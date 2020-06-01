Sony, PlayStation 5 tanıtımını erteledi!

Sony, PlayStation 5 oyun konsolunu merakla bekleyen hayranlarını üzdü. Firma yaptığı paylaşım ile tanıtımın ileri bir tarihe atıldığını duyurdu.

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ABD’de yaşanan olaylar PlayStation tanıtımını etkiledi!

Oyun dünyasının en hareketli dönemlerini yaşadığı şu günlerde, gözler yeni çıkacak oyun konsollarında idi. Bu piyasanın en önemli iki oyuncusundan Microsoft geçtiğimiz ay yeni konsolunu tanıtır iken, herkes merakla PlayStation tarafından gelecek gelişmeleri takip ediyordu. Daha önce konsolun özelliklerini açıklayan firma, 4 Haziran 2020 tarihinde de tanıtım yapmayı planlıyordu. Ancak görünüşe göre planlarda değişiklik oldu. PlayStation Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile etkinliğin ertelendiğini duyurdu. Kutlama yapmak için doğru zaman olmadığını belirten firma, daha önemli seslerin duyulmasının gerektiğini belirterek, şu an için ön planda olmamalarının daha doğru olacağını duyurdu.

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Bu paylaşım tahmin edildiği üzere ABD‘de yaşanan ırkçılık karşıtı protestolar için yapıldı. Sony, daha önemli konuların gündemi meşgul etmesi gerektiğini düşünerek tanıtım etkinliğini erteleme kararı aldı. Tam olarak hangi tarihlerde yapılacağı aktarılmayan etkinlik için firma, beklemekte kalın dedi. Gün geçtikçe etkisi artan protestolar karşısında firmalar da belli oranlarda aksiyon almaya başladı. Sony de tıpkı Google ve Electronic Arts gibi etkinlik erteleme yoluna başvurdu. Bakalım ilerleyen günlerde etkinlik erteleme yoluna giden başka firma olacak mı bekleyip göreceğiz. Ancak görünen o ki protestolar kolay kolay yakın bir tarihte sonuçlanmayacak ve olası birkaç etkinlik bu durum karşısında ertelenecek gibi gözüküyor.