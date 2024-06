Pandemiden sonra iyice hayatımıza giren TWS (Tam Kablosuz Kulaklık) kulaklıklar her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Bu bağlamda birçok insan TWS kulaklık almak istiyor. Biz de sizler için “2000 TL altı tam kablosuz kulaklık” listesinin Haziran 2024 sürümünü derledik. Detaylara bakalım.

2000 TL altı tam kablosuz kulaklık 1: Redmi Buds 5 Pro

2000 TL altı tam kablosuz kulaklık listesinin ilk sırasında bizleri Redmi Buds 5 Pro karşılıyor. Kulaklıklar gövde ve silikon kulak uçlarıyla kulak içi tasarıma sahip. Kulaklıklar çıkarıldığında otomatik olarak müziği durdurma özelliğine de sahipler. Buds 5 Pro IP54 dereceli toza ve suya dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor.

Aktif gürültü önleme teknolojisine sahip olan kulaklıklar 46 desibele kadar gürültüleri engelleyebiliyor. ANC teknolojisinin haricinde TWS kulaklıklarda şeffaflık modu da bulunuyor. Bu mod ile birlikte etraftaki sesler de oldukça net duyulabiliyor. Buds 5 Pro ise üç adet mikrofonla birlikte geliyor. Bu mikrofonlar rüzgar sesini içeri almamak konusunda oldukça başarılılar.

Buds 5 Pro 11 mm’lik bir subwoofer ve 10 mm’lik bir tweeter ile birlikte geliyor. Redmi’nin bu kulaklıkları bağlantı tarafında Bluetooth 5.3 teknolojisini kullanıyor. Kodek tarafında ise her iki kulaklıkta da LHDC 5.0 kodeği destekleniyor. Bunların haricinde kulaklığın Hi-Fi ses desteği de bulunuyor.

2000 TL altı tam kablosuz kulaklık 2: Samsung Galaxy Buds 2

2000 TL altı tam kablosuz kulaklık listesinin ikinci sırasında ise bizleri Galaxy Buds 2 karşılıyor. Samsung Galaxy Buds 2, 11 mm dinamik sürücüye ev sahipliği yapıyor. Bağlantı olarak Bluetooth 5.2 kullanan Buds 2, AAC ve SBC kodeklerine sahip.

Bu kulaklığı listenin diğer kulaklıklarından ayıran en önemli özelliği çevresel ses özelliğine sahip olması. Suya dayanıklılık tarafında kulaklık IPX2 sertifikasına sahip. Bu sertifika sayesinde kulaklık neme ve tere karşı dayanıklılık gösteriyor. Buds 2’nin Dolby Atmos desteği de mevcut.

2000 TL altı tam kablosuz kulaklık 3: Nothing Ear Stick

Nothing Phone ailesi ile akıllı telefon pazarına giren Nothing, ekosistem ürünleri kanadında da ataklarına devam ediyor. Bu bağlamda marka, Nothing Ear Stick isimli kulaklıklarını piyasaya sürdü. Kulaklıklar yarı açık bir tasarıma sahip. Tasarım dili ise tipik bir Nothing ürünü olarak karşımıza çıkıyor: şeffaf tasarım.

Kulaklıklarda 12.6 mm büyüklüğünde dinamik sürücüler kullanılıyor. Maalesef bu kulaklıklarda aktif ya da pasif gürültü önleme özellikleri bulunmuyor.

2000 TL altı tam kablosuz kulaklık 4: Jabra Elite 4 Active

2000 TL altı tam kablosuz kulaklık listesinin dördüncü sırasında bizleri Jabra Elite 4 Active modeli karşılıyor. Jabra Elite 3 Active, 6 mm dinamik sürücülere ev sahipliği yapıyor. Qualcomm aptX ve SBC kodeklerine sahip olan bu kulaklığın aktif gürültü önleme özelliği de bulunuyor. Su geçirmezlik tarafında ise kulaklığın toza ve suya karşı bir koruması bulunuyor. Yani bu kulaklıklarla duşa da girilebilir.

Bluetooth tarafında ise kulaklıklar Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Jabra Elite 4 Active, 6 saatlik bir ortalama kullanım süresi sunuyor. Bu süre şarj kutusu ile birlikte 28 saate kadar çıkabiliyor.

2000 TL altı tam kablosuz kulaklık 5: Huawei FreeBuds 5i

Listenin son TWS kulaklığı olarak karşımıza çıkan Huawei’in FreeBuds 5i modeli 10 mm büyüklüğünde dinamik sürücülere sahip. Bluetooth 5.2’ye sahip olan FreeBuds 5i; AAC, SBC ve LDAC kodekleri ile birlikte geliyor. Tam kablosuz kulaklık IP54 sertifkası ile birlikte toza ve su sıçramalarına dayanıklı.

Huawei kulaklık kullanmış birisi olarak uyarmakta fayda duyuyorum; kulaklığın uygulaması olan AI Life, uygulama mağazaları üzerinden güncellenmiyor. Uygulamayı el ile güncellemeniz gerekiyor. Tabii bu sadece Android tarafında mümkün.