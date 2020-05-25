2021 Mercedes C-Sınıfı, büyük merkezi ekranıyla yakalandı!

Halen daha genç görünse de 2014‘ten beri W205 kodlu kasasıyla aramızda olan C-Sınıfı, yakında yeni nesline kavuşacak. Kamuflajlı olarak yakalanan prototipin bazı detayları ise dikkat çekti.

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Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen yeni jenerasyon C-Sınıfı, Mercedes’in tasarım diline göre yorumlayacak olursak dışarıdan küçük bir E-Sınıfı, içeriden ise küçük bir S-Sınıfı tasarım çizgilerine sahip olacak.

Mevcut nesle göre incelen far grupları, her ne kadar dış kamuflaj olsa da biraz olsun anlaşılıyor. Arka farların yeni tasarımı ise kamuflaj altından göz kırpıyor. Eski sızıntılarda sadece, aracın kamuflajlı dış tasarıma ait görseller yer alıyordu. Fakat haberimizin konusu olan gelişme ise iç mekana ait sızıntı.

2021 C-Serisi, yeni dijital gösterge paneli ve en son nesil MBUX bilgi-eğlence sistemini merkez alan yeni bir iç tasarıma sahip olacak. Yeni nesil Mercedes S-Sınıfı ve Maybach markalı S-Sınıfı‘nda bulunması beklenen bağımsız orta ekranın, eski nesildeki ekrana göre çok daha büyük olması bekleniyor. Klima kontrollerinin de bu ekranda yer alması beklenirken, yeni E-Sınıfı‘ndan bildiğimiz yeni direksiyon simitlerinin de C-Sınıfı’nda yer alması bekleniyor.

MRA mimarisinin güncellenmiş bir versiyonunun kullanılması beklenen aracın elektrifikasyonu desteklemesi, 4 ve 6 silindirli normal benzinli ve dizel ünitelere ek olarak bir plug-in hibrit türevi seçenekleri olabilir.

Ayrıca tartışmalı bir söylenti de var. AMG modellerindeki 4.0 litrelik çift turbolu V8‘in gideceği ve yerine ağır bir şekilde hibridize edilmiş, 500 beygirin üzerinde güce sahip 2.0 litrelik ünitenin kullanılması haberi, herhangi bir marka yetkilisi tarafından onaylanmadı.

C-Sınıfı station modelinin yerden yükseltilmiş hali olarak tabir edebileceğimiz bir “All-Terrain” versiyonunun da geleceği söyleniyor. Coupe ve cabriolet modellerin ise 2021 sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: Carscoops