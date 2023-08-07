Ekibimizden sevgili Doğuş, 5 yıldır kullandığı Samsung Galaxy S9+ modeli hakkındaki deneyimlerini aktarıyor. PUBG, Clash of Clans gibi oyunları yıllardır aktif olarak oynayan Doğuş’un neden S9+ kullanmaya devam etmek istediğini ve telefon hakkındaki düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
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2023’te Samsung Galaxy S9+ Kullanmak | 5 Yıllık S9+ Deneyimi (Doğuş Akman)
Samsung Galaxy S9+ Özellikleri
- Boyut: 158.1 x 73.8 x 8.5 mm
- Ağırlık: 189 gram
- Ekran: 6,25 inç QHD+ Super AMOLED 60 Hz
- İşlemci: Exynos 9810
- Grafik: Mali-G72 MP18
- Bellek: 6 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 8 MP + 2 MP
- Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5.0, NFC
- Batarya: 3500 mAh
- Şarj: 15 Watt