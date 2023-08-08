Bu videomuzda Aydoğan, piyasadaki kendi belirlediği kriterlere uygun 20.000 TL altı fiyata satılan laptop modellerini listeliyor. Farklı özelliklere ve ihtiyaçlara uygun modelleri sıralayan Aydoğan’ın belirlediği listedeki fiyatlar 7 Ağustos tarihindeki fiyatlara göre belirlenmiştir.
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20.000 TL ALTI LAPTOP TAVSİYELERİ (AĞUSTOS 2023)
Listedeki ürünlere göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/82ka7a1c
Listede yer alan laptop modelleri;
- Huawei Matebook D15
- Acer Aspire 3 A300
- HP Victus 16-E0006NT
- Acer Nitro 5 AN515-57
- HP 250 G9
- Acer Nitro 5 AN515-46
- Huawei MateBook D14
- Lenovo Ideapad 3 17ITL6
- Dell Vostro 3510