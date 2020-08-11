2021 Fiat Egea Station Cross, ağır kamuflajla görüntülendi!

Uzun zamandır piyasada olan Fiat Egea, şu sıralar makyaj operasyonu geçiriyor. Yaklaşık iki ay kadar önce İtalya’nın Turin kentinde, Egea Hatchback‘in yükseltilmiş hali olan ve “Cross” eki taşıması beklenen bir prototip görüntülenmişti. Bu sefer görüntülenen prototip ise Station Wagon (SW) karosere sahip modelin yükseltilmiş “Cross” versiyonu.

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Egea Hatchback Cross Egea Hatchback Cross Egea SW Cross Egea SW Cross

Bu arada “Cross” varyasyonunun sadece Hatchback ve Station Wagon modellerde yer alıp, Sedan modelde böyle bir seçeneğin olmaması bekleniyor. Haberin esas konusuna dönecek olursak casus fotoğrafçılar Egea SW Cross’u, Alpler‘de görüntülemiş. Turin‘deki prototipte de olduğu gibi ekstra kamuflajlı tekerlek kemerleri ve yan marşpiyeller ile aracın geniş ve güçlü duruşu için kullanılması beklenen siyah plastik bir kaplamayı gizledikleri düşünülüyor.

Egea SW Cross’ta sadece siyah çamurluk detayları yer almayacak. Daha kaslı tamponlar, seriye özel jantlar ve adından da beklenildiği üzere yükseltilmiş süspansiyonların da bulunduğu çeşitli farklılıkların araçta yer alması bekleniyor.

Dış tasarımda 2021 Egea ailesinde ortak olarak yer alacak yenilikler arasında LED gündüz farı içeren yeni ön aydınlatma grubu ve yeni grafiklere sahip arka farlar da bulunacak. İç tasarımda ise daha büyük boyutlu yeni bir bilgi-eğlence ekranına, yeni koltuk döşemeleri ve kaplama seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

Egea SW Cross

2021 Fiat Egea ailesi performans konusunda neler vadediyor?

Fiat’ın yeni Firefly motor ailesinin üç silindirli 1.0 litre ve dört silindirli 1.3 litre turbo benzinli ünitelerinin 2021 Egea’larda kullanılması bekleniyor. Ayrıca hafif hibrit bir sistemin de seçenekler arasında yer alma ihtimali bulunuyor. Dizel seçeneklerde ise sadece 1.6 MultiJet ünitenin olacağı söyleniyor. Motor seçeneği fark etmeksizin tüm Egea modellerinde yalnızca önden çekişli sistemlerin tercih edilmesi bekleniyor.

2021 Fiat Egea ailesinin, yeni Cross versiyonlar da dahil olmak üzere, bu sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kaynak: Carscoops