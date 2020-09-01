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2020 model Philips 55PUS7805/62 neler sunuyor? (VIDEO)
Philips’in 2020 yılında ülkemizde satışa çıkardığı modellerden biri olan 55PUS7805/62 modeli ofisimize konuk oldu. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Bizim incelediğimiz model 55 inç olmasına karşın ülkemizde 43-50-55-65-70-75 inç‘ler satışta olacak. Şu anda 55 inç versiyonu 5400 TL civarında satılıyor Cihazın tasarımına baktığımızda nispeten ince çerçeveler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Philips’in imzası haline gelen Ambilight aydınlatma yine üç taraflı olarak bu modelde tercih edilmiş. Bu sayede duvarınıza ekrandaki renklerle uyumlu ışıklar yansıtılıyor ve hem daha etkileyici bir görüntü elde ediliyor hem de TV’niz olduğundan daha büyük görünüyor.
Ses tarafında ise 2 x 10W şeklinde toplamda 20W‘lık bir ses çıkış gücü sunuluyor. Ayrıca ses konusunda Dolby Atmos desteği de var. Görüntü kalitesi noktasında 4K UHD çözünürlük sunan modelde, HDR standartlarının çoğu destekleniyor. Bunlar HDR10, HDR10+, HLG ve HDR Plus. Ayrıca Dobly Vision desteği de modelde yer alıyor. LED bir TV olan model, 50 Hz‘lik bir panelle geliyor. Görüntü kalitesini iyileştiren yegane unsun P5 Perfect görüntü motoru. Zira her sahneyi analiz eden ve buna göre görüntüyü iyileştiren bu motor, oldukça önemli bir yer tutuyor.
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Yeni F/P şampiyonu olabilir! – Xiaomi Mi 10 Lite 5G elimizde
Xiaomi Mi 10 Lite 5G elimizde. Türkiye’de Xiaomi TR garantili olarak satılmayan ancak ithalatçı garantili olarak 3999 TL‘ye bulabileceğiniz cihaz, genel özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 10 Lite 5G neler sunuyor?
Telefonun önü ve arkası cam, ancak yan çerçeveleri plastik bir yapıda geliyor. Ön taraftan baktığımızda damla çentik tasarımı, Hi-Res destekli 3.5 mm’lik kulaklık girişi ve alt alta kümelenmiş 4’lü bir arka kamera sistemi görüyoruz. Cihazın öne çıkan en önemli konularından biri işlemcisi. Zira orta düzeyin en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 765 kullanıyor. Ayrıca 6 veya 8 GB RAM seçenekleriyle 64 GB, 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri kullanıcılara sunuluyor.
Cihazda Androdi 10 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi bulunuyor. Ayrıca telefonda microSD kart desteği olmadığını belirtelim. Kamera tarafında 48 MP’lik ana kameraya ek olarak 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Bağlantı seçeneklerinde aptX HD, aptX Adaptive, 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 yer alıyor. Son olarak batarya tarafında 4160 mAh pil ve 20W hızlı şarj desteği göze çarpıyor.
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SELFIE ÇUBUĞU OLAN GİMBAL: Zhiyun Smooth X
Zhiyun Smooth X incelemesi ile karşınızdayız. Hem iki yönlü sabitleme (gimbal) sistemi hem de selfie çubuğu gibi uzatma imkanınız bulunan ve piyasada fiyat/performans odaklı ürünlerden biri olan Smooth X ile alakalı düşüncelerimiz bu videoda.
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SELFIE ÇUBUĞU OLAN GİMBAL: Zhiyun Smooth X
285 derece roll, 300 derece pan yapabilen Zhiyun Smooth X, 235 gram’a kadar olan akıllı telefonlar ile kullanım sunabiliyor. ZY Cami uygulaması ile kontrol edilebilen Smooth X, gelişmiş ve akıllı bir selfie çubuğu olmuş.