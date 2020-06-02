2021 BMW 4 Serisi tanıtıldı!

Geçen sene Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan BMW Concept 4‘ten ilham alınarak tasarlanan yeni nesil BMW 4-Serisi, bugün öğle saatlerinde online olarak tanıtıldı.

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2. nesil 4-Serisi, eski nesline göre daha keskin tasarım çizgilerine sahip. Araç, eski nesline göre hatırı sayılır miktarda büyüdü. Yeni 3-Serisi ile kıyaslandığında 56 mm daha uzun, 25 mm daha geniş, 56 mm daha alçak ve arka iz açıklığı 25 mm daha geniş. Bagaj hacmi ise 440 litre olarak açıklandı.

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Sızıntıların ortaya çıktığı ilk günden beri en çok konuşulan konu, dikey olarak büyüyen böbrek ızgara oldu. Fakat yine de araç, Alman üreticinin lüks ve sportif hatlarını başarıyla temsil ediyor gibi görünüyor.

Aracın dış tasarımına genel olarak baktığımızda küçük bir 8-Serisi gibi görünüyor. Önden arkaya doğru gidildikçe giderek genişliyor gibi görünen bir omuz çizgisi aracın duruşunu güçlendiren detaylar arasında. Ön ve arka LED far grupları, önceki nesle göre incelen tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor.

İç mekanda ise 10.25 inç bilgi-eğlence ekranı ve opsiyonel 12.3 dijital gösterge paneli, yeni tasarıma sahip orta konsol, yeni direksiyon simidi ve yeni koltuklar göze çarpan ilk detaylar arasında yer alıyor. Eski nesline göre akustik ve termal konforun hissedilir derecede arttığı söyleniyor. Sunroof paneli ise eskiye göre 24 mm daha büyüyen araçta, yeni 3 bölgeli otomatik klima standart olarak geliyor. Welcome Light Carpet özelliğine sahip ortam aydınlatması, Harman Kardon surround ses sistemi ve BMW Display Key ile uzaktan kontrol edilebilen ısıtıcı gibi özellikler de yeni 4-Serisi’yle alınabiliyor.

Yeni 4-Serisi’nin sunduğu diğer teknolojiler

El hareketleriyle kontrol edilebilen iDrive sistemi, sesle kontrol edilebilir BMW Akıllı Kişisel Asistan‘ı da içeriyor. Apple CarPlay ve Android Auto da araçta unutulmamış. Yeni bulut temelli BMW Maps navigasyon sistemi araçta standart olarak geliyor. Gerçek zamanlı trafik bilgisi verebilen sistem, eski nesildeki sisteme göre daha hızlı ve hassas bir hale getirilmiş. Yeni nesil BMW Head-Up Display, eskisine göre %70 daha geniş yansıtma alanına sahip. Dijital gösterge panelinde 3 boyutlu çevre görselleştirici yer alıyor. Bu özellik ile aracın ve çevrenin modellemesi ekrana yansıtılarak sürücüye kolaylık sağlamak amaçlanmış. Ayrıca aktif yardım sistemleri de araçta yer alıyor.

Ön ve arka park sensörleri standart olarak gelirken, sizin yerinize aracı kontrol ederek park etmenizi kolaylaştıran opsiyonel Park Asistanı, artık aracı park alanından çıkarmanıza da yardımcı oluyor. Park Asistanı Plus opsiyonu ise Park View, Panaroma View, 3D Top View ve Remote 3D View özelliklerine sahip olacak. Ayrıca BMW Drive Recorder özelliği, aracın çevresinin 40 saniyeye kadar video kaydını tutabiliyor.

M440i M440i M440i M440i M440i

Motor seçeneklerine baktığımızda ise en üstte M440i xDrive yer alıyor. Ayrıca bu seçenek, şimdiye kadar 4-Serisi modelleri arasındaki ilk M Performance modeli olma özelliğini de taşıyor. Turboşarjlı 3.0 litre sıralı 6 silindirli motor, 374 beygir güce sahip. 8 ileri otomatik şanzımanla alınabilen bu motorda, ekstra 11 beygir katkıda bulunan 48V hafif hibrit sistem bulunuyor. Yeni M4 gelene kadar en güçlü model M440i xDrive olacak. Diğer motor seçenekleri ise şu şekilde:

BMW 420i:

1998 cc, sıralı 4 silindir

8 ileri Steptronic şanzıman

184 beygir güç, 300 Nm tork

0-100: 7.5 saniye

Ortalama tüketim: 5.6 l/100 km

Avrupa’da 45 bin 800 €’dan başlıyor

BMW 430i:

1998 cc, sıralı 4 silindir

8 ileri Steptronic şanzıman

258 beygir güç, 400 Nm tork

0-100: 5.8 saniye

Ortalama tüketim: 5.9l/100 km

Avrupa’da 50 bin 800 €’dan başlıyor

BMW M440i xDrive:

2998 cc, sıralı 6 silindir + 48V hafif hibrit

8 ileri Steptronic şanzıman

374 beygir güç, 500 Nm tork

0-100: 4.5 saniye

Ortalama tüketim: 6.9 l/100 km

Avrupa’da 66 bin 900 €’dan başlıyor

BMW 420d:

1995 cc, sıralı 4 silindir + 48V hafif hibrit

8 ileri Steptronic şanzıman

190 beygir güç, 400 Nm tork

0-100: 7.1 saniye

Ortalama tüketim: 4.1 l/100 km

Avrupa’da 48 bin 300 €’dan başlıyor

BMW 420d xDrive: BMW 420d’den farklı olarak,

0-100: 7.4 saniye

Ortalama tüketim: 4.4 l/100 km

Avrupa’da 50 bin 800 €’dan başlıyor

BMW 430d xDrive:

2993 cc, sıralı 6 silindir + 48V hafif hibrit

8 ileri Steptronic şanzıman

286 beygir güç, 650 Nm tork

0-100: 5.2 saniye

Ortalama tüketim: 6.2 l/100 km

Mart 2021‘de satışa sunulacak

BMW M440d xDrive:

2993 cc, sıralı 6 silindir + 48V hafif hibrit

8 ileri Steptronic şanzıman

340 beygir güç, 700 Nm tork

0-100: 4.7 saniye

Ortalama tüketim: 6.7 l/100 km

Mart 2021‘de satışa sunulacak

Yeni BMW 4-Serisi’nin Kasım 2020’de satışa çıkması bekleniyor.