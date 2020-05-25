Genel
2021 Mercedes C-Sınıfı, büyük merkezi ekranıyla yakalandı!
Halen daha genç görünse de 2014‘ten beri W205 kodlu kasasıyla aramızda olan C-Sınıfı, yakında yeni nesline kavuşacak. Kamuflajlı olarak yakalanan prototipin bazı detayları ise dikkat çekti.
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Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen yeni jenerasyon C-Sınıfı, Mercedes’in tasarım diline göre yorumlayacak olursak dışarıdan küçük bir E-Sınıfı, içeriden ise küçük bir S-Sınıfı tasarım çizgilerine sahip olacak.
Mevcut nesle göre incelen far grupları, her ne kadar dış kamuflaj olsa da biraz olsun anlaşılıyor. Arka farların yeni tasarımı ise kamuflaj altından göz kırpıyor. Eski sızıntılarda sadece, aracın kamuflajlı dış tasarıma ait görseller yer alıyordu. Fakat haberimizin konusu olan gelişme ise iç mekana ait sızıntı.
2021 C-Serisi, yeni dijital gösterge paneli ve en son nesil MBUX bilgi-eğlence sistemini merkez alan yeni bir iç tasarıma sahip olacak. Yeni nesil Mercedes S-Sınıfı ve Maybach markalı S-Sınıfı‘nda bulunması beklenen bağımsız orta ekranın, eski nesildeki ekrana göre çok daha büyük olması bekleniyor. Klima kontrollerinin de bu ekranda yer alması beklenirken, yeni E-Sınıfı‘ndan bildiğimiz yeni direksiyon simitlerinin de C-Sınıfı’nda yer alması bekleniyor.
MRA mimarisinin güncellenmiş bir versiyonunun kullanılması beklenen aracın elektrifikasyonu desteklemesi, 4 ve 6 silindirli normal benzinli ve dizel ünitelere ek olarak bir plug-in hibrit türevi seçenekleri olabilir.
Ayrıca tartışmalı bir söylenti de var. AMG modellerindeki 4.0 litrelik çift turbolu V8‘in gideceği ve yerine ağır bir şekilde hibridize edilmiş, 500 beygirin üzerinde güce sahip 2.0 litrelik ünitenin kullanılması haberi, herhangi bir marka yetkilisi tarafından onaylanmadı.
C-Sınıfı station modelinin yerden yükseltilmiş hali olarak tabir edebileceğimiz bir “All-Terrain” versiyonunun da geleceği söyleniyor. Coupe ve cabriolet modellerin ise 2021 sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Apple
iPhone 12 de Lightning girişli olacak!
Apple iPhone 12, ne yazık ki Lightning girişli olacak. Ancak ortaya atılan bazı iddialara göre firma, bir sonraki seri için başka bir plan düşünüyor.
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Lightning sonrası, şarj girişi olmayan iPhone gelebilir!
Apple, her yıl olduğu gibi yine iPhone 12 serisi ile birlikte dikkatleri üzerinde toplamaya hazırlanıyor. Firmanın Eylül 2020 tarihinde tanıtmasını beklediğimiz seri hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Daha önceden fiyat ve özelliklerin sızdırılmasının ardından şimdi de ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fudge isimli bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12 serisinin Lightning girişi ile geleceğini duyurdu. Şu ana kadar ilginç olmayan iddia ise bundan sonra işleri değiştiriyor. Çünkü Fudge, bir sonraki serinin hiçbir şekilde şarj veya kulaklık girişine sahip olmayacağını iddia etti. Başka bir detay vermeyen Twitter kullanıcısı, kafalarda büyük soru işaretlerine neden oldu.
Bazı kaynaklardan gelen yorumlara göre Apple, iPhone 13 serisi ile birlikte AirPods cihazlarının şarj oluş sistemine benzer bir sisteme geçiş yapmayı düşünüyor. Akıllı bağlantı özelliğinin de olmayacağı düşünülürken, firmanın bu işin altından nasıl kalkacağı da merak konusu. Öte yandan serisinin Lightning ile gelmesi bazı hayranlar için hayal kırıklığına neden oldu. Ancak görünüşe göre Apple daha büyük bir plan için şimdilik şarj giriş kısmına odaklanmıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen cihaz bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Fiat, Egea temelli bir SUV planı yapıyor olabilir!
Otomotiv sektöründeki en revaçtaki araç sınıflarından biri hiç şüphesiz SUV‘ler. Fiat‘da bu akıma uyarak kazançlarını arttırma peşinde olabilir.
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Fiat‘ın üst düzey yöneticilerinden Oliver Francois, Egea’nın yeni neslinde Volkswagen T-Roc, Hyundai Tuscon, Nissan Qashqai gibi kompakt SUV türündeki araçlar gibi yan modellere sahip olabilir.
Francois’in AutoExpress ile olan bir röportajında “Tipo (Egea) satışları iyi gidiyor fakat bir SUV kadar değil. Tipo’nun yeni nesliyle birlikte, SUV araçlarla daha rekabetçi bir ortam yakalamalıyız.” şeklinde bir açıklamada bulundu.
Fiat, yeni nesil Egea’nın geliştirirken mevcut model çeşitlerini (hatchback, sedan ve station) koruyacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fakat Kia XCeed rakibi bir dördüncü modelle aileyi genişletebilir veya bu fikrin fişi tamamen çekilebilir. Başka bir seçenek ise söz konusu aracın Egea ailesinden ayrı, başka bir isim altında farklı bir model olarak gelmesi.
“Tipo (Egea)’nın üstünde, yanında veya yeni bir Tipo serisi görmeyi bekleyenler olabilir. Fakat aile taşımacılığı için tercih edilenler genelde Qashqai tarzında oluyor. Kimler bu konuda iyi? Skoda, Seat, Kia ve Hyundai gibi bütçe dostu markalar. Evet, biz onlarla rekabet edeceğiz dürüst olmak gerekirse. Fiat’ın ürün gamında, bu bölümün eksikliklerini hemen kapatmamız ve hızla beslememiz bizim için çok önemli.” diye ekledi Francois.
Fiat’ın bu planının, FCA-PSA grubu ortaklığından da nasibini alması bekleniyor. Fakat Peugeot 3008, Citroen C5 Aircross ve Opel Grandland X gibi modellerin, henüz akıbeti belli olmayan bu crossover için platformlarını paylaşıp paylaşmayacağı belli değil.
Fiat Punto yerine gelecek bir süper mini de planlanıyor
İtalyan üreticinin küçük sınıf hatchback üretmeye de hevesli olduğu söyleniyor. Birkaç sene önce üretimi sonlanan Punto ile Fiat, meydanı VW Polo, Renault Clio ve Ford Fiesta gibi rakiplerine bırakmıştı. Fiat’ın planladığı bu model için yine PSA‘yla ortak hareket edilebilir, Peugeot 208 ve Opel Corsa ile kardeş bir araç görebiliriz.
Francois, “B segmentinde bir temsilciye ihtiyacımız var. Bu aslında gizemli bir plan değildi. Sadece sürekli erteleniyordu. Şimdilerde ise gelişme aşamasında. Ancak bu modelden bahsetmek için henüz çok erken. Fakat B segmenti için bir temsilcimiz kesinlikle olacak.” dedi.
Basın Bülteni
MediaMarkt, mağazalarını 1 Haziran’da açıyor!
MediaMarkt, mağazalarını 1 Haziran tarihi itibarıyla “güvenli alışveriş ilkelerine” bağlı kalarak açacağını duyurdu. Normalleşme süreci içerisinde 1 Haziran’dan itibaren birçok teknoloji mağazasının tekrardan hizmete girmeye başladığını göreceğiz.
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Türkiye’nin metrekare bakımından en büyük perakendecisi olarak bilinen firma, yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki mağazalarını 1 Haziran’da hizmete sokacağını açıkladı. Bununla birlikte firma, mağaza içerisinde alışverişinizi daha güvenli hale getirmek ve sağlığınızı korumak için “Güvenli Alışveriş İlkelerini” de açıkladı.
MediaMarkt Güvenli Alışveriş İlkeleri nelerdir?
- Mağazalarda bulunan müşteri sayısı satış alanının 1/10’u olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
- Mağaza girişlerinde dezenfektanlı paspas ve el dezenfektanları, reyonlarda ise el dezenfektanı bulunuyor.
- Mağazalarımız her iki saatte bir dezenfektan ile temizlenir.
- Alışveriş arabaları ve alışveriş sepetleri günde üç defa olmak üzere dezenfekte edilir.
- Mağazaların girişinden çıkışına kadar olan tüm alanlarda sosyal mesafe uyarıları konumlandırılmıştır.
- Mağazalarda yer alan demo ürünleri, satış temsilcileri ürünleri müşteriler için dezenfekte eder. Müşteri arzu ederse demoya yardımcı olur.
- Müşterilerin satın almaya karar verdiği ürünler, satışı gerçekleştiren çalışanlar tarafından kasaya teslim edilir.
- Gamezone vb. bazı deneyim alanları, hijyen koşulları gereği geçici olarak kapatılmıştır.
- Çalışanlarımızın ateşi, günde üç defa ölçülür.
- Çalışanlarımız; maske, eldiven ve siperlik ile çalışır. Bu ürünlerin düzenli olarak değişimi sağlanır.
- Çalışanlarımıza mesai süresi içerisinde kısa ve sık molalar kullandırarak temizlik önlemlerini almaları sağlanır.
- Çalışanlarımızın kıyafetleri için kullanabilecekleri dezenfektan sağlanır.
- Giyinme odası, sosyal ve ortak alanların kullanımında sosyal mesafe dikkate alınır.
Aynı zamanda YouTube üzerinde bir video da yayınlayan şirket, tüm ilkelerini video eşliğinde de bizlere aktarmaya çalıştı. Videonun girişinde, müşterilerin firmaya gösterdiği ilgi de aktarıldı. Normalleşme sürecinde hayatımızın çok değişeceği ortada. Umarız ki bu önlemleri, diğer satış mağazaları üzerinde de görme şansı elde edebiliriz. Sektör içerisinde bulunan tüm teknoloji şirketlerinden buna benzer önlem açıklamalarını bekliyoruz. Diğer firmalar da muhtemelen yakında, ilkelerini müşterilerine duyuracaktır.
Belirtilen önlemler, virüsle mücadele kapsamında önem taşıyor. Her türlü sağlık önlemini hem müşterileri hem de kullanıcılarını düşünerek aldığı için MediaMarkt mağazalarına teşekkürlerimizi iletelim.