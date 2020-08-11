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2021 Fiat Egea Station Cross, ağır kamuflajla görüntülendi!
Uzun zamandır piyasada olan Fiat Egea, şu sıralar makyaj operasyonu geçiriyor. Yaklaşık iki ay kadar önce İtalya’nın Turin kentinde, Egea Hatchback‘in yükseltilmiş hali olan ve “Cross” eki taşıması beklenen bir prototip görüntülenmişti. Bu sefer görüntülenen prototip ise Station Wagon (SW) karosere sahip modelin yükseltilmiş “Cross” versiyonu.
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Bu arada “Cross” varyasyonunun sadece Hatchback ve Station Wagon modellerde yer alıp, Sedan modelde böyle bir seçeneğin olmaması bekleniyor. Haberin esas konusuna dönecek olursak casus fotoğrafçılar Egea SW Cross’u, Alpler‘de görüntülemiş. Turin‘deki prototipte de olduğu gibi ekstra kamuflajlı tekerlek kemerleri ve yan marşpiyeller ile aracın geniş ve güçlü duruşu için kullanılması beklenen siyah plastik bir kaplamayı gizledikleri düşünülüyor.
Egea SW Cross’ta sadece siyah çamurluk detayları yer almayacak. Daha kaslı tamponlar, seriye özel jantlar ve adından da beklenildiği üzere yükseltilmiş süspansiyonların da bulunduğu çeşitli farklılıkların araçta yer alması bekleniyor.
Dış tasarımda 2021 Egea ailesinde ortak olarak yer alacak yenilikler arasında LED gündüz farı içeren yeni ön aydınlatma grubu ve yeni grafiklere sahip arka farlar da bulunacak. İç tasarımda ise daha büyük boyutlu yeni bir bilgi-eğlence ekranına, yeni koltuk döşemeleri ve kaplama seçeneklerine sahip olması bekleniyor.
2021 Fiat Egea ailesi performans konusunda neler vadediyor?
Fiat’ın yeni Firefly motor ailesinin üç silindirli 1.0 litre ve dört silindirli 1.3 litre turbo benzinli ünitelerinin 2021 Egea’larda kullanılması bekleniyor. Ayrıca hafif hibrit bir sistemin de seçenekler arasında yer alma ihtimali bulunuyor. Dizel seçeneklerde ise sadece 1.6 MultiJet ünitenin olacağı söyleniyor. Motor seçeneği fark etmeksizin tüm Egea modellerinde yalnızca önden çekişli sistemlerin tercih edilmesi bekleniyor.
2021 Fiat Egea ailesinin, yeni Cross versiyonlar da dahil olmak üzere, bu sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
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İbreyi 340’a vurabilen, 1300 beygirlik 2. nesil VW Golf GTI!
Bir süre önce Almanya’da düzenlenen Race1000 etkinliğinde, asfalt canavarları diyebileceğimiz araçlar yer alıyordu. Fakat aralarında bir 2. nesil VW Golf GTI vardı ki, performansıyla kendine hayran bıraktı.
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1987-1992 yılları arasında üretilen 2. nesil Golf GTI‘lardan birisi olan bu araç, dışarıdan bakıldığında bakımlı ve sıradan bir görünüme sahip. Fakat ön tamponun arkasında gizlenen devasa soğutucu, büyük egzozu ve kabinindeki takla barıyla “süper sporları harcayabilir” imajını ortaya koyuyor.
Kaputunun altında 1300 beygir gibi bir değerde güç barındıran bu canavar, meşhur Bugatti Chiron‘dan yaklaşık 200 beygir daha az güce sahip. Bu ihtiyar delikanlı, yapılan performans operasyonları ile 340 km/s gibi kendisinden beklenmeyecek bir hıza ulaşabiliyor. Araç sahibinin Facebook’ta paylaştığı sonuç kağıdı ile “Dünyanın en hızlı VW Golf 2’si” unvanını, bu araç almış gibi görünüyor.
Turbosektor-Ost paylaştı: 6 Temmuz 2020 Pazartesi
Söz konusu 2. nesil Golf, çeyrek mili (yaklaşık 400 m) 9.1 saniyede alıyor, 1/8 mili ise (yaklaşık 200 m) 220 km/s hıza çıkarak, 6.2 saniyede katedebiliyor.
Kaynak: Carscoops
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942 beygirlik Nebulus Audi RS7!
Son nesil Audi RS7 hali hazırda süper otomobil gücünü, gündelik hayat kullanışlılığıyla birleştiren bir model. Fakat bazı kişiler için RS7’nin standart performansı pek tatminkar olmayabiliyor. Nebulus RS7 ise bu talepleri fazlasıyla karşılayacak bir seçenek gibi görünüyor.
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Black Box-Richter, HGP Turbo ve 811 Design güçlerini birleştirerek, Nebulus RS7’yi ortaya çıkartmışlar. Standart haliyle 592 beygir güç ve 800 Nm torka sahip hafif hibrit V8 üniteyi elden geçirerek, 942 beygir güç ve 1250 Nm tork değerlerine ulaşmışlar. Aracın maksimum hızının 363 km/s olduğu iddia ediliyor. Ayrıca aracın 0-100 km/s hızlanmasına dair veriler henüz bilinmiyor. Fakat aracın standart halinde 0-100 km/s değeri 3.5 saniye ve Nebulus RS7’de, 250 km/s seviyesindeki hız sınırı kaldırılmış (Standart modelde, opsiyonel paketlerle 280 km/s ve 305 km/s‘ye çıkartılabiliyordu).
Aracın dikkat çeken bir diğer kısmı ise görünümü oluyor. Araçta metalik mat siyah bir kaplama üzerine başka bir katman olarak parlak gümüş desenler eklenmiş. 811 Design tarafından yapılan bu kaplama, şirketin dediğine göre 1 hafta gibi bir sürede tamamlanabilmiş. Ayrıca aracın bir miktar alçaltıldığı da belirtilen detaylar arasında.
Kaynak: tekdeeps, Carscoops
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Ken Block’un 613 beygirlik elektrikli Ford Fiesta ERX’i!
Ken Block, FIA World Rallycross Şampiyonası‘nda tamamen elektrikli araçların katılacağı Projekt E serisinde, %100 elektrikli bu özel Ford Fiesta ile boy gösterecek.
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23 Ağustos‘ta İsveç‘in Holjes kentinde başlayacak olan bu etkinlikte Gymkhana fatihi Block, ilk defa elektrikli araçlarla birlikte yarışacak.
Projekt E serisinde yarışacak araçlarda bazı ortak noktalar bulunuyor. Çelik gövde, dört tekerlekten çekiş ve STARD imzalı güç aktarma organları bu ortak noktaları oluşturuyor. “REVelution” olarak isimlendirilmiş bu güç aktarma organı, 613 beygir güç ve 1002 Nm torku (Yazım yanlışı sanmayın, baya 1002 Nm torklu bir Fiesta) üreten üç adet elektrik motorunu barındırıyor. Ayrıca bu özel Ford Fiesta’da hem ön hem de arka akslarda bulunan, iki vitesli bir şanzıman bulunuyor. Aracın maksimum hız ise 240 km/s olarak belirlenmiş.
“STARD Ford Fiesta ERX ile Projekt E serisinde, dünya çapındaki ilk elektrikli rallycross yarışına katılmak beni çok heyecanlandırıyor. Makine çok harika ve Holjes’te direksiyona geçmek için sabırsızlanıyorum.” diyor Gymkhana fatihi Ken Block.
STARD‘ın CEO‘su Michael Sakowicz ise, “Ken’in Fiesta ERX’imiz ile Holjes’teki mücadelesini iple çekiyoruz. Ayrıca bu proje ile Projekt E gibi yeni nesil bir sınıfta, Ken Block gibi ünlü yarış pilotlarını da çekebilmenin mümkün olduğunu görebiliyoruz. Böylesine büyük bir motor sporları geçmişine sahip birinden alacağımız geri bildirimleri sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Ken, her çeşit çılgın aracı sürmüş birisi ama Fiesta ERX’ten gerçekten çok etkileneceğini düşünyorum.“, diyor.
Kaynak: Carscoops