2021 Serisi LG Klimalar

OPPO ülkemizde yaptığı yatırımlarla yerli üretime hız kesmeden devam ediyor. Yerli üretim telefonların arasında şık tasarımıyla dikkat çeken modelin detaylı incelemesi ile sizlerle birlikteyiz.

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OPPO’nun tasarım kısmında en başarılı markalardan birisi olduğu aşikar. Üst segment telefonlarıın haricinde orta segmentte hatta giriş segmentinde bile tasarım konusunda çok başarılı telefonlar çıkartıyorlar. Burada da OPPO A74 modelinde çok şık bir tasarım bizleri karşılıyor. İki farklı ile renk ile gelen A74 renk geçişleriyle estetik tasarım anlayışına şıklık katmış. 160mm x 73.8mm x 8mm ince yapısı sayesinde de elde tutuşu rahat olan model 175gram ağırlığıyla da sizi yormuyor.

Orta seviye telefonlarda da artık standart olarak görmeye başladığımız AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranın büyüklüğü ise 6.43 inç. FHD+ çözünürlük ile gelen model 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ayrıca 430 nit normal 800 nit maksimum parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ekran çerçevelerinin de görece az olması sebebiyle %84.4 ekran gövde oranı sunuyor.

Performans konusunda Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisiyle birlikte Adreno 610 GPU eşlik ediyor. 4GB RAM / 128GB Hafıza seçenekleri bulunan telefonun hafızasını dilerseniz 256GB’ye kadar arttırılabiliyorsunuz. Kutudan Android 11 ColorOS 11.1 ile çıkan telefonda dikkat çekici bir özellik olarak RAM arttırma özelliği bulunuyor. Depolama alanından alacağı maksimum 3GB (1GB-2GB-3GB kademeleri var) ile 7GB RAM’e sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede günlük kullanımda daha rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Kamera tarafında her OPPO telefon gibi A74’te iyi işler başarıyor diyebiliriz. Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerinde, ikinci kamerası 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamerası, üçüncü kamera ise2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip bir derinlik algılayıcı sensör/kamera işlevi görüyor. Bu kameralar ile 1080p/30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip in kamera bulunuyor.

Batarya tarafı OPPO A74’ün en güçlü olduğu özelliği olarak karşımıza çıkıyor. 5000 mAh büyüklüğünde bir pili içerisinde bulunduran model 33W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj destekliyor. Normal kullanımda iki günlük bir pil ömrü vadeden telefon yoğun kullanımda ise bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Ayrıca 30 dakikada %54 dolum yapabiliyor. Bu sayede kısa süre içerisinde gününüzü kurtaracak bir pil ömrünüz oluyor.

Ses konusunda mono hoparlör sunan modelin ses seviyesi iyi olsa da sesin temiz ve berrak gelmesi konusunda eksiklikleri bulunuyor. Buna ek olarak 3.5mm kulaklık girişini de bulundurmasıyla sizde kendi kulaklığınız ile bu telefonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca kutu içerisinden kendi kulaklığının çıkması da OPPO A74’ün artı yönlerinden bir tanesi.

WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarını içerisinde bulunduran A74, günümüz teknolojilerini karşılayabiliyor. Yükleme ve indirme işlemlerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabiliyorken bluetooth bağlantısını da kesintisiz sürdürebiliyor. Herhangi bir bluetooth bağlantısına sahip cihaza rahatlıkla bağlanabiliyor. Bluetooth kulaklıklarda da ufak bir gecikme olsa da rahatsız edici bir durum olmadığını söylemek mümkün.