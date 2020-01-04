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Görmeden puan ver: Tam kablosuz kulaklıklar (Redmi Airdots, AirPods ve dahası)
Yeni bir deney videosu ile karşınızdayız. Bu videoda, ofis çalışanlarımız ne olduklarını bilmeden tam kablosuz kulaklıklarla müzik dinleyecek ve ürünleri puanlayacak. Bakalım kim, hangi kulaklığı beğendi?
Hangi kulaklıkları kullandık?
Ofisimizde yer alan Redmi AirDots, Apple AirPods, Huawei Freebuds 3, Blitzwolf BW-FYE7 ve QCY T3 modellerini kullandık. “Şu kulaklık neden yok?” sorusunun cevabı, ofisimizde olmaması 🙂
Sizden Gelenler
Bu senenin markası hangisi olur? – Sizden Gelenler #57
Sizden Gelenler #57 serimizin bu bölümünde de her zaman olduğu gibi sizlerin sosyal medya hesaplarımız ve HWP Muhabbet grubu üzerinden sorduğunuz soruları cevaplıyoruz.
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Sizlerden gelen soruların dakikalarını çıkartıp zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya teşekkür ederiz.
Sizden Gelenler #57 soruları;
0:13 Keyifler nasıl?
1:05 Sorum Yıldıray abiyle cihaz incelemesi yapmayı düşünüyor musunuz acaba?
2:20 Bir Android telefonunda telefonun ram değeri mi yoksa işlemcisi mi daha önemli?
4:20 Realme bu ay Türkiye pazarına giriş yapacak diye biliyorum. Realme hakkındaki fikirlerinizi paylaşır mısınız? Türkiye pazarında nasıl bir etkisi olur sizce?
7:05 Öğrenci arkadaşlara hangi ipad modelini önerirsiniz ve tabletlere bakışınız nedir?(işlevsellik)
11:06 Kanayan yaraya parmak basacağım: şu hızlı şar adaptörleri. Kimisi 2a, 2.1a, 5a. Sürüyor gidiyor. Adaptörümüzü ezkaza kaybettik ya da bozuldu. Telefoncular “Al ya! Bu doldurur” diye sattıkları ya bozuluyor ya da 5 saate doldurmuyor. Hwp hangi markayı önerir ve nasıl alım yapılmalı? Şahsen Çin’den aldığım ugreen, Tr’den temin edilecek Anker ve spigen benim denediğim adaptörler. Herkesin aklında da şu soru var orijinalinde 5a var ben buna daha üstü bağlarsam pil performansı düşer mi çabuk yıpranır mı?
15:13 Xiaomi markası çalışanları için düzenli sağlık kontrolü sağlıyor mu? Malum sar değerleri çok yüksek. Biz tek cihaz kullanırken sorun hafif gözüküyor. Bu insanlar o kadar cihaz içinde saatlerde duruyor. Sizce zararlı değil mi?
17:32 Mı note 10daki 730g işlemcisinin kameraya yettiğini düşünüyor musun?
19:08 Vikipedi ne zaman açılır bilginiz var mı?
19:56 2019’un size göre en aktif, dolu dolu geçiren her modeli ses getiren, konuşulan model (Marka) hangisi veya hangileriydi?
22:21 Akıllı telefon dünyası sizce bir doyuma ulaştı mı?
24:06 Sizce yerli arabanın en iyi ve en kötü yönü nedir? Neden alınır, neden alınmaz? Ersin’in cevabını özellikle merak ediyorum.
31:11 Bu sene mobil alanda en büyük yeniliği getirecek ve konuşulacak marka hangisi olur?
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Cuma Raporu #83: Cebimizden çıkan iletişim paraları, Note 10 Lite ve dahası
Cuma Raporu #83 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #83 haberleri
02:00 Telkoder, Türkiye’nin iletişim giderlerini açıkladı.
10:15 Türk Telekom CEO’sundan çağrı
24:37 Galaxy Note 10 Lite geliyor
31:14 Polis drone’unu jandarma vurdu
33:34 Türkiye’nin sosyal medya kullanım istatistikleri
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Redmi K30 (Mi 10T) kutusundan çıkıyor – Morun güzelliği!
Redmi K30 modeli geçtiğimiz günlerde Çin’de satışa çıkmıştı. Biz de cihazın henüz Avrupa sürümü çıkmadan ürünü edindik ve bu videoda kutusunda çıkarıyoruz.
Redmi K30 modelinin kutusundan neler çıkıyor?
Oldukça sade bir kutu içeriği ile karşımıza çıkan modelde, bir adet şeffaf kılıf, 27W hızlı şarj adaptörü ve USB Type-C kablosu çıkıyor. Bir Xiaomi klasiği olarak kutuda herhangi bir kulaklık göremiyoruz.
Redmi K30 / Mi 10T özellikleri neler?
Bizim satın aldığımız model 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan model. Ancak 6 GB RAM ile 64 GB veya 128 GB depolama gibi farklı seçenekler de mevcut.
Önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 ile korunan cihazın yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı. Arka bölümde kamera dizilimini çevreleyen yuvarlak şekil dikkat çekerken, ön tarafta Galaxy S10+‘a benzeyen bir tasarım var. Zira ön tarafta çift selfie kamerasının oluşturduğu bir çentik alanı bulunuyor.
Modelde 6.67 inç boyutlu IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekran 120 Hz tazeleme hızına ve HDR10 desteğine sahip. Redmi K30 modelinin arkasında 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı olmak üzere dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP + 2 MP derinlik olmak üzere çift selfie kamerası görüyoruz.
Son olarak telefonda 27W hızlı şarj destekli 4500 mAh’lik bir pil kapasitesi bulunuyor.