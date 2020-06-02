Genel
2021 BMW 4 Serisi tanıtıldı!
Geçen sene Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan BMW Concept 4‘ten ilham alınarak tasarlanan yeni nesil BMW 4-Serisi, bugün öğle saatlerinde online olarak tanıtıldı.
İlginizi çekebilir: Sony, PlayStation 5 tanıtımını erteledi!
2. nesil 4-Serisi, eski nesline göre daha keskin tasarım çizgilerine sahip. Araç, eski nesline göre hatırı sayılır miktarda büyüdü. Yeni 3-Serisi ile kıyaslandığında 56 mm daha uzun, 25 mm daha geniş, 56 mm daha alçak ve arka iz açıklığı 25 mm daha geniş. Bagaj hacmi ise 440 litre olarak açıklandı.
Sızıntıların ortaya çıktığı ilk günden beri en çok konuşulan konu, dikey olarak büyüyen böbrek ızgara oldu. Fakat yine de araç, Alman üreticinin lüks ve sportif hatlarını başarıyla temsil ediyor gibi görünüyor.
Aracın dış tasarımına genel olarak baktığımızda küçük bir 8-Serisi gibi görünüyor. Önden arkaya doğru gidildikçe giderek genişliyor gibi görünen bir omuz çizgisi aracın duruşunu güçlendiren detaylar arasında. Ön ve arka LED far grupları, önceki nesle göre incelen tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor.
İç mekanda ise 10.25 inç bilgi-eğlence ekranı ve opsiyonel 12.3 dijital gösterge paneli, yeni tasarıma sahip orta konsol, yeni direksiyon simidi ve yeni koltuklar göze çarpan ilk detaylar arasında yer alıyor. Eski nesline göre akustik ve termal konforun hissedilir derecede arttığı söyleniyor. Sunroof paneli ise eskiye göre 24 mm daha büyüyen araçta, yeni 3 bölgeli otomatik klima standart olarak geliyor. Welcome Light Carpet özelliğine sahip ortam aydınlatması, Harman Kardon surround ses sistemi ve BMW Display Key ile uzaktan kontrol edilebilen ısıtıcı gibi özellikler de yeni 4-Serisi’yle alınabiliyor.
Yeni 4-Serisi’nin sunduğu diğer teknolojiler
El hareketleriyle kontrol edilebilen iDrive sistemi, sesle kontrol edilebilir BMW Akıllı Kişisel Asistan‘ı da içeriyor. Apple CarPlay ve Android Auto da araçta unutulmamış. Yeni bulut temelli BMW Maps navigasyon sistemi araçta standart olarak geliyor. Gerçek zamanlı trafik bilgisi verebilen sistem, eski nesildeki sisteme göre daha hızlı ve hassas bir hale getirilmiş. Yeni nesil BMW Head-Up Display, eskisine göre %70 daha geniş yansıtma alanına sahip. Dijital gösterge panelinde 3 boyutlu çevre görselleştirici yer alıyor. Bu özellik ile aracın ve çevrenin modellemesi ekrana yansıtılarak sürücüye kolaylık sağlamak amaçlanmış. Ayrıca aktif yardım sistemleri de araçta yer alıyor.
Ön ve arka park sensörleri standart olarak gelirken, sizin yerinize aracı kontrol ederek park etmenizi kolaylaştıran opsiyonel Park Asistanı, artık aracı park alanından çıkarmanıza da yardımcı oluyor. Park Asistanı Plus opsiyonu ise Park View, Panaroma View, 3D Top View ve Remote 3D View özelliklerine sahip olacak. Ayrıca BMW Drive Recorder özelliği, aracın çevresinin 40 saniyeye kadar video kaydını tutabiliyor.
Motor seçeneklerine baktığımızda ise en üstte M440i xDrive yer alıyor. Ayrıca bu seçenek, şimdiye kadar 4-Serisi modelleri arasındaki ilk M Performance modeli olma özelliğini de taşıyor. Turboşarjlı 3.0 litre sıralı 6 silindirli motor, 374 beygir güce sahip. 8 ileri otomatik şanzımanla alınabilen bu motorda, ekstra 11 beygir katkıda bulunan 48V hafif hibrit sistem bulunuyor. Yeni M4 gelene kadar en güçlü model M440i xDrive olacak. Diğer motor seçenekleri ise şu şekilde:
BMW 420i:
- 1998 cc, sıralı 4 silindir
- 8 ileri Steptronic şanzıman
- 184 beygir güç, 300 Nm tork
- 0-100: 7.5 saniye
- Ortalama tüketim: 5.6 l/100 km
- Avrupa’da 45 bin 800 €’dan başlıyor
BMW 430i:
- 1998 cc, sıralı 4 silindir
- 8 ileri Steptronic şanzıman
- 258 beygir güç, 400 Nm tork
- 0-100: 5.8 saniye
- Ortalama tüketim: 5.9l/100 km
- Avrupa’da 50 bin 800 €’dan başlıyor
BMW M440i xDrive:
- 2998 cc, sıralı 6 silindir + 48V hafif hibrit
- 8 ileri Steptronic şanzıman
- 374 beygir güç, 500 Nm tork
- 0-100: 4.5 saniye
- Ortalama tüketim: 6.9 l/100 km
- Avrupa’da 66 bin 900 €’dan başlıyor
BMW 420d:
- 1995 cc, sıralı 4 silindir + 48V hafif hibrit
- 8 ileri Steptronic şanzıman
- 190 beygir güç, 400 Nm tork
- 0-100: 7.1 saniye
- Ortalama tüketim: 4.1 l/100 km
- Avrupa’da 48 bin 300 €’dan başlıyor
BMW 420d xDrive: BMW 420d’den farklı olarak,
- 0-100: 7.4 saniye
- Ortalama tüketim: 4.4 l/100 km
- Avrupa’da 50 bin 800 €’dan başlıyor
BMW 430d xDrive:
- 2993 cc, sıralı 6 silindir + 48V hafif hibrit
- 8 ileri Steptronic şanzıman
- 286 beygir güç, 650 Nm tork
- 0-100: 5.2 saniye
- Ortalama tüketim: 6.2 l/100 km
- Mart 2021‘de satışa sunulacak
BMW M440d xDrive:
- 2993 cc, sıralı 6 silindir + 48V hafif hibrit
- 8 ileri Steptronic şanzıman
- 340 beygir güç, 700 Nm tork
- 0-100: 4.7 saniye
- Ortalama tüketim: 6.7 l/100 km
- Mart 2021‘de satışa sunulacak
Yeni BMW 4-Serisi’nin Kasım 2020’de satışa çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefon
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Hangisini almalı?
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma videomuzda, son dönemin iki popüler akıllı telefonunu kıyaslıyoruz. Bugünün güncel fiyatlarıyla Redmi Note 9S mi, yoksa Redmi Note 8 Pro mu?
İlginizi çekebilir: Redmi Note 9S inceleme
Güncel fiyatlar
Bugün internette gördüğümüz Xiaomi Türkiye garantili fiyatlar şu şekilde:
- Redmi Note 8 Pro – 2700 TL (64 GB)
-
Redmi Note 9S – 2800 TL (64 GB)
Ancak bu noktada Note 8 Pro modelinin hem 64 GB hem de 128 GB depolama olan sürümünde 6 GB RAM olduğunu, Redmi Note 9S modelinde ise baz modelde 4 GB, üst versiyonda ise 6 GB RAM olduğunu unutmayın.
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Tasarım ve ekran farkılıkları
Her iki modelin de önü ve arkası Corning Gorila Glass 5, yan çerçeveleri ise plastik malzeme kullanıyor. Ön taraftan baktığınızda Note 9S modelinde delik çentik, Note 8 Pro modelinde ise damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Her iki modelin de kalınlıkları birebir aynı ve ağırlıkları da çok benzer. Tasarımsal açıdan iki cihazın ayrıldığı konu parmak izi sensörü. Note 9S modelinde yan tarafta, Note 8 Pro modelinde ise arka tarafta yer alıyor. Ayrıca Note 9S modelinde çift SIM kart + microSD kart kullanılabiliyorken, Note 8 Pro modelinde hibrit yapı yer alıyor. Yani çift SIM kart kullanmak isterseniz microSD kart kullanamıyorsunuz.
Ekrana geçtiğimizde Note 9S modelinde yer alan 6.67 inç boyutlu ekran, Redmi Note 8 Pro modelindeki 6.53 inç boyutlu ekrana göre daha büyük. Her iki cihazda da IPS LCD ve Full HD+ çözünürlük kullanılıyor. Parlaklık konusunda ise 640 nit parlaklığı ile Redmi Note 8 Pro, 575 nit parlaklığına göre Redmi Note 9S’ten daha parlak bir ekran sunuyor.
Performans kıyaslaması
Redmi Note 9S modelinde Snapdragon 720G, Redmi Note 8 Pro modelinde ise MediaTek Helio G90T işlemcisi yer alıyor. Bu iki işlemci sundukları işlem ve grafik performansıyla çok benzer sonuçlar veriyor. Hem sentetik testlerde hem de oyun testlerinde bunu görebiliyoruz. Ancak iş güç verimliliği kısmına geldiğinde, Snapdragon 720G‘nin çok daha iyi olduğu su götürmez bir gerçek.
Donanım tarafında ayrıca RAM konusunda iki cihaz ayrılıyor. Zira Note 9S‘in baz modelinde 4 GB RAM yer alırken, Redmi Note 8 Pro modelinde her iki sürümde de 6 GB RAM bulunuyor.
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Kamera
Her iki model de arka tarafta 4 kamera yer alıyor ve şöyle sıralanıyor:
Redmi Note 9S: 48 MP (ISOCELL Bright GM2) ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro, 2 MP derinlik
Redmi Note 8 Pro: 64 MP (Samsung GW1) ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro, 2 MP derinlik
Fotoğraf sonuçlarına baktığımızda özellikle düşük ışıktaki başarısı nedeniyle Redmi Note 9S‘in gözle görülür şekilde daha iyi sonuçlar verdiği aşikar.
Batarya performansı
Redmi Note 9S modelinde 5020 mAh, Redmi Note 8 Pro modelinde ise 4500 mAh batarya bulunuyor. İki telefon da 18W hızlı şarj destekliyor. Hem kapasite farkı hem de işlemci farkı dolayısıyla pil ömrü konusunda da açık ara galip Redmi Note 9S oluyor.
Genel
Sony, PlayStation 5 tanıtımını erteledi!
Sony, PlayStation 5 oyun konsolunu merakla bekleyen hayranlarını üzdü. Firma yaptığı paylaşım ile tanıtımın ileri bir tarihe atıldığını duyurdu.
İlginizi çekebilir; PlayStation 5 oyun konsoluna ait tüm özellikler açıklandı!
ABD’de yaşanan olaylar PlayStation tanıtımını etkiledi!
Oyun dünyasının en hareketli dönemlerini yaşadığı şu günlerde, gözler yeni çıkacak oyun konsollarında idi. Bu piyasanın en önemli iki oyuncusundan Microsoft geçtiğimiz ay yeni konsolunu tanıtır iken, herkes merakla PlayStation tarafından gelecek gelişmeleri takip ediyordu. Daha önce konsolun özelliklerini açıklayan firma, 4 Haziran 2020 tarihinde de tanıtım yapmayı planlıyordu. Ancak görünüşe göre planlarda değişiklik oldu. PlayStation Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile etkinliğin ertelendiğini duyurdu. Kutlama yapmak için doğru zaman olmadığını belirten firma, daha önemli seslerin duyulmasının gerektiğini belirterek, şu an için ön planda olmamalarının daha doğru olacağını duyurdu.
Bu paylaşım tahmin edildiği üzere ABD‘de yaşanan ırkçılık karşıtı protestolar için yapıldı. Sony, daha önemli konuların gündemi meşgul etmesi gerektiğini düşünerek tanıtım etkinliğini erteleme kararı aldı. Tam olarak hangi tarihlerde yapılacağı aktarılmayan etkinlik için firma, beklemekte kalın dedi. Gün geçtikçe etkisi artan protestolar karşısında firmalar da belli oranlarda aksiyon almaya başladı. Sony de tıpkı Google ve Electronic Arts gibi etkinlik erteleme yoluna başvurdu. Bakalım ilerleyen günlerde etkinlik erteleme yoluna giden başka firma olacak mı bekleyip göreceğiz. Ancak görünen o ki protestolar kolay kolay yakın bir tarihte sonuçlanmayacak ve olası birkaç etkinlik bu durum karşısında ertelenecek gibi gözüküyor.
Diğer
MediaMarkt’tan ‘Teknolojiyle Yenilen’ kampanyası
Bugün itibarıyla fiziksel mağazalarını tekrar bir dizi önlemle açan MediaMarkt, ‘Teknolojiyle Yenilen’ kampanyasını başlattı. 1 – 8 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, beyaz eşyadan akıllı telefona, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünleri ve süpürgelere tüm kategorilerde indirimler var. İndirimler hem mağazalarda hem de mediamarkt.com.tr’de geçerli.
Kampanyada öne çıkan ürünler hangileri?
Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
iPhone 7 – 32GB
Apple’ın 32 GB depolama alanı sunan iPhone 7 akıllı telefonu, kampanya kapsamında 3499 TL yerine 3349 TL‘lik satış fiyatıyla listeleniyor.
PHILIPS BRE245/05
Philips’in kompakt epilasyon cihazı, MediaMarkt Teknolojiyle Yenilen kampanyasıyla 259 TL yerine 179 TL‘ye satılacak.
Oppo A5 2020
Oppo’nun uygun fiyatıyla en çok tercih edilen akıllı telefonlarından A5 2020 modeli, kampanya kapsamında 1949 TL‘ye satılıyor.
MediaMarkt mağazaları hangi saatler arasında çalışıyor?
Mağaza çalışma saatleri 12.00-20.00’dır. Sadece Ankara Kızılay mağazası 11.00-19.00 arası hizmet vermektedir. Kargo beklemek istemeyen müşteriler, internetten sipariş verip mağazadan teslimat seçeneğiyle sıra beklemeden ürünü mağazadan alıp aynı gün kullanmaya başlayabilirler.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır