2021 Mercedes C-Sınıfı, neredeyse kamuflajsız görüntülendi

W206 kod adlı 2021 Mercedes C-Sınıfı, tanıtımına birkaç ay kala üzerindeki kamuflajlardan neredeyse kurtuldu. BMW 3 Serisi‘nin ebedi rakibi, yeni neslinde de arkadan çekişli ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerle karşımızda olacak.

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Araç, dış tasarım olarak yeni E-Sınıfı veya S-Sınıfı ile büyük oranda benzerlik göstermesi bekleniyor. Tabi kamuflajlardan ötürü hangisine daha çok benzediğini söylemek zor. Kamuflajların altından belli olduğu kadarıyla yeni tasarıma sahip ön ve arka LED farların varlığı görülüyor. Ön tamponun yan havalandırmaları ve aracın jantlarından dolayı, söz konusu prototipin AMG Line‘a ait olduğu düşünülüyor.

Yeni Mercedes C-Sınıfı’nın kabiniyle ilgili konuşacak olursak birbirinden bağımsız iki büyük ekran bekleniyor. Bu ekranlar tabi ki gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemine ait olacak. Bilgi-eğlence sistemine ait ekranın, S-Sınıfı’ndaki gibi dikey bir pozisyonda olacağını önceki casus fotoğraflarda görmüştük.

2021 Mercedes C-Sınıfı, 48V EQ Boost hafif hibrit ve plug-in hibrit seçeneklerin de dahil olduğu bir dizi motor seçeneğine sahip olacak. Ailenin en üstünde konumlandırılacak AMG modellerinde ise büyük ihtimalle 4.0 litrelik çift turbolu V8‘den vazgeçilecek. Yerine ise dört silindirli yeni bir motor serisinin geleceği söyleniyor. Tabi bu motor serisinde de elektrik desteğinden faydalanılması bekleniyor.

Yeni C S-Sınıfı’nın, “all-terrain” adında yükseltilmiş station wagon modeline sahip olacağı da söyleniyor. Coupe ve cabrio modellerin ise 2021 yılının sonlarında satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: Carscoops