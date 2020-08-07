Akıllı Telefonlar
2020 yılı 2. çeyrekte, dünya çapındaki akıllı telefon satışları düşüşe geçti!
Canalys tarafından yayınlanan araştırmaya göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde dünya genelindeki akıllı telefon satışları düşüşe geçti. Canalys’e göre, bu düşüşten etkilenmeyerek büyümeye devam edebilen tek üretici ise, Apple oldu.
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2020 yılının 2. çeyreğindeki global akıllı telefon satışları ile ilgili yayınlanan veriler neler gösteriyor
Canalys’in yayınladığı rapora göre, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla büyüme gösterebilen tek şirket Apple oldu. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla, satışlarında %25 oranında büyüme yaşayan Apple, dünya genelinde 45.1 milyon adet iPhone satmayı başarabildi. Fakat dünya genelindeki akıllı telefon satışlarında ise, toplamda %14 oranında düşüş yaşanarak; 285 milyon adete geriledi. Canalys yetkililerinden Ben Stanton’a göre ise, Covid-19 sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, birçok ülkede vatandaşların alım gücü, görece sabit kaldı. Fakat Stanton’ın diğer ifadelerine göre ise de, önümüzdeki günlerde, salgın kaynaklı ekonomik problemler derinleşmeye başladıkça, global akıllı telefon pazarındaki sıkıntılar da artmaya başlayacak. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Canalys tarafından yayınlanan bir başka rapora göre de; Huawei, Covid-19 sürecinde değişen dengelerle, Samsung’un önüne geçmeyi başarmıştı. Stanton’a göre Huawei, bunu salgın sürecini hızlı atlatan ve çabuk toparlanan Çin ekonomisinin yerel gücü ile başarmış idi. A.B.D. yaptırımlarına rağmen Huawei, 55.8 milyon adet cihaz satarak; 53.7 milyon satış yapabilen Samsung’un önüne geçmişti. Bu durum, 9 yıl sonra ilk kez Samsung veya Apple dışında bir markanın, yıl içindeki bir çeyreği lider biçimde kapatışı idi.
Peki ya siz, dünya genelindeki akıllı telefon satışlarında yaşanan bu düşüş ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Google, uygun fiyatlı yeni Pixel 4a 5G modelini de duyurdu
Geçtiğimiz pazartesi günü Google, uygun fiyatlı yeni Pixel 4a modelini duyurmuştu. Google tarafından söylendiği üzere, yeni tanıtılan Pixel 4a modelinin uygun fiyatlı ve 5G desteğine de sahip olacak yeni versiyonu, sonbaharda tanıtılacak.
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Yeni Pixel 4a 5G modeli, uygun bir fiyatla satılacak
Google tarafından duyurulan Pixel 4a’nın, serinin eski cihazlarında olduğu gibi iyi bir kamera performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen söz konusu olan fiyat, 349 Dolar; yani bir önceki amiral gemisi Pixel 4 modelinin neredeyse yarısı. Cihazın ne zaman satışa sunulacağını merak edenler için; Google tarafından açıklanan resmi satış tarihi ise, Amerika Birleşik Devletleri için 20 Ağustos olarak belirlendi. Üst düzey Google yetkililerinden Brian Rakowski, “Geçen yıl satışa sunduğumuz Pixel 3a modeli, uygun fiyatlarla Google Pixel deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılar için bir fırsat sağlamıştı. Bu yıl da, Pixel 4a 5G ve Pixel 5 modellerini, sonbaharda müşterilerimize sunarak; müşterilerimizi yeniden uygun fiyatlı ve tatmin edici özelliklere sahip Pixel modelleri ile buluşturmak istiyoruz.” şeklinde konuştu. Rakowski’nin ifadelerine göre Google Pixel 4a’nın, 5G desteğine sahip olacak olan versiyonu ise, 499 Dolar’lık bir fiyat etiketine sahip olmakla beraber; Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Tayvan ve A.B.D.’de satışa sunulacak. Siz Pixel 4a 5G’nin çıkışı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
EMUI 11, 250 milyon kullanıcıya ulaşacak!
EMUI 10.1, 30’dan fazla Huawei akıllı telefon ve tablet modelinde kullanılıyor. Ancak yakında EMUI 11 güncellemesi kullanıcılara sunulacak. Daha önce Huawei, HDC 2020 etkinliklerinin bu yılın 10-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. Şirket, EMUI 11 kullanıcı arayüzü, HarmonyOS 2.0 ve HMS Core 5.0 için çalıştıklarını belirtmişti.
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EMUI 11 ne zaman kullanıma sunulacak?
Google, EMUI 11‘in temelini oluşturacak olan Android 11 sürümünü Eylül ayında yayınlayacak. Kaynaklar, EMUI 11’in son sürümünün bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. EMUI 11’i kutudan çıkaracak ilk telefonlar ise Huawei Mate 40 serisine ait olacak. Mate 40 serisinin Eylül ayının sonunda veya Ekim ayının başında tanıtılması bekleniyor. Huawei Mate 40‘tan sonra Huawei, diğer akıllı telefon ve tabletler için EMUI 11’i piyasaya sürmeye başlayacak. EMUI 11’in 40’tan fazla mobil cihazda bulunması bekleniyor. Şirketin kendi verilerine göre EMUI 11’in kullanıcı sayısı 250 milyonu geçecek.
Huawei tarafından yapılan resmi duyuruya göre Huawei Geliştirici Konferansı, 2020 Eylül’ünde gerçekleşecek. Bu konferansta şirketin geliştirmekte olduğu HarmonyOS 2.0, HMS Core 5.0 ve EMUI 11’in detaylarını göreceğiz. Özellikle HarmonyOS’in Android‘e göre ne gibi farklılıklar ve yenilikler getirdiğini bu konferansta öğreneceğiz. HMS Core 5.0 ise zaten bir süredir küresel geliştiriciler için kullanımdaydı. HMS Core 5.0, yedi ana alan üzerinde yoğunlaşmış bir sistem olacak. Bu alanlar, uygulama hizmetleri, grafikler, medya, yapay zeka, akıllı teknoloji, güvenlik ve sistem olarak sıralanıyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi MIX 4, 11 Ağustos’ta tanıtılabilir!
Kısa süre içerisinde akıllı telefon dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Xiaomi, önümüzdeki günlerde 10. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. 11 Ağustos’ta yapılacak olan kutlamada aynı zamanda yeni ürün lansmanı da gerçekleştirilecek. Duyurulacak ürünlerin arasında ise sürpriz bir şekilde Xiaomi Mi MIX 4 yer alabilir!
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Xiaomi Mi MIX 4, markanın 10. doğum gününe mi hazırlanıyor?
Xiaomi’nin halkla ilişkilerden sorumlu yöneticisi Xu Jieyun, 10. yıl dönümü etkinliğinin programını Weibo üzerinden paylaştı. 11 Ağustos Salı günü saat 14:30’da başlayacak etkinlikte ilk olarak Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, markanın 10 yıllık yolculuğunu özetleyecek. Daha sonra ise Xiaomi’nin gelecek vizyonunun paylaşılmasının ardından yeni ürünlerin duyurulacağı belirtiliyor.
Weibo paylaşımında hangi ürünlerin tanıtılacağına dair kesin bir bilgilendirme yer almıyor. Ancak çeşitli otoriteler tarafından Mi 10 ve Redmi K30 Extreme Edition modellerinin özel bir sürümünün duyurulacağı söyleniyor. Bununla beraber “eski ve sevilen bir serinin” devam ürününün de etkinlikte görücüye çıkacağı iddia ediliyor. Bu modelin Xiaomi Mi MIX 4 olma ihtimali ise bir hayli ağır basıyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda sızdırılan yol haritasında sürpriz bir şekilde Mi MIX serisine de yer verilmişti.
Tasarım odaklı serinin satışa sunulan son modeli olan Xiaomi Mi MIX 3, resmi olarak Ekim 2018’de tanıtılmıştı. %100 ekran/gövde oranına sahip Mi Mix Alpha ise geçtiğimiz yıl duyurulmasına rağmen kavramsal bir konsept olarak kaldı. Şimdilik iddialarla sınırlı kalan yeni nesil Mi MIX modelinin tasarımı ve özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi şimdilik bulunmuyor.