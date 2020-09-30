2021 Hyundai i20 N-Line tanıtıldı!

Markanın performans odaklı N modellerinden ilham alınarak tasarlanan bazı parçalar taşıyan Hyundai i20 N-Line tanıtıldı. i20 N-Line’ın, bir performans modeli değil, sadece dış tasarım paketine sahip bir model olduğunu da belirtelim.

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Dış tasarımda Hyundai’nin “Sensuous Sportiness” felsefesinin hakim olduğu bir kimlik yer alıyor. Ön kısımda üreticinin “daha sportif bir his” uyandırdığını söylediği yeni tampon yer alıyor. N-Line logosunun yer aldığı siyah renkli ızgaranın tasarımında, damalı bayraktan ilham alındığı söyleniyor.

Arka tasarımda, standart modellerden farklı olarak çift çıkışlı krom egzoz, difüzöre entegre üçgen sis lambası gibi detaylar yer alıyor. Çift renkli 17 inçlik jantlar ise N-Line paketinin duruşunu tamamlayacak bir tasarıma sahip.

i20 N-Line, siyah, gri, beyaz ve pirinç (sarımsı renkli alaşım olan) renkleriyle satışa sunulacak. Ayrıca beyaz renkli modellerde siyah renkli tavan opsiyonu da yer alıyor.

Aracın kabininde ise N logolu ve özel kırmızı dikişli spor koltuklar, N direksiyon simidi, kırmızı detaylı vites topuzu ve metal pedallar yer alıyor. Diğer i20 modellerinde de olan, Hyundai Live Services gibi hizmetleri barındıran ve telefon uygulaması üzerinden uzaktan da kontrol edilebilen, Hyundai Bluelink bilgi-eğlence sisteminin en son sürümü, i20 N-Line’da da yer alıyor.

1.0 litrelik T-GDI teknolojili turbolu benzinli bir motor yer alan araç, 118 beygir gücünde. İsteğe bağlı olarak bu motoru, yakıt tasarrufu adına 48V hafif hibrit sistemiyle almak da mümkün. i20 N-Line’da, Hyundai’nin Akıllı Manuel Şanzıman (iMT) sistemine yer veriliyor.

Hyundai Motor Avrupa‘nın pazarlama ve üründen sorumlu başkan yardımcısı olan Andreas-Christoph Hofmann, ” Tamamen yeni i20 N-Line ile şıklık ve sportifliği, i20 ile buluştuduk. Bu model ile markamızın motor sporları geçmişine vurgu yapmak istedik.” diyor.

Kaynak: Carscoops