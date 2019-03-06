2019’da Xiaomi Mi 6 kullanmak (VİDEO)

“2019’da kullanmak” serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi 6 oldu. 2017 yılının amiral gemisi düzeyindeki fiyat performans telefonu, 2019 şartlarında bizlere neler sunuyor?

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2019’da Xiaomi Mi 6 kullanmak

Xiaomi Mi 6, hem kasa hem de ekran boyutu dolayısıyla küçük bir telefon. Bu durum 2019 şartları için de böyle, o yılın rakip amiral gemilerine karşı kıyaslarsak da öyleydi. Tabii ki küçük tasarımı olumlu veya olumsuz bir durum olarak söylemiyoruz. Zira kimi insanlar daha kolay kontrol edilebilen küçük telefonlar isterken, kimileri akıllı telefonlarıyla dizi/film izlediği veya oyun oynadığı için büyük ekran tercih ediyor. Tasarımsal açıdan nispeten eski bir cihaz olmasına karşın Mi 6’da USB Type-C girişinin olması avantaj. Ancak eğer kablolu kulaklık kullanıyorsanız ne yazık ki cihazda 3.5 mm’lik kulaklık girişi yok. Parmak izi sensörü de, bugün için bile hala çok iyi diyebiliriz.

Xiaomi Mi 6‘nın 2019 yılında dahi en etkileyici yanı performansı. Zira Snapdragon 835 işlemci ve 1080p ekran birleştiğinde, hem arayüzde hem de oyunlarda yağ gibi akıcı bir deneyimle karşılaşıyorsunuz. Yaptığımız oyun testinde PUBG Mobile’da HDR ve “yüksek kare hızı” ayarlarında oyun akıcı bir şekilde oynanabiliyor.

Performanstan sonra 2019 modellerini pek de aratmayan diğer kriter kamera. Zira çift arka kamerayla gelen Xiaomi Mi 6, sensör kalitesi sayesinde gayet tatmin edici işler başarıyor. Sadece ön kameranın düşük ışık performansı pek iyi değil. Bu seride yer alan diğer telefonlarda olduğu gibi, kullandığımız cihaz neredeyse 2 yıldır kullanıldığından pil performansı çok iyi değil. Sabahtan akşama kadar geçen sürede pili tüketiyorsunuz ve akşam saatlerinde tekrar şarja takmanız gerekiyor.

Sonuç olarak Xiaomi Mi 6, şu anda sıfır olarak 2500 – 3000 TL‘ye satılan bir akıllı telefon. Bugünün şartlarında sıfır olarak satın almak pek mantıklı değil. Çünkü benzer fiyatlara Meizu 16th, Pocophone F1 gibi modeller alıyorsunuz. Ancak 1500 TL gibi fiyatlara ikinci el olarak cihazı satın almak mantıklı olabilir. Ayrıca halihazırda Mi 6 kullanıyorsanız, cihazınızı bir süre daha gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.