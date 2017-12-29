2017’de İnternet Kullanımı Rekor Kırdı BiP’ten Mesaj Sayısı SMS’i İlk Defa Geçti

Turkcell’in 2017’ye damgasını vuran popüler uygulamalarının yıl sonu performanslarında ilgi çekici sonuçlar elde edildi.

Dijital operatör Turkcell, 2017’nin en popülerlerini açıkladı. Milyonların severek kullandığı Turkcell uygulamalarında yıl sonu değerlendirme sonuçları ilgi çekti.

İnternet kullanımı 29 Ekim’de rekor kırdı

Turkcell’liler 2017’de bol bol internete girdi. En fazla veri kullanılan gün 29 Ekim olurken, aynı gün kullanılan data miktarı 4,6 milyon GB’ı geçti. Yıl boyunca bol bol konuşan Turkcell’liler en fazla aramayı 15 Temmuz’da yaptı. Söz konusu tarihte tam 518 milyon dakikalık konuşma gerçekleştirildi. Turkcell’in eğlenceli kampanyası ‘Salla Kazan’ 2017’de en popüler uygulamalar arasındaki yerini aldı. Telefonlarını sallayıp kampanyaya katılan milyonlarca Turkcell’li yıl boyunca hediyelere doydu. 2017’de en çok Salla Kazan ise 2,8 milyon kez ile 8 Aralık’ta yapıldı.

BiP mesajları ilk kez SMS’i geçti

2017’de BİP kullanıcıları en çok 17 Aralık günü mesajlaştı. Bu tarihte 127 milyondan fazla mesaj atıldı. BiP’ten gönderilen mesaj, ilk defa SMS sayısını geçerek bir rekor kırdı. TV+ kullanıcılarının en fazla uygulamayı kullandığı tarih, yılın en uzun gecesi 21 Aralık olurken, en popüler film kategorisi ise “aksiyon” oldu. 2017’de futbolseverler birbirinden güzel golleri GollerCepte uygulaması üzerinden izledi. Yıl içerisinde Fenerbahçe-Karabük karşılaşmasında Mehmet Topal’ın attığı gol, 52 bin izlenme sayısı ile yılın en çok izlenen golü olarak kayıtlara geçti.

Lifecell’de BiP ve TV+, Dergilik’te mizah zirvede

Geçtiğimiz Eylül ayında aramalar dahil her şeyi internetten yaptıran marka olarak çıkış yapan Lifecell’de de kullanıcılar internete doymadı. Lifecell’liler en fazla BiP uygulamasını kullanırken, internet paketlerini en fazla TV+ izleyerek değerlendirdiler. 400’den fazla dergi ve gazetenin yer aldığı Dergilik uygulamasında en çok okunan dergiler mizah yayınları okunurken, eğlence, bilim ve teknoloji ile hobi kategorileri de popüler kategorilerden oldu.

fizy’de Tarkan, ‘Yolla’ ile en çok dinlenen şarkı

14 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan Türkiye’nin en büyük müzik uygulaması fizy’de Tarkan’ın ‘Yolla’ şarkısı en çok dinlenen şarkı oldu. Alyena Tilki’nin ‘Sen Olsan Bari’ ile yine Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkıları da ilk 3’teki diğer şarkılar oldu. Yabancı şarkı kategorisinde ise Ed Sheeran’ın ‘Shape of you’ şarkısı ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin arama motoru 3 milyon indirmeyi geçti

Yılın en büyük sürprizi, Turkcell’in geliştirdiği Türkiye’nin arama motoru Yaani oldu. Türkçeyi çok iyi anlayan ve yerel aramalar konusunda en yakın sonuçları sunan nazar boncuğu simgeli Yaani, lansmandan yalnızca iki hafta sonra 3 milyon kullanıcıya ulaşarak büyük bir rekor kırdı. Yaani’de kullanıcılar en çok e-okul, Tarkan ve Ampute Milli Takımı kelimelerini aradı. Turkcell’in milli ödeme sistemi Paycell üzerinden en çok işlem yapılan gün ise Cuma olarak kayıtlara geçti.