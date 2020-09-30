2022 Honda Civic Sedan’ın patent görselleri ortaya çıktı!

Yeni nesil Honda Civic Sedan‘in Avustralya‘daki patent görselleri ortaya çıktı. Hatchback karoserinin dış tasarımının bulunduğu patent görselleri önceden Civic11Forum‘da paylaşılmıştı. Muhtemelen bu iki karoserin de görselleri aynı kaynaktan geliyor.

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11. nesil Civic’in, güncel modele kıyasla daha yumuşak hatlara sahip tasarımıyla, daha olgun bir duruşa sahip olacağını söylemek mümkün. Tabi bu durumun Civic hayranları için iyi mi kötü mü olduğunu bekleyip göreceğiz.

2022 Civic Sedan 2022 Civic Sedan 2022 Civic Sedan 2022 Civic Sedan 2022 Civic Sedan 2022 Civic Sedan

Görsellere baktığımızda Civic’in her iki gövde tipinde de C sütununa kadar aynı tasarımın korunduğu açıkça belli oluyor. İç kabine ayrılan alan aynı olsa da hatchback model biraz daha kısa olacak. Civic’in hatchback ve sedan modellerinin ikisinde de aynı tipte, bagaj kapağına bütünleşik bir lip spoyler yer alıyor.

2022 Civic Hatchback 2022 Civic Hatchback 2022 Civic Hatchback 2022 Civic Hatchback 2022 Civic Hatchback 2022 Civic Hatchback

İki modelin arka farları ise birbirinden farklı tasarımlarda. Hatchback modelde LED şeritle birbirine bağlı olan arka farlar, sedan modelde ayrık olarak tasarlanmış. Beş kapılı kardeşiyle kıyaslandığında 2022 Civic Sedan, daha geleneksel görünümüyle Honda Accord‘un uygun fiyatlı bir alternatifi olacak gibi görünüyor.

11. nesil Honda Civic’in önümüzdeki yıl içinde, 2022 model gamı dahilinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kaynak: Civic11Forum, Carscoops