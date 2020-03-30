Elektrikli crossover 2021 VW ID.4 test edilirken görüntülendi!

Volkswagen’in %100 elektrikli crossover modeli ID.4, kamuflajlı olarak karda test edilirken görüntülendi.

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Her ne kadar kamuflajıyla Opel Grandland X‘ benzetilmeye çalışılsa da bu ayın başında üreticinin yayınladığı resimlerden, aracın neye benzediği konusunda fikir sahibiyiz.

ID.4’ün ince farlarla çevrili ve tamamen kapalı bir ön ızgaraya sahip olacağını görmüştük. Ayrıca crossover görünüşünü tamamlamak adına bazı siyah plastik parçalara ve sahte hava girişleri gibi detayları da bulunuyor.

Aracın önden arkaya kadar uzanan omuz çizgisi, kaslı görünümü tamamlıyor. Ayrıca arkaya doğru eğimli tavanı, tavanın bitiminde yer alan spoyleri ve ince ışıklı bir şeritle birbirine bağlı, üç boyutlu arka farlar dikkat çeken diğer detaylar.

Volkswagen, ID.4’ün performans detaylarıyla ilgili fazla bir şey söylemedi. Fakat MEB platformunu kullanacak olan araç, başlangıçta arkadan itişli olarak piyasaya sürülecek. Dört tekerlekten çekişli model ise daha sonra gelecek ve iki adet elektrik motora sahip olacağı için biraz daha güçlü olacak.

Üreticinin dediklerine bakılırsa WLTP‘ye göre 500 km gibi bir menzile sahip olan ID.4’ün arkadan çekişli olan modellerde 201 beygir ve 310 Nm tork, dört tekerlekten çekişli modellerde ise 302 beygir ve 450 Nm tork üreten ünitelerin yer alacağını söyledi.

ID.3’ün aksine ID.4, Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika’da üretilen ve satılan küresel bir model olacak. Bu yıl içinde olması planlanan Avrupa lansmanından sonra, 2022‘de Kuzey Amerika‘da üretimine başlanacak.