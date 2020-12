Euro NCAP, hafif ticari araçların güvenlik testlerine başladı

Küresel salgın sebebiyle ulaştırma ve taşıma gibi işlere olan talep yükselmiş durumda. Bu sebeplerden ötürü Euro NCAP, Avrupa’daki en popüler hafif ticari araçlardan bazılarını test etmeye başladı.

On dokuz adet hafif ticari aracı, yeni güvenlik testi kriterleri üzerinden test edildi. Bu kriterler arasında yaya ve bisikletli güvenliği, otomatik acil frenleme gibi çarpışma önleyici sistemleri ve diğer sürüş destek sistemleri bulunuyor. Test edilen on dokuz araçtan yalnızca on dört tanesi ödül almaya hak kazandı.

Ford Transit, Mercedes-Benz Vito ve VW Transporter’ın tüm karoser seçenekleri altın derece ödülü aldı. Ford Transit Custom, Mercedes-Benz Sprinter, Opel Vivaro, Peugeot Expert ve VW Crafter ise gümüş derece ödülü aldı. Citroen Jumper ve Jumpy, Fiat Ducato, Iveco Daily, Peugeot Boxer ve Toyota ProAce ise bronz derece ödülü aldı. Genel güvenlik donanımı eksikliğinden mütevellit çok güvensiz görülen araçlar ise Fiat Talento, Opel Movano, Nissan NV400, Renault Trafic ve Master oldu.

Euro NCAP Genel Sekreteri Michiel van Ratingen, “İlk olarak bizi etkileyen şey, bu segmentteki araçların güvenlik açısından ne kadar kötü donatıldığı oldu. Şu anda binek araçlar için standart olan güvenlik teknolojilerinin, istisnasız olarak ticariler için de sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Üreticiler bu segmentin güvenliğini daha çok ciddiye alması gerek. Filo şirketleri, sürücülerini ve yoldaki diğer sürücülerin güvenliği adına bu güvenlik donanımlarını seçmek konusunda ısrarcı olmalı.” diyor.

Euro NCAP, bazı güvenlik teknolojilerinin bazı ülkelerde standart olup, bazı ülkelerde isteğe bağlı olabildiğinin de önemini vurguladı. Ayrıca neredeyse aynı araç olmalarına rağmen farklı güvenlik donanımları sunan modeller de bulunuyor. Mesela Renault Master, opsiyonel olarak otomatik acil durum freni ile alınabiliyor. Fakat bu donanım, aynı fabrikada üretilen Nissan NV400‘de opsiyon olarak dahi bulunmuyor.

