Lamborghini Essenza SCV12’nin kükreyişine kulak verin!

Xiaomi MIJIA markası, en son geçen yıl nisan ayında bir anti blue-ray(mavi ışık engelleyici) gözlük piyasaya sürmüştü. Bir yıldan biraz fazla bir süre sonra, Xiaomi MIJIA markası yeni anti blue-ray gözlüklerini piyasaya sürüyor. Mavi ışık engelleme oranı % 80’den fazla olan gözlükler gözlerimizi bu yüksek enerjili ışıktan koruyor. Ayrıca biyolojik ritmimizin düzende kalmasını sağlıyor. Gözlükler şu anda Xiaomi Çin’de 199 Yuan’a (29 $) satılıyor .

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Günlük hayatta çok fazla kullandığımız telefon ve tablet gibi teknolojik aletlerin mavi ışık yaydığını ve mavi ışığın vücudumuza zararları ile ilgili haberleri duymuşsunuzdur. Bu konu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar sonucu mavi ışığın melatonin hormonu üretiminde; gözde retina ve kornea tabakası üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu ortaya koydu. Bunun sebebiyse mavi ışığın yüksek enerjili bir ışık olması ve ultraviyole ışıklardan göz için en tehlikeli özellikteki ışık olarak kabul edilmesidir. Xiaomi de bu konu üzerine çalışmalar yürütmüş ve Mijia markası ile mavi ışık filtresi bulunduran gözlükler tasarlamıştır. Peki Xiaomi MIJIA Anti- Blu-Ray gözlüklerin özellikleri nasıl olduğuna gelin hep beraber bakalım.

Xiaomi MIJIA Anti-Blu-Ray gözlüklerinin özellikleri neler?

Xiaomi MIJIA Anti-Blu-ray Gözlükler, mavi ışık engelleme oranı %80’den fazla olan yüksek çözünürlüklü naylon merceklerle donatılmıştır. Gözlük minimalist bir retro şekle sahiptir ve ultra hafif beta titanyum metal çerçeve ile donatılmıştır. Lens ve çerçeve yaklaşık 15,5 g ağırlığındadır. Naylon lenslerin ışık geçirgenliği %93’ten fazladır. Lens, her iki tarafta da yağ geçirmez olmasını sağlayan 16 katmanlı bir kaplamaya sahiptir. Lensler, 415-445nm dalga boyundaki mavi ışığı absorbe etme ve yansıtma yeteneğine sahip mavi ışık faktörü ve anti-mavi ışık kaplaması ile birlikte gelir. Bütün bu özellikleri de biyolojik ritmimizin korunmasını sağlar. Gözlükler iki farklı renkte tasarlanmıştır. Bunlar siyah ve rose golden dediğimiz pembe altın rengidir. Hem kadın hem de erkek için uygundur. Şu anda, Xiaomi MIJIA Anti Blue Ray Güneş Gözlükleri, çin kaynaklı siteler üzerinden ,199 Yuan’a (29 $) alıcısını bekliyor.