar siyah ve rose golden dediğimiz pembe altın rengidir. Hem kadın hem de erkek için uygundur. Şu anda, Xiaomi MIJIA Anti Blue Ray Güneş Gözlükleri, çin kaynaklı siteler üzerinden ,199 Yuan’a (29 $) alıcısını bekliyor.
e-Spor
Valorant oyununun yeni karakteri Skye karşınızda!
Valorant oyunu , 3. Perde adını verdiği üçüncü sezonuna 13 Ekim‘de giriyor. Haberimizde, güncellemenin yeni eklemelerinin sonuncusunu yeni bir Valorant karakteri olarak görüyoruz. Karakterimiz, Skye adında bir Avustralyalı ajan ve doğaüstü güçleri sayesinde takım için büyük bir avantaj sağlıyor.
Doğaya ve takım arkadaşlarına yönelik bir karakter olan Skye için Sova karakterinin geliştirilmiş hali diyebiliriz. Skye ajanı, keşif yapmak için kuşları çağırabilir. Ayrıca, Skye karakteri, keşif yapmak ve rakipleri kör etmek için haritayı araştırabileceğiniz Wolf- Drone çağırabilir.
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Skye karakterinin yetenekleri neler?
Valorant oyunundaki bu karakterimizde, her karakterde olduğu gibi iki tane temel yetenek, bir imza yeteneği, bir tane de ulti özelliği bulunuyor. Skye‘nin temel yeteneklerinde ilki: etki alanı iyileştirmesi. Bu yetenek sayesinde, Skye takım arkadaşlarını iyileştirir fakat kendisini iyileştirmez. Skye’nin ikinci temel yeteneğine gelirsek , Skye kurtunu bir avcı olarak düşmanlara gönderir, düşmana ulaştığınızda ateş tuşuna basıldığında bir patlama oluşturarak rakibe hasar verebilir. Valorant oyunumuzda çıkıcak yeni karakterimizin imza yeteneği ise şu şekilde: Skye’nin uzaktan kontrol imkanı sağlayan Wolf Drone’u ile düşmanların yeri tespit edilir,ardından ateşleme tuşu ile düşmanlar kör edilebilir. Son özellik ise Skye’nin ulti yeteneği: Skye 3 adet rakip bulucu tohum yollar. Eğer bu rakip bulucu tohumlar düşmanı bulursa rakibin yakın haritadaki yeri oyuncu tarafından görülebilir.
Valorant ekibi Skye karakterini ne zaman oyuna ekleyecek?
Skye, Valorant‘ın ajan kadrosunda 13. ajan oldu ve onun takip ve iyileştirme yetenekleri kesinlikle oyuncuların karakter seçimlerini derinden etkileyecek. Bundan dolayı, Skye karakteri, 27 Ekim‘e kadar karakteri resmi olarak oynanamayacak. Diğer bir sebep ise stüdyonun rekabet alanına potansiyel olarak meta-değiştirici bir faktör getirmeden önce, sezonun yeni haritalarındaki hataların ve karakterin oynanışındaki oyun bozan hataların veya başka engellerin ortaya çıkmamasını engellemek için stüdyonun biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Riot, yeni bir ajana ek olarak, yeni bir harita (Icebox) ,bir dizi yeni silah görünüm vee kilidi açılacak diğer kozmetikler içeren geleneksel bir 3. Perde savaş geçişi ekliyor.
Genel
Genshin Impact, iki haftada 100 milyon dolardan fazla gelir elde etti!
Genshin Impact oyun dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. İki hafta önce piyasaya çıkan oyun bedava olmasına rağmen 100 milyon doları aşkın gelir elde etti.
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Genshin Impact, çıkışından bu yana 100 milyon dolardan fazla gelir elde etti!
Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan “Free to Play” oyunlar gün geçtikçe artmaya ve yeni oyunculara kavuşmaya devam ediyor. Genellikle oyun içi alım satım işlemleri ile büyük gelirler elde eden bu oyunlara iki hafta önce bir yenisi daha eklendi. MiHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact, çıkışından bu yana tamı tamına 100 milyon dolardan fazla gelir elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Asya’da oldukça popüler olan oyun batı dünyasının da kısa sürede ilgisini çekmeyi başardı.
Açık dünya rol yapma oyunu olan Genshin Impact, bedava olmasına rağmen iki hafta içerisinde oyun içi satın alımlar sayesinde dikkat çekici bir rakama ulaşırken, yapımcı firma uzun süre daha başarının devam etmesini umuyor. İlk iki hafta içerisinde bütün geliştirme maliyetlerini çıkaran oyun şu an için Çin’den çıkan en başarılı yapım olarak isimlendiriliyor. Daha önceden ortaya çıkan bir kaç siyasi kural dolayısıyla da adından söz ettiren oyun, uzun yıllar daha gündemden düşmeyecekmiş gibi gözüküyor. Tamamen ücretsiz olan oyunu, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android ve iOS platformlarında oynayabilirsiniz.