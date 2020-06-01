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Sony, PlayStation 5 tanıtımını erteledi!
Sony, PlayStation 5 oyun konsolunu merakla bekleyen hayranlarını üzdü. Firma yaptığı paylaşım ile tanıtımın ileri bir tarihe atıldığını duyurdu.
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ABD’de yaşanan olaylar PlayStation tanıtımını etkiledi!
Oyun dünyasının en hareketli dönemlerini yaşadığı şu günlerde, gözler yeni çıkacak oyun konsollarında idi. Bu piyasanın en önemli iki oyuncusundan Microsoft geçtiğimiz ay yeni konsolunu tanıtır iken, herkes merakla PlayStation tarafından gelecek gelişmeleri takip ediyordu. Daha önce konsolun özelliklerini açıklayan firma, 4 Haziran 2020 tarihinde de tanıtım yapmayı planlıyordu. Ancak görünüşe göre planlarda değişiklik oldu. PlayStation Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile etkinliğin ertelendiğini duyurdu. Kutlama yapmak için doğru zaman olmadığını belirten firma, daha önemli seslerin duyulmasının gerektiğini belirterek, şu an için ön planda olmamalarının daha doğru olacağını duyurdu.
Bu paylaşım tahmin edildiği üzere ABD‘de yaşanan ırkçılık karşıtı protestolar için yapıldı. Sony, daha önemli konuların gündemi meşgul etmesi gerektiğini düşünerek tanıtım etkinliğini erteleme kararı aldı. Tam olarak hangi tarihlerde yapılacağı aktarılmayan etkinlik için firma, beklemekte kalın dedi. Gün geçtikçe etkisi artan protestolar karşısında firmalar da belli oranlarda aksiyon almaya başladı. Sony de tıpkı Google ve Electronic Arts gibi etkinlik erteleme yoluna başvurdu. Bakalım ilerleyen günlerde etkinlik erteleme yoluna giden başka firma olacak mı bekleyip göreceğiz. Ancak görünen o ki protestolar kolay kolay yakın bir tarihte sonuçlanmayacak ve olası birkaç etkinlik bu durum karşısında ertelenecek gibi gözüküyor.
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MediaMarkt’tan ‘Teknolojiyle Yenilen’ kampanyası
Bugün itibarıyla fiziksel mağazalarını tekrar bir dizi önlemle açan MediaMarkt, ‘Teknolojiyle Yenilen’ kampanyasını başlattı. 1 – 8 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, beyaz eşyadan akıllı telefona, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünleri ve süpürgelere tüm kategorilerde indirimler var. İndirimler hem mağazalarda hem de mediamarkt.com.tr’de geçerli.
Kampanyada öne çıkan ürünler hangileri?
Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
iPhone 7 – 32GB
Apple’ın 32 GB depolama alanı sunan iPhone 7 akıllı telefonu, kampanya kapsamında 3499 TL yerine 3349 TL‘lik satış fiyatıyla listeleniyor.
PHILIPS BRE245/05
Philips’in kompakt epilasyon cihazı, MediaMarkt Teknolojiyle Yenilen kampanyasıyla 259 TL yerine 179 TL‘ye satılacak.
Oppo A5 2020
Oppo’nun uygun fiyatıyla en çok tercih edilen akıllı telefonlarından A5 2020 modeli, kampanya kapsamında 1949 TL‘ye satılıyor.
MediaMarkt mağazaları hangi saatler arasında çalışıyor?
Mağaza çalışma saatleri 12.00-20.00’dır. Sadece Ankara Kızılay mağazası 11.00-19.00 arası hizmet vermektedir. Kargo beklemek istemeyen müşteriler, internetten sipariş verip mağazadan teslimat seçeneğiyle sıra beklemeden ürünü mağazadan alıp aynı gün kullanmaya başlayabilirler.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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Google, ırkçılığa karşı mücadele edenleri destekliyor!
Google, birkaç gündür büyük olaylara gebe olan ırkçılık karşıtı gösterileri destekleme kararı aldı. Firma ırk eşitliğini savunduklarını bildiren bir mesaj yayınladı.
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Google ırkçılığa karşı net tavır sergileme kararı aldı!
ABD’de George Floyd‘un ölmesi ile gündeme gelen ve büyük protestolara sebep olan ırk eşitliği konusu, firmalar tarafından da ele alınmaya başlandı. Google da bu konuda aksiyon alarak ırkçılığa karşı takındığı tavrı gösterdi. Firma, Google arama motorunu kullanan kişiler için ekrana bir adet mesaj ekledi. Mesajda, ırkçılığa karşı her zaman eşitliği savunduklarını yineleyen firma, bu konuda mücadele eden herkesin yanında olduklarını yineledi. Mesaj herhangi bir link içermez iken, siyah kurdele ve yazılı metin içeren bir “Doodle” olarak görüntülendi.
We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice.
— YouTube (@YouTube) May 30, 2020
Tüm bu olanların yanı sıra, YouTube da ırkçılığa ve sosyal adaletsizliğe karşı mücadeleye destek verme kararı aldı. Google‘ın alt firmalarından olduğu için bu tarz bir hamlenin şaşırtıcı olmadığı görülmekte. Ayrıca firma ırkçılığa, şiddete ve sosyal adaletsizliğe karşı tam 1 milyon dolar bağışta bulunacaklarını belirtti ve Twitter profil resimlerini kararttı. Olayları yakından takip edip ciddi aksiyonlar alan Google, Android 11 için düzenlenecek etkinliğinin de ertelendiğini duyurdu. Kutlama yapmak için uygun zaman olmadığını belirten firma, etkinlik için yeni bir gün vermedi. Bakalım Google gibi başka firmalardan da destek gelecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Dacia, Lodgy yerine 7 koltuklu SUV planlıyor!
Uzun süredir 7 koltuklu bir SUV için plan yapan Dacia, görünüşe göre bu planı hayata geçirmek için artık kendini hazır hissediyor gibi.
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L’argus‘un haberine göre, henüz adı belli olmayan aracın önümüzdeki baharda tanıtılacağı ve emekliye ayrılması planlanan Lodgy yerine geleceği söyleniyor. Lodgy, CarSalesBase verilerine göre pek de iç açıcı olmayan satış sayılarına sahip. Geçen sene Avrupa genelinde 220 bin 167 adet Duster satılmış. Fakat aynı yıl sadece 28 bin 994 adet Lodgy satılmış. Bu veriler, Lodgy’nin emeklilik sebebini oldukça iyi açıklıyor.
Fransız yayıncının haberine göre 7 koltuklu SUV‘nin yeni Clio, Juke ve Captur‘un paylaştığı CMF-B platformunun genişletilmiş bir versiyonunu kullanması bekleniyor. 4.5 metrelik bir uzunluğa sahip olması beklenen aracın Duster’dan farklı bir tasarım çizgisine sahip olacağı söyleniyor.
Yeni nesil Sandero ile gelmesi beklenen yeni bilgi-eğlence sisteminin, söz konusu yeni SUV’de de kullanılması bekleniyor. 2. seviye yarı otonom sürüş gibi ileri seviye sürüş destek sistemlerini bu araçta görmemiz pek olası değil. Fakat şeritten çıkma uyarısı ve kör nokta uyarı sistemi gibi temel sistemlerin araçta kendine yer bulabileceği söyleniyor.
Motor seçenekleri arasında 1.0 ve 1.3 TCe benzinli, 1.5 dCi dizel ünitelerin araçta sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. L’argus’un haberine göre ise yeni Clio’da gördüğümüz E-Tech hibrit sistemin ileri tarihlerde, bu araçta sunulabileceği düşünülüyor.