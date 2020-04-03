2021 VW Tiguan’ın hibrit GTE versiyonu test edilirken görüntülendi!

Bu haftanın başlarında Volkswagen, makyajlı Tiguan’ın plug-in hibrit versiyonunun geleceğini doğruladı. Kamuflajlı olarak test edilen araç, casus kameralara yakalandı.

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Aracın, Passat ve Golf‘ün elektrikli versiyonlarından da aşina olduğumuz eki alarak,”Tiguan GTE” olarak adlandırılması bekleniyor. Tiguan ailesinin diğer üyelerine kıyasla farklı ön ve arka tamponlara sahip olacak aracın prototipinde, gizli egzoz boruları ve sol ön çamurluktaki şarj portu göze çarpıyor.

Tiguan GTE’nin tahrik sistemi de dahil olmak üzere, 8. nesil Golf’ün plug-in hibrit versiyonu ile birçok ortak noktası bulunacak. Söz konusu hibrit Golf’te yer alan 150 beygir güç üreten 4 silindirli,1.4 litrelik turbolu motorun, 112 beygirlik elektrikli motor ile eşleştirildiği bir ünitenin, Tiguan GTE’de yer alması bekleniyor. Bu sistem toplamda 242 beygir güç, 400 Nm tork üretecek ve sadece altı ileri DSG şanzımanla alınabilecek.

13 kWh kapasiteli batarya taşıyan Golf GTE‘nin tamamen elektrikle sürüş mesafesi yaklaşık 60 km olarak biliniyor ve 130 km/s hıza kadar sıfır emisyonla gidebiliyor. Tiguan GTE’nin sahip olduğu ekstra hacimden ötürü, biraz daha büyük bataryaların araçta yer alması olası görünüyor.

Hibrit ünitenin kontrolleri ve alt menüleri haricinde, Tiguan’ın iç kısmındaki değişiklikler hakkında henüz bir bilgi yok. Fakat hibrit versiyona özel iç döşeme ve kaplama seçeneklerinin olma ihtimali bulunuyor.

Koronavirüs veya başka bir faktörden ötürü bir sorun yaşanmazsa, yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.