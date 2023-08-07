Ekibimizden sevgili Doğuş, 5 yıldır kullandığı Samsung Galaxy S9+ modeli hakkındaki deneyimlerini aktarıyor. PUBG, Clash of Clans gibi oyunları yıllardır aktif olarak oynayan Doğuş’un neden S9+ kullanmaya devam etmek istediğini ve telefon hakkındaki düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.

İlginizi çekebilir; Üç Ayda Bir Telefon Değiştirmek! | Samsung Galaxy Z Fold4 Kullanıcı Deneyimi (Atacan Kürkcü)

Samsung Galaxy S9+ Özellikleri

Boyut: 158.1 x 73.8 x 8.5 mm

Ağırlık: 189 gram

Ekran: 6,25 inç QHD+ Super AMOLED 60 Hz

İşlemci: Exynos 9810

Grafik: Mali-G72 MP18

Bellek: 6 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 8 MP + 2 MP

Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5.0, NFC

Batarya: 3500 mAh

Şarj: 15 Watt