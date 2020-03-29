Meizu 17 ve Meizu 17 Pro’nun kamera dizilimi sızdırıldı!

Meizu‘nun yeni amiral gemisi serisi olan Meizu 17 serisi hakkında bu sene oldukça fazla sızıntı ve hayranların oluşturduğu konseptler gördük. Özellikle arka kameralar ile ilgili oldukça yaratıcı dizilimler ortaya çıktı. Ancak şu an ortaya çıkan sızıntılar, diğerlerine göre daha somut bilgiler içeriyor.

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Meizu 17 serisinin kamera tasarımı nasıl olacak?

Meizu 17’nin tasarımı ünlü bir blogger tarafından paylaşıldı. Paylaşılan tasarımlara göre bu akıllı telefon serisi, Samsung Galaxy S10+‘a benzeyecek ve enine bir kamera dizilimine sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde öğrendiğimiz bilgilere göre Meizu 17 serisi, dörtlü bir kamera dizilimi kullanacak. Görsellere baktığımızda, 5 adet yatay dizilmiş daire görüyoruz. Bunlardan dört tanesi kamera, ortadaki daire ise Meizu‘nun telefonlarında kullandığı halka LED flaş olacak.

Meizu, önceki amiral gemilerinde 48 MP Sony sensörleri kullanıyordu. Ancak önümüzdeki serinin Sony IMX689 veya IMX686 sensörü kullanacağı düşünülüyor. Yani daha yüksek MP’li ana kameralar görebiliriz. Ayrıca cihazda, eski serilere göre farklı olarak geniş açılı ve makro lensler olacağı tahmin ediliyor.

Ön tarafın tasarımına gelicek olursak, mevcut sızıntılar Meizu 17‘nin sağ üst tarafında bir selfie kamera konumlanacağını gösteriyor. Bunlar haricinde seri hakkında bilinen tek şey 5G’li bir Snapdragon yonga seti kullanacağı. Cihazın lansmanının ise önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanıyor.