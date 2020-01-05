İnceleme
200 TL’ye YÜKSEK BASS veren kulaklıklar! | BlitzWolf FYE 7 ve 6
Bugünkü videomuzda, BlitzWolf markasının FYE7 ve FYE6 tam kablosuz kulaklıklarının incelemesini yapıyoruz.
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BlitzWolf markası, Banggood içerisinde bulunan firmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Markanın yeni nesil iki kulaklığı olan FYE7 ve FYE6 vermiş olduğu yüksek ses deneyimi ile rakiplerine oranla öne çıkıyor.
BlitzWolf BW-FYE6 özellikleri
Cihazın dış tasarımında ABS Plastik kullanılmış. Bu materyal açıkçası kolay çizilebiliyor ama esnek yapıda olduğu için kolay kolay kırılmıyor. Ayrıca, bu malzemeye metal hissiyatı verilmiş. Ayrıca günümüz telefonlarının vazgeçilmezi haline gelen Type-C’de modele dahil edilmiş.
Böylece kulaklığın kablosunu yanınızda taşıma derdiniz olmuyor. FY6 modelinde kulaklıklar tek başına 4.1 gram ağırlığa sahipken şarj ünitesinin ağırlığının 53 gram olduğunu görüyoruz.
Tam kablosuz kulaklık, kutu hariç 3,5 ile 4 saat arası şarj süresi sunarken kutuyla birlikte bu rakamlar 24 saati geçebiliyor. Cihazda IPX6 sertifikası bulunuyor. Bu da cihaza yağmura karşı dayanıklılık katıyor.
FYE6 serisinde Grafen Diyafram denen özel bir diyafram açıklığı mevcut. Çok orkestralı parçalarda her enstürman sesini ayrı ayrı duyabilirsiniz.
BlitzWolf BW-FYE7 özellikleri
Kulaklıkların ağırlığı 5 gram, şarj kutusunun ağırlığı 55 gram. Toplamda 65 gram bir ağırlığı var. Kulaklıkların oynatma süresi tek başına 6 saati geçebiliyor, üniteyle birlikte 16 saati aşıyor.
Toplam bekleme süresi ise 120 saat. 6 saat telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Kulaklıklar toplamda 2 saatte şarj oluyorlar Bu cihazda IPX4 sertifikası bulunuyor. FYE7 de çift sürücü kullanılmış basslar kuvvetli ama tizler kulak tırmalıyor.
Bu kulaklıklarda da dinamik sürücüler bulunuyor. Sesi yüksek tutalım derken biraz abarttıklarını düşünüyorum. Sesi sona getirdiğiniz zaman bass’lar kuvvetli geliyor ama şarkı içerisindeki dinleme zevkini düşürüyor. Etraftaki çalgıları ve arka fondaki sesleri iyi alamıyorsunuz.
Kulaklıkları indirimli almak için kodlar:
BlitzWolf FYE7 modeli için: BGHardwareFYE7
BlitzWolf FYE6 modeli için: BGHardwareFYE6
Dizüstü Bilgisayar
Reklamlarda boy gösteren bilgisayar: Casper Nirvana S500 incelemesi
Casper Nirvana S500 incelemesiyle karşınızdayız. Bize gelen S500-8565-8H50P-G-F kod adlı modelini incelediğimiz videomuzda reklamlarda ve bilboardlarda sıkça gördüğümüz fiyat/performans ürününe bakıyoruz.
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19,9 mm inceliğinde ve 1,9 kg ağırlığında olan Casper Nirvana S500, 15,6 inç FHD ekran ile geliyor. Gücünü Intel Core i7 8565U işlemci seçeneği ile gelen cihaz 10. Nesil CometLake seçenekleriyle de satın alınabiliyor.
Nvidia GeForce MX230 ekran kartı ile günlük işlerinizden fazlasını ve temel oyunları da oynatabilen S500, 8 GB bellek, 512 GB SSD ile kutudan çıkacak.
Wi-Fi AC ve BT 5.0 desteği de sunan cihaz 10 saate varan pil ömrü iddiasında bulunsa da biz 8 saat dolaylarını normal kullanımda görmeyi başardık.
Detayları videomuzda görebilirsiniz.
Donanım
Gerçeklikten fazlası: HTC Vive Cosmos incelemesi
HTC Vive Cosmos sunduğu özellikleri ve yüksek çözünürlüğü ile şu anda piyasanın en iyi sanal gerçeklik gözlüğü olarak dikkat çekiyor.
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Baz istasyonları olmadan kendi başına bir PC’ye bağlanarak kullanılabilen Vive Cosmos, geliştiricilerden ve oyunculardan gelen dönütleri uygulayarak oldukça başarılı bir sonuç ortaya koyuyor.
Bir dizüstü bilgisayar ile dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz HTC Vive Cosmos, iki adet 3,4 inç ekranda her bir göz için 1440 x 1700 piksel ve 90 Hz tazeleme hızı sunarken kombine olarak 2880 x 1700 piksel ve 110 derecelik açıyla görüntü sağlıyor.
Yeni kontrolcüleri ile gelen Cosmos, şarj derdini ortadan kaldırarak AA piller ile kolayca değişim ve kullanım imkanı sunuyor. Hi-Res Audio destekli kulaklıkları sizi sanal dünyaya daha hızlı sokarken Origin ve Lens teknolojileri ile farklılık yaratacak.
Cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
Oyuncular için tam tekmil laptop: ROG Strix Scar III inceleme
Gerek özel tasarımı, gerek ekran teknolojileri gerekse donanımıyla tam bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olan ROG Strix Scar III incelemesiyle karşınızdayız.
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ROG Strix Scar III’ün ofisimize incelemeye gelen örneği 17 inçlik ROG Strix Scar III G731GW-EV002T kod adını alan model. Tasarımına baktığımızda BMW Designworks Group işbirliğiyle hazırlanan ve detaylarında BMW’yi andıran özel bir tasarım görmekteyiz. Katmanlı yapısı ile 3D Flow Zone adını alan hava kanallarıyla dikkat çeken Scar III, ince, karbon desenli iç mekan, yeni sarmalayıcı ışık çubuğu, klavye ve ROG logosu boyunca uzanan Aura Sync aydınlatma ile albenisi çok yüksek olan bir model.
ROG Strix Scar III’ü özel yapan Keystone
Tamamen farklı ve yenilikçi bir özellik olan Keystone kullanan Scar III, cihazınızı kişiselleştirmek ve kişisel verilerinizi korumak için özel bir alan yaratıyor. Bu fiziksel, NFC destekli anahtarınızı yerleştirildiğiniz zaman kendinize has Armory Crate profiliniz anında cihazda aktif olurken, size özel ve sadece Keystone ile aktifleştirilen Shadow Drive depolama alanınız da kullanma açılmış oluyor.
Yani Keystone size hem özel bir alan hem de özelleştirilmiş profil sunuyor. ROG Strix Scar III başında değilken Keystone’u özel anahtarlığında taşıyarak kişisel verilerinizi koruyabileceksiniz.
Donanım özellikleri
Saf oyuncu laptop modeli olan Scar II modelinin kalbinde Intel Core i7 9750H işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartı, 16 GB bellek, 512 GB SSD, 1 TB HDD gibi detaylar yer alıyor. Bu sayede hem oyunlarınız için geniş bir alan, hem Windows 10 ve programlarınız için de geniş bir depolamaya sahip oluyorsunuz.
Ekran tarafında 17,3 inç gibi geniş bir LED ekran sağlayan ROG Strix Scar III, Full HD bir panel sunarken, %72 oranında NTSC renk gamutu ve 144 Hz panel sunuyor. Bu sayede akıcı oyunları geniş ekranda oldukça eğlenceli ve sorunsuz bir biçimde oynayabilir, birçok profesyonel işinizi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Kendi denemelerimde 4K video kurgusunu sorunsuz ve takılma olmadan rahatlıkla yapabildiğimi söylemek istiyorum.
Sorunsuz bağlantı
Bağlantı kanadında da oldukça dolu dolu olan cihazda Intel 802.11ac (2×2) Gigabit Wi-Fi modemi ve Bluetooth 5.0 desteği mevcut. Bir oyuncu bilgisayarı olduğu için Gigabit seviyesinde RJ45 LAN bağlantısı da sunan cihazda, 1 adet kombo ses, 3 adet USB 3.1 Gen 1 Tip-A bağlantı noktaları ve 1 adet de DisplayPort olarak kullanabileceğiniz USB 3.2 Gen 2 arayüzü sağlayan Tip-C bağlantı noktası yer alıyor. Görüntü için ise HDMI 2.0b destekli HDMI portu da mevcut.
Güçlü ses avantajı
ROG Strix Scar III üzerinde bulunan 4 Watt değerinde çift hoparlör ile stereo ses deneyimini oldukça doyurucu olarak sunabiliyor. 3 kata varan daha fazla ses ve bass verebilen bu hoparlörler oyun, dizi/film ve müzik deneyimlerinizde ekstra bir hoparlöre gerek bırakmadan tatmin edebilecek seviyede. Şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü ve en doyurucu ses deneyimlerinden birini Scar III’te gördüm.
Oyun test sonuçları
Daha sonra video incelememizde detaylı olarak görebileceğiniz test sonuçlarına baktığımızda Full HD ve ultra olarak ayarladığımız oyunlarda ise aldığımız performans sonuçları ortalama olarak şu şekilde;
- PUBG: +90 FPS
- Metro Exodus: +80 FPS
- Apex Legends: +100 FPS
- BFV (RTX Açık): +60 FPS
- BFV (RTX Kapalı): +70 FPS
- Far Cry New Dawn: +60 FPS
- Shadow of War: +90 FPS
Sonuç olarak ROG Strix Scar III tam bir oyun meraklıları için tasarlanmış, güçlü tasarımı ve güçlü performansı ile dikkat çeken oldukça beğendiğim bir dizüstü bilgisayar modeli oldu. Sanırım bu yılın en çok hoşuma giden oyuncu dizüstü bilgisayar modeli bu olabilir.