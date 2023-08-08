Bu videomuzda Aydoğan, piyasadaki kendi belirlediği kriterlere uygun 20.000 TL altı fiyata satılan laptop modellerini listeliyor. Farklı özelliklere ve ihtiyaçlara uygun modelleri sıralayan Aydoğan’ın belirlediği listedeki fiyatlar 7 Ağustos tarihindeki fiyatlara göre belirlenmiştir.

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Listedeki ürünlere göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/82ka7a1c

Listede yer alan laptop modelleri;

Huawei Matebook D15

Acer Aspire 3 A300

HP Victus 16-E0006NT

Acer Nitro 5 AN515-57

HP 250 G9

Acer Nitro 5 AN515-46

Huawei MateBook D14

Lenovo Ideapad 3 17ITL6

Dell Vostro 3510