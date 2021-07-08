Genel
2021 Serisi LG Klimalar
Bu video LG Türkiye’nin katkılarıyla çekilmiştir.
LG’nin 2021 yaz serisi için çıkardığı klimaların şık tasarımlarını yakından görmek ve özelliklerini sizlerle paylaşmak için Emaar Square Mall’da bulunan LG mağazasını ziyaret ettik.
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İlk olarak DUALCOOL Klima, R32 soğutucu gaz kullanarak, geliştirilmiş enerji verimliliği sağlarken çevre kirliliğinin önüne geçiyor. Aynı zamanda uyku moduna alındığı takdirde 19 dB’e kadar düşük ses seviyesinde çalışarak sessiz bir soğutma sağlıyor.
12 BTU DUALCOOL Klimayı incelemek için;
https://www.lg.com/tr/klima/lg-s12etk
UV ARTCOOL ve UV SIRIUS ise şıklığıyla her ortama yakışacak görüntüsünün yanı sıra, UVNano teknolojisi sayesinde klima filtresine yapışan bakterilerin %99’unu ortadan kaldırıyor. LG ThinQ uygulaması ile klimanızı akıllı telefonunuz ile yönetebiliyorsunuz. Bu sayede klimanızın bulunduğu ortama varmadan ısıtma ve soğutma işlemini başlatabilir ve klimanızı yönetebilirsiniz. 2021 serisindeki cihazlarda enerji verimliliği ve çevre kirliliğinin önüne geçmeyi ilkeleri arasına alan LG, UV ARTCOOL ve UV SIRIUS klimalarda da R32 soğutucu gaz kullanıyor. Sessiz çalışan bir klima her açıdan avantaj sağlar. UV ARTCOOL ve UV SIRIUS klimalarda ‘Uyku Modu’ özelliğini çalıştırdığınız takdirde klima 19 dB’e kadar düşük ses seviyesinde çalışıyor.
12 BTU UV ARTCOOL Klimayı incelemek için; https://www.lg.com/tr/klima/lg-ac12bh
12 BTU UV SIRIUS Klimayı incelemek için; https://www.lg.com/tr/klima/lg-dc12rth
LG Klimalar hakkında daha fazla bilgi ve tüm modeller için; https://www.lg.com/tr/split-klima
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 İncelemesi | Orta Segmentte Elegant Tasarım!
OPPO ülkemizde yaptığı yatırımlarla yerli üretime hız kesmeden devam ediyor. Yerli üretim telefonların arasında şık tasarımıyla dikkat çeken modelin detaylı incelemesi ile sizlerle birlikteyiz.
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OPPO’nun tasarım kısmında en başarılı markalardan birisi olduğu aşikar. Üst segment telefonlarıın haricinde orta segmentte hatta giriş segmentinde bile tasarım konusunda çok başarılı telefonlar çıkartıyorlar. Burada da OPPO A74 modelinde çok şık bir tasarım bizleri karşılıyor. İki farklı ile renk ile gelen A74 renk geçişleriyle estetik tasarım anlayışına şıklık katmış. 160mm x 73.8mm x 8mm ince yapısı sayesinde de elde tutuşu rahat olan model 175gram ağırlığıyla da sizi yormuyor.
Orta seviye telefonlarda da artık standart olarak görmeye başladığımız AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranın büyüklüğü ise 6.43 inç. FHD+ çözünürlük ile gelen model 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ayrıca 430 nit normal 800 nit maksimum parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ekran çerçevelerinin de görece az olması sebebiyle %84.4 ekran gövde oranı sunuyor.
Performans konusunda Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisiyle birlikte Adreno 610 GPU eşlik ediyor. 4GB RAM / 128GB Hafıza seçenekleri bulunan telefonun hafızasını dilerseniz 256GB’ye kadar arttırılabiliyorsunuz. Kutudan Android 11 ColorOS 11.1 ile çıkan telefonda dikkat çekici bir özellik olarak RAM arttırma özelliği bulunuyor. Depolama alanından alacağı maksimum 3GB (1GB-2GB-3GB kademeleri var) ile 7GB RAM’e sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede günlük kullanımda daha rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Kamera tarafında her OPPO telefon gibi A74’te iyi işler başarıyor diyebiliriz. Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerinde, ikinci kamerası 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamerası, üçüncü kamera ise2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip bir derinlik algılayıcı sensör/kamera işlevi görüyor. Bu kameralar ile 1080p/30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip in kamera bulunuyor.
Batarya tarafı OPPO A74’ün en güçlü olduğu özelliği olarak karşımıza çıkıyor. 5000 mAh büyüklüğünde bir pili içerisinde bulunduran model 33W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj destekliyor. Normal kullanımda iki günlük bir pil ömrü vadeden telefon yoğun kullanımda ise bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Ayrıca 30 dakikada %54 dolum yapabiliyor. Bu sayede kısa süre içerisinde gününüzü kurtaracak bir pil ömrünüz oluyor.
Ses konusunda mono hoparlör sunan modelin ses seviyesi iyi olsa da sesin temiz ve berrak gelmesi konusunda eksiklikleri bulunuyor. Buna ek olarak 3.5mm kulaklık girişini de bulundurmasıyla sizde kendi kulaklığınız ile bu telefonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca kutu içerisinden kendi kulaklığının çıkması da OPPO A74’ün artı yönlerinden bir tanesi.
WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarını içerisinde bulunduran A74, günümüz teknolojilerini karşılayabiliyor. Yükleme ve indirme işlemlerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabiliyorken bluetooth bağlantısını da kesintisiz sürdürebiliyor. Herhangi bir bluetooth bağlantısına sahip cihaza rahatlıkla bağlanabiliyor. Bluetooth kulaklıklarda da ufak bir gecikme olsa da rahatsız edici bir durum olmadığını söylemek mümkün.
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Genel
Apple Watch bir kez daha hayat kurtardı!
Apple Watch’taki tüm hayat kurtaran özelliklerden belki de en çok kullanılanı, kullanımı ve anlaşılması en kolay olan kalp atış hızı monitörüdür. Kalp atış hızınız belirli bir seviyenin üzerine çıktığında veya belirli bir seviyenin altına düştüğünde acilen bir hastaneye gitmeniz gerektiği anlamına geliyor.
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Michigan’daki yerel haber televizyonu ABC13, AHA’ya (Amerikan Kalp Derneği) göre büyük çaplı kalp krizinden insanların yalnızca %12’sinin hayatta kaldığını dile getirdi. Michigan’lı bir kadın olan Diane Feenstra’nın Apple Watch sayesinde kurtulmasının hikayesini paylaştı.
Apple Watch’taki kalp atış hızı monitörü, tıkalı arteri fark etti
Doktorlar yaptıkları açıklamalarda bu tipte büyük çaplı kalp krizi, hastane dışında meydana geldiğinde %88 oranında ölümcül olduğunu bildiriyor. Diane, neredeyse öleceği gün olan 22 Nisan’da olanları açıklıyor. ” Söz konusu gün, 22 Nisan, yaptığım en kuvvetli egzersiz 12 adım yürümek olmasına rağmen, kalp atışım dakikada 169 atışa ulaştı. Bu yüzden iş yerindeki kocamı aradım ve sence bu konuda endişelenmeli miyim? dedim, doktorunu ara dedi.”
“Hastanede çekilen EKG’ye göre yakın zamanda kalp krizi geçirdiğini, ancak bunu bilmediğini ortaya çıkardı. Göğsünde defalarca fil zıplıyormuş gibi hisseden erkeklerin aksine, bir kadının semptomları çok farklı. Sol elimde ağrı vardı, sol ayağımda biraz şişlik vardı, asit reflü olarak açıkladığım hazımsızlık vardı, yaşlandıkça deneyimlediğim şey.”
“Omzundaki ağrının, yakın zamanda yaptığım ve kaslarımı ağrıtan bir temizlik yaptığımda elektrik süpürgesinden kaynaklandığı açıkladı. Ama gerçek şu ki, hayati tehlike arz eden bir tıbbi acil durum yaşıyordum. Sanırım Tanrı o saati, kalbimin düzgün çalışmadığı konusunda beni uyarmak için kullandı” sözlerinde bulundu.
Diane’in atardamarında tam bir tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Kalbe giden damarlarından bir tanesine stent takma işlemi yapıldı ve şuanda da sağlığının iyi olduğu bildirildi.
Hem Diane hem de kocası Gary kendi Apple Watch’larına sahipler
Kocası Gary eşi için bir Apple Watch satın almıştı ve o istememesine rağmen yine de satın aldı ve yaptığı tek şey onun hayatını kurtarmak oldu. Diane “Kalp atış hızınızı görmek çok kolay, o sabah saatimi takmasaydım kim bilir ölümcül olabilecek bir kalp krizi daha geçirebilirdim” dedi.
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Genel
HUAWEI Online Mağaza’ya özel FreeBuds ürünlerinde yaz kampanyası başladı
HUAWEI, 1 Temmuz – 15 Ağustos arasında Huawei Online Mağaza’da sürecek yaz kampanyası dahilinde FreeBuds ürünlerinde birbirinden çekici fırsatlarla tüketicileri HUAWEI’nin ses ürünlerini deneyimlemeye davet ediyor.
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HUAWEI yaz döneminde de yaptığı kampanyalar ile tüketicilerin ihtiyaçlarını gözetmeye devam ediyor. 1 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri aralığında devam edecek kampanyada HUAWEI’nin ses ürünlerinden HUAWEI FreeBuds 4, FreeBuds Pro, FreeBuds 4i, FreeBuds 3 kulaklıkları ile birlikte HUAWEI FreeBuds Studio da indirim fırsatları ve hediyeleri ile birlikte tüketiciler ile buluşuyor.
İçindekiler
HUAWEI FreeBuds 4
HUAWEI’nin en yeni kulaklığı olan açık tasarım tam kablosuz kulaklığı olan HUAWEI Freebuds 4, ilk kez açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan HUAWEI FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirliyor. En konforlu gürültü giderme deneyimini sağlayan ürünlerden olan FreeBuds 4, kullanıcıların kullanım durumu ne olursa olsun tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlıyor.
Yeni HUAWEI FreeBuds 4, yükseltilmiş gürültü engelleme performansı sağlamak için çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla almasını ve endüstri lideri seviyelere ulaşmasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisini kullanan ürün, endüstrinin ilk açık-fit kulak içi setini barındırıyor.
HUAWEI FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza’da satışta. Vade farksız 4 taksitle ödeme fırsatıyla sunulan bu gelişmiş kulaklığı satın alan tüketiciler, siteye ürün hakkındaki yorumlarını bıraktıklarında HUAWEI CP31 araç şarj aleti de kazanıyorlar.
HUAWEI FreeBuds Pro
HUAWEI en gelişmiş tam kablosuz kulaklıklarından olan HUAWEI FreeBuds Pro, akıllı dinamik gürültü engellemeyi destekleyen dünyanın ilk kablosuz stereo (TWS) kulaklığı. Donanım ve yazılımla entegre bir çözüme sahip olan yeni TWS kulaklıklar, optimum gürültü önleme performansı sunmak için kullanıcının yakın çevresine göre ortam gürültüsünün türünü tanımlıyor ve üç profil (Genel, Rahat ve Üstün) arasında geçiş yapıyor. Farkındalık Modu ve Ses Modu, kullanıcıların yoldan geçerken veya sohbet ederken dış dünyayı duymalarına yardımcı olmak için çift mikrofonu kullanıyor.
HUAWEI FreeBuds Pro, 40 dB’lik sektör lideri gürültü giderme oranıyla bir HUAWEI ses ürününde şimdiye kadarki en iyi gürültü engelleme performansını sunuyor. Aktif gürültü giderme etkinleştirildiğinde kulaklıkların pili 4,5 saate kadar dayanıyor. Gürültü giderme etkinleştirilmediğinde pil, ürünle verilen şarj kutusu ile şarj edilmesine gerek kalmadan 7 saat boyunca dayanıyor. 1.499 TL satış fiyatının yanında HUAWEI CM510 Mini Hoparlör de hediye edilen FreeBuds Pro’nun da ayrıca vade farksız 4 taksitte ödeme avantajı bulunuyor.
HUAWEI FreeBuds 4i
HUAWEI’nin aktif gürültü engelleme teknolojisini herkesin kullanımına sunan kulaklığı HUAWEI FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar kullanıyor. Bunun da ötesinde, doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisi de kulaklığa eşlik ediyor. Ayrıca, rüzgar gürültüsünü engellemek için etkili bir şekilde çalışan rüzgar önleyici tasarıma sahip. HUAWEI’nin yapay zeka teknolojisinden yararlanan HUAWEI FreeBuds 4i, arka plan seslerinden insan sesini bile ayırt edebiliyor. HUAWEI FreeBuds 4i, klima uğultu sesleri, bilgisayar fanı gürültüsü, tren gürültüsü ve alışveriş merkezindeki kalabalık gibi en yaygın kullanıcı senaryolarına aktif olarak adapte olabilmesi için çeşitli ANC modları sağlıyor.
749 TL fiyat etiketine sahip HUAWEI FreeBuds 4i alanlar, aynı zamanda 1’er TL fark daha ödeyerek kulaklık taşıma kılıfı ve HUAWEI Kablosuz Tripod Selfie Stick Pro sahibi de oluyorlar. Alışverişten sonra HUAWEI Online Mağaza’ya yorumlarını bırakan kullanıcılar ayrıca HUAWEI CP31 araç şarj aleti de kazanıyorlar.
HUAWEI FreeBuds Studio
HUAWEI’nin profesyonel ses çözümlerinden, tam boyuttaki kulaklığı HUAWEI FreeBuds Studio, dahili IMU sensörü ve mikrofon sisteminden oluşan dinamik bir gürültü algılama sistemi ile ANC kontrol sistemine sahip. Dinamik algılama sistemi, kulaklıkların ortam seslerini doğru bir şekilde tanımlamasına izin verirken, ANC kontrol sistemi etrafındaki sesleri belirlemek için birden fazla mikrofon kullanıyor ve böylece üç mod arasında akıllıca geçiş yapıyor: Ultra Mod, Genel Mod ve Rahat Mod.
Örneğin, çok gürültülü bir uçakta veya trende olduğunuzda, kulaklıklar otomatik olarak Ultra Moda geçiyor. Restoranlar ve kafeler gibi yerlerde Genel Modda çalışıyor. Aynı şekilde, kütüphane veya ofis gibi sessiz yerlerde, daha doğal ve rahat gürültü önleme efektleri için Rahat Moduna uyum sağlıyor.
HUAWEI FreeBuds Studio, 3.699 TL satış fiyatı, vade farksız 4 taksitte ödeme avantajı ve HUAWEI FreeBuds 3 kulaklık hediyesi ile HUAWEI Online Mağaza’da ses aşığı tüketicileri bekliyor. Ayrıca 1 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında Huawei Store’a üye olan ve bülten aboneliği yapan kullanıcılar ek 699 TL’lik indirim kuponu da kazanıyor.
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