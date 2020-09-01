2020 model Philips 55PUS7805/62 neler sunuyor? (VIDEO)

Philips’in 2020 yılında ülkemizde satışa çıkardığı modellerden biri olan 55PUS7805/62 modeli ofisimize konuk oldu. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

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Bizim incelediğimiz model 55 inç olmasına karşın ülkemizde 43-50-55-65-70-75 inç‘ler satışta olacak. Şu anda 55 inç versiyonu 5400 TL civarında satılıyor Cihazın tasarımına baktığımızda nispeten ince çerçeveler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Philips’in imzası haline gelen Ambilight aydınlatma yine üç taraflı olarak bu modelde tercih edilmiş. Bu sayede duvarınıza ekrandaki renklerle uyumlu ışıklar yansıtılıyor ve hem daha etkileyici bir görüntü elde ediliyor hem de TV’niz olduğundan daha büyük görünüyor.

Ses tarafında ise 2 x 10W şeklinde toplamda 20W‘lık bir ses çıkış gücü sunuluyor. Ayrıca ses konusunda Dolby Atmos desteği de var. Görüntü kalitesi noktasında 4K UHD çözünürlük sunan modelde, HDR standartlarının çoğu destekleniyor. Bunlar HDR10, HDR10+, HLG ve HDR Plus. Ayrıca Dobly Vision desteği de modelde yer alıyor. LED bir TV olan model, 50 Hz‘lik bir panelle geliyor. Görüntü kalitesini iyileştiren yegane unsun P5 Perfect görüntü motoru. Zira her sahneyi analiz eden ve buna göre görüntüyü iyileştiren bu motor, oldukça önemli bir yer tutuyor.