2018 Yılı iPhone Modellerinin Tamamında Touch ID Olmayacak!

iPhone X ile Apple’ın veda ettiği Touch ID teknolojisi yerini Face ID’ye bırakmıştı. Beklentilere göre ise 2018’de tüm iPhone modelleri Face ID ile çalışacak.

Bu yıl ortaya çıkan üç yeni iPhone modelinden şüphesiz en çok dikkat çeken model elbette iPhone X idi. En büyük yenilik olarak Touch ID adı verilen parmak izi sensörü yerine Face ID’yi getirerek yüz tanıma teknolojisine geçen Apple, görünüşe göre iPhone 8S ya da iPhone 9 adını alacak muhtemel yeni modellerde de bu teknolojiye yer verecek.

Aynı zamanda iPhone X’teki Face ID’yi bir prototip olarak kullanacak Apple, muhtemel eksikleri ve sorunları 2018 iPhone modellerinde düzelterek karşımıza çıkacak. Böylece iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin Touch ID’yi kullanan son iPhone modelleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda açıklama yapan KGI Güvenlik firması analisti Ming-Chi Kuo, yatırımcılara bu durumun altını çizdiğini belirtelim.

Aynı zamanda beklentiler yeni iPhone modellerinde ekrana entegre bir Touch ID sensörünü de ortaya çıkarsa da Apple, Touch ID’den tamamen uzaklaşarak artık Face ID üzerine yoğunlaşmak istediği için bu ihtimalin de hiç gerçekleşmeyeceğini düşünebiliriz.

İlerleyen zamanlarda daha fazla detayı duyacağımız yeni iPhone modelleri bakalım Face ID ile mi yoksa ekrana entegre bir Touch ID ile mi gelecek göreceğiz.