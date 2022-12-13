2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Ve artık önemli bir döneme giriliyor. Son 16 turu ve çeyrek finallerden sonra yarı finalistlerde de belli oldu, kupada son 4 ülke kaldı.

Bu videoda ise yarı finale kalan ülkelerin eşleşmelerinden Fransa-Fas müsabakasını ele alıyoruz. Zorlu geçecek olan maçlardan kendimize göre önde olan ve geride kalan takımları, olası tur atlayacak ve elenecek olan takımlardan da bahsettik.

Peki sizce bu eşleşmelerde hangi takımlar tur atlayacak ve kimler elenecek? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın, iyi seyirler…

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