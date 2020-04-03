Genel
2021 VW Tiguan’ın hibrit GTE versiyonu test edilirken görüntülendi!
Bu haftanın başlarında Volkswagen, makyajlı Tiguan’ın plug-in hibrit versiyonunun geleceğini doğruladı. Kamuflajlı olarak test edilen araç, casus kameralara yakalandı.
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Aracın, Passat ve Golf‘ün elektrikli versiyonlarından da aşina olduğumuz eki alarak,”Tiguan GTE” olarak adlandırılması bekleniyor. Tiguan ailesinin diğer üyelerine kıyasla farklı ön ve arka tamponlara sahip olacak aracın prototipinde, gizli egzoz boruları ve sol ön çamurluktaki şarj portu göze çarpıyor.
Tiguan GTE’nin tahrik sistemi de dahil olmak üzere, 8. nesil Golf’ün plug-in hibrit versiyonu ile birçok ortak noktası bulunacak. Söz konusu hibrit Golf’te yer alan 150 beygir güç üreten 4 silindirli,1.4 litrelik turbolu motorun, 112 beygirlik elektrikli motor ile eşleştirildiği bir ünitenin, Tiguan GTE’de yer alması bekleniyor. Bu sistem toplamda 242 beygir güç, 400 Nm tork üretecek ve sadece altı ileri DSG şanzımanla alınabilecek.
13 kWh kapasiteli batarya taşıyan Golf GTE‘nin tamamen elektrikle sürüş mesafesi yaklaşık 60 km olarak biliniyor ve 130 km/s hıza kadar sıfır emisyonla gidebiliyor. Tiguan GTE’nin sahip olduğu ekstra hacimden ötürü, biraz daha büyük bataryaların araçta yer alması olası görünüyor.
Hibrit ünitenin kontrolleri ve alt menüleri haricinde, Tiguan’ın iç kısmındaki değişiklikler hakkında henüz bir bilgi yok. Fakat hibrit versiyona özel iç döşeme ve kaplama seçeneklerinin olma ihtimali bulunuyor.
Koronavirüs veya başka bir faktörden ötürü bir sorun yaşanmazsa, yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.
Genel
Makyajlı BMW 5-Serisi, dev böbrek modasına uymayacak!
2016 yılında yollara çıkan G30 kasa BMW 5-Serisi, ilk makyajı için test edilirken casus fotoğrafçılara yakalandı. Ayrıca plug-in hibrit bir versiyonu da görüntülendi.
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Alman üreticinin, makyajla birlikte ön taraftaki böbreklerin boyutunu, 7-Serisi’ndeki gibi devasa hale getirmesinden birçok kişi endişeliydi. Fakat görünüşe göre böbrekler aynı haliyle kalacak gibi.
Ön ve arka tamponların tasarımındaki yeniliklere uygun şekilde, ön ve arka farların da tasarımında güncellemeler mevcut. Çok fazla çeşitte olmaması beklenen birkaç yeni jant ve dış renk seçeneği dışında, aracın dış tasarımında fazla bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Ayrıca casus fotoğraflarda da gözüktüğü üzere, 5-Serisi Touring prototipinde, sedan prototipinden farklı ön tampon tasarımına sahip. Bunun nedeni ise aracın yanlarında ve sol ön çamurluktaki fiş portunun üzerine yazan “Hibrit Test Aracı” ibaresinden anlaşılacağı üzere “plug-in hibrit” bir model olması.
BMW’nin şu anda satıştaki 5.30e iPerformance plug-in hibrit modeli, 4 silindirli 2.0 litrelik içten yanmalı üniteyi elektrik motoruyla destekleyerek 248 beygir güç ve 420 Nm tork sunuyor. Ayrıca 5.45e xDrive versiyonu ise, 7.45e modelindeki altı silindirli 388 beygirlik ünite ile alınabiliyor. Motor serisine ait diğer detaylar ise henüz bilinmiyor. Fakat BMW’nin CO2 emisyonunu daha da azaltmak adına, benzinli ünitelere parçacık filtreleri eklemesi bekleniyor.
İç mekanda ise mevcut 5-Serisi‘nde yer alan en son teknolojiler yer alacak. Önceki sızıntılarda görüldüğü kadarıyla direksiyonda yeni düğmelerin yanı sıra yeni bilgi-eğlence sistemi ve daha büyük ekranlı dijital göstergelerin yer alması bekleniyor. İç mekandaki diğer kısımların ise büyük oranda aynı kalması bekleniyor.
Alman üretici, aracı görücüye çıkardığında makyajlı 5-Serisi hakkında daha çok bilgiye ulaşacağız. Eğer Koronavirüs planları etkilemezse, birkaç ay içinde aracın tanıtımı yapılabilir.
Genel
Google, salgın döneminde insanların hareketlerini analiz etti!
Google, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün insan hareketliliği üzerine olan etkisini gösteren, Topluluk Hareketliliği Raporları‘nı yayınladı. Şirket, insanların ulusal ve yerel makamların talimatlarına uyup uymadıklarını anonim mobil konum verileri ile ölçerek kullanıcılarıyla paylaştı.
Bugüne kadar 1 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs, insanları evlerine hapsetti. Dünya çapındaki salgın nedeniyle birçok hükumet sokağa çıkma yasağı uygularken bazı hükumetler ise kısmi tedbirler aldı.
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İnsanların evlere kapandığı bu dönemde Google, 16 Şubat ile 29 Mart 2020 tarihleri arasında kullanıcıların telefonlarından elde ettiği konum verilerinden yola çıkarak koronavirüs günleri ile ilgili çarpıcı bir rapor hazırladı.
131 ülke üzerinde hazırlanan bu raporda Türkiye de yer alıyor. Google’a göre ülkemizdeki insanların büyük bölümü evde kalma çağrılarına kulak vermiş görünüyor. Raporda İngiltere ve Fransa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde benzer bir tablo ortaya çıkıyor.
Google tarafından hazırlanan raporda Türkiye’nin verileri dikkat çekiyor
Türkiye için hazırlanan raporda belirli konumlara göre uyum oranları ise şu şekilde:
- Kafeler, müzeler, restoranlar, AVM’ler, sinema salonları ve kütüphaneler gibi yerlere yapılan ziyaretler: – % 75
- Gıda depoları, pazarlar, süpermarketler, bakkal ve eczaneler: – % 39
- Plazalar, halka açık plajlar, marinalar ve diğer kamusal alanları kapsayan parklar: – % 58
- Ofisler ve işyerleri: – % 45
- Tren istasyonları, metro ve otobüs duraklarını kapsayan toplu taşıma yerleri: – % 71
- Evlerde kalma oranı: + % 17
Google yayınladığı raporla ilgili: “Covid-19 salgınına karşı tepki arttıkça, sosyal mesafe önlemleri, bulaşma oranını yavaşlatmaya başladı. Google Haritalar’da, belirli yerlerin ne kadar meşgul olduğunu gösteren toplu, anonimleştirilmiş veriler kullanıyoruz. Bir işletmenin kalabalık olduğu zamanları analiz ederek belirliyoruz. Sağlık yetkililerinden, anonimleştirilmiş verilerin Covid-19 ile mücadele etmek için kritik kararlar almalarına yardımcı olabileceğini duyduk ve bunları yayınlamaya karar verdik.” ifadelerine yer verdi.
Son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın! #EvdeKalTürkiye
Akıllı Telefonlar
Hafıza kartı ile SIM kart birleşiyor! SuperSIM yolda!
SIM kart günümüzde telefonları telefon yapan yegane şey diyebiliriz. İnternete bağlanmaktan telefon ile görüşmeye kadar her işimizi halletmemize yarayan SIM kartlar hafıza kartlarıyla birleşiyor.
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Peki nedir bu SuperSIM?
SuperSIM teoride, microSD kart ile SIM kartın birleştirilmiş hali olarak bizleri karşılıyor. Harici depolama için kullanılan microSD kartlar içerisine SIM kart yerleştirilerek cihazlarda alan tasarrufu sağlamak amaçlanıyor. Aynı kart üzerine yapılan bu tasarım sayesinde, akıllı telefonlar içerisinde yer alan kart tepsileri de görünüş olarak değişebilir. Zira standart microSD karttan bağımsız bir tasarımı olan SuperSIM‘ın Çin’de yavaş yavaş kullanımının yaygınlaştığı görülmekte. Ayrıca SuperSIM kartları sayesinde, günümüzde ortalama 128KB değerinde olan SIM kart hafızaları da arttırılmış olacak. Bunun yanı sıra değişen tepsi tasarımları sayesinde artık kullanıcıların SuperSIM ile birlikte bir adet daha SIM kart kullanma imkanı oluşacak. Çin‘de China Telecom ile bellek üretimi yapan UNIIC firmaları SuperSIM konusunda iş birliği anlaşması yaptı. Bu gelişmelerin ardından Çinli telefon üreticilerinin alacağı aksiyon bu teknolojinin gideceği yönü bizlere gösterecek gibi gözüküyor.
SuperSIM‘in avantajları olduğu gibi dezavantajları da oldukça fazla. Öncelikle ilk dezavantajın fiyat konusunda olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Zira 32 GB depolama seçenekli SuperSIM kart 14 dolara, 64 GB‘lık versiyonu ise 28 dolar seviyelerinde satılmakta. Öte yandan, Apple ve OnePlus firmaları akıllı telefonlarında her hangi bir SD kart girişi bulundurmuyor. Güvenlik nedeniyle SIM kart dışından bir kart girişini cihazlarında istemeyen firmalar, bu gelişme karşısında nasıl aksiyon alacaklar merak konusu. Ayrıca bu atılımın ülkemizde görülüp görülmeyeceği de soru işareti. Zira kullanıcılar kişisel verilerinin telefon operatör şirketlerine gidip gitmeyeceği netlik kazanmadı. Yine de daha önce de belirttiğimiz gibi Çinli telefon üreticilerinin bu yolda alacağı aksiyon bu teknolojik atılımın kaderini belirleyecek.