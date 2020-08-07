2020 yılı 2. çeyrekte, dünya çapındaki akıllı telefon satışları düşüşe geçti!

Canalys tarafından yayınlanan araştırmaya göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde dünya genelindeki akıllı telefon satışları düşüşe geçti. Canalys’e göre, bu düşüşten etkilenmeyerek büyümeye devam edebilen tek üretici ise, Apple oldu.

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2020 yılının 2. çeyreğindeki global akıllı telefon satışları ile ilgili yayınlanan veriler neler gösteriyor

Canalys’in yayınladığı rapora göre, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla büyüme gösterebilen tek şirket Apple oldu. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla, satışlarında %25 oranında büyüme yaşayan Apple, dünya genelinde 45.1 milyon adet iPhone satmayı başarabildi. Fakat dünya genelindeki akıllı telefon satışlarında ise, toplamda %14 oranında düşüş yaşanarak; 285 milyon adete geriledi. Canalys yetkililerinden Ben Stanton’a göre ise, Covid-19 sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, birçok ülkede vatandaşların alım gücü, görece sabit kaldı. Fakat Stanton’ın diğer ifadelerine göre ise de, önümüzdeki günlerde, salgın kaynaklı ekonomik problemler derinleşmeye başladıkça, global akıllı telefon pazarındaki sıkıntılar da artmaya başlayacak. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Canalys tarafından yayınlanan bir başka rapora göre de; Huawei, Covid-19 sürecinde değişen dengelerle, Samsung’un önüne geçmeyi başarmıştı. Stanton’a göre Huawei, bunu salgın sürecini hızlı atlatan ve çabuk toparlanan Çin ekonomisinin yerel gücü ile başarmış idi. A.B.D. yaptırımlarına rağmen Huawei, 55.8 milyon adet cihaz satarak; 53.7 milyon satış yapabilen Samsung’un önüne geçmişti. Bu durum, 9 yıl sonra ilk kez Samsung veya Apple dışında bir markanın, yıl içindeki bir çeyreği lider biçimde kapatışı idi.

Peki ya siz, dünya genelindeki akıllı telefon satışlarında yaşanan bu düşüş ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!