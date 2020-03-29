Akıllı Telefonlar
Meizu 17 ve Meizu 17 Pro’nun kamera dizilimi sızdırıldı!
Meizu‘nun yeni amiral gemisi serisi olan Meizu 17 serisi hakkında bu sene oldukça fazla sızıntı ve hayranların oluşturduğu konseptler gördük. Özellikle arka kameralar ile ilgili oldukça yaratıcı dizilimler ortaya çıktı. Ancak şu an ortaya çıkan sızıntılar, diğerlerine göre daha somut bilgiler içeriyor.
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Meizu 17 serisinin kamera tasarımı nasıl olacak?
Meizu 17’nin tasarımı ünlü bir blogger tarafından paylaşıldı. Paylaşılan tasarımlara göre bu akıllı telefon serisi, Samsung Galaxy S10+‘a benzeyecek ve enine bir kamera dizilimine sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde öğrendiğimiz bilgilere göre Meizu 17 serisi, dörtlü bir kamera dizilimi kullanacak. Görsellere baktığımızda, 5 adet yatay dizilmiş daire görüyoruz. Bunlardan dört tanesi kamera, ortadaki daire ise Meizu‘nun telefonlarında kullandığı halka LED flaş olacak.
Meizu, önceki amiral gemilerinde 48 MP Sony sensörleri kullanıyordu. Ancak önümüzdeki serinin Sony IMX689 veya IMX686 sensörü kullanacağı düşünülüyor. Yani daha yüksek MP’li ana kameralar görebiliriz. Ayrıca cihazda, eski serilere göre farklı olarak geniş açılı ve makro lensler olacağı tahmin ediliyor.
Ön tarafın tasarımına gelicek olursak, mevcut sızıntılar Meizu 17‘nin sağ üst tarafında bir selfie kamera konumlanacağını gösteriyor. Bunlar haricinde seri hakkında bilinen tek şey 5G’li bir Snapdragon yonga seti kullanacağı. Cihazın lansmanının ise önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2, TENAA’da görüntülendi!
Önümüzdeki ay gelecek olan ve geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan Oppo Reno Ace 2, TENAA tarafından tüm özellikleriyle birlikte görüntülendi. Cihazın özelliklerinin listesinin de açıklanmasıyla birlikte telefon hakkında neredeyse her şey açığa çıktı.
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Oppo Reno Ace 2 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Reno Ace 2, 2.8 GHz taban frekansta çalışan sekiz çekirdekli bir Snapdragon 865 SoC işlemci ile gelecek. Cihaz, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM / 256 GB depolama alanı olan iki farklı varyasyon ile piyasaya sürülecek ve Android 10 ile kutudan çıkacak. Reno Ace 2, 6.5 inçlik FullHD+ AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ekranın ön tarafında 16 MP bir selfie kamera ve ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak. Ayrıca ön kamera sol üst tarafta bulunan delikli bir tasarım ile geliyor olacak.
Reno Ace 2, arka tarafta 48 MP bir ana kamera, 8 MP ve 2 adet 2 MP çözünürlüğünde kameralar olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu ile gelecek. 2 MP değerinde olan sensörlerin makro ve derinlik algılayıcı sensörler olacağı tahmin edilirken, 8 MP kameranın ise ultra geniş açılı kamera olması bekleniyor. Bunlar haricinde Reno Ace 2, çift modlu 5G’yi destekleyecek ve üç farklı renk seçeneği bulunduracak. Bu renk seçenekleri ise siyah, mavi ve mor olacak.
TENAA‘ya göre Reno Ace 2‘nin tek bir hücresi 1.955 mAh bataryaya sahip olacak. Bu da demek oluyorki cihazda 4000 mAh değerinde toplam batarya bulunacak. Ayrıca Reno Ace 2, 65W‘a kadar kablolu hızlı şarj, 40W‘a kadar da kablosuz şarjı destekleyecek.
Akıllı Telefonlar
WhatsApp durumlarına sınırlama yolda!
WhatsApp, artan internet kullanımı sebebiyle oluşan yoğunluğu azaltmak için video sınırı getirdi. Böylece WhatsApp durumları için video süresi 15 saniye ile sınırlandırıldı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, neredeyse tüm insanlığı eve hapsetmiş durumda. “Evde kal” çağrısına kulak verip kendini sosyal yaşamdan izole eden birçok kişi, vakit geçirmek için kullandıkları en büyük araç internet oldu. Hal böyle olunca dünyadaki internet trafiğinde de ciddi bir artış yaşandı.
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Geçtiğimiz günlerde Netflix ve YouTube, internet üzerindeki baskıyı azaltmak için yayın kalitelerini düşürecekleri yönünde açıklamalarda bulundular. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp da önlem alan şirketler arasına girdi. Daha önce sunucu kapasitelerini arttıran popüler mesajlaşma uygulaması, şimdi de WhatsApp durumlarındaki video süresi sınırını 30 saniyeden 15 saniyeye düşürdü.
Söz konusu kısıtlama şimdilik sadece Hindistan‘daki bazı kullanıcılar için geçerli olmakla birlikte, WhatsApp durumlarına en fazla 15 saniyelik videolar yüklenebiliyor. Zamanla Hindistan’daki tüm kullanıcılar için geçerli olması bekleniyor. Ayrıca bu kısıtlama global olarak WhatsApp’ın hizmet verdiği diğer ülkede de kendisini gösterebilir.
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Koronavirüs tehditi devam ettiği sürece insanlar evinden kalmaya ve yoğun bir şekilde internet kullanmaya devam edecek. İlerleyen günlerde yoğunluğu azaltmak için WhatsApp gibi diğer sosyal medya uygulamaları da kısıtlamalar getirebilir.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9, canlı fotoğrafı ile sızdırıldı!
Fiyat odaklı ürünleriyle kullanıcılar tarafından ilgi gören Redmi markasının giriş seviyesi kategorisinde olacak yeni cihazı Redmi 9, canlı bir fotoğraf ile ortaya çıktı.
Redmi 8 modelinin tanıtılmasının ardından sadece 6 ay geçti. Fakat Redmi, serinin yeni modeli için kolları sıvamışa benziyor. Sudhanshu Ambhore tarafından Redmi 9 modeline ait olduğu öne sürülen fotoğraf ile birlikte cihazın özellikleri ile ilgili bilgiler de sızdırıldı. Cihaz muhtemelen dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Giriş seviyesi cihazlarda dahi dörtlü kamera kurulumuna geçilmesi akıllı telefon pazarında standartların yükselmesi konusunda sevindirici. Fotoğrafın kaynağı tarafından cihazın 13 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya sahip olacağını da belirtiyor. Bu kameraya 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı, 5 megapiksel çözünürlüklü makro ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik algılayıcı lens eşlik edecek. Redmi 9 bu kamera kurulumu ile akıllara Realme 6i modelini getiriyor. Zira iki cihaz aynı kategoride ve rakip durumunda. Realme 6i modeli farklı olarak 9 megapiksel çözünürlüklü bir ana kameraya sahip.
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Sudhanshu Ambhore tarafından sızdırılan bir diğer bilgi ise cihazın Realme 6i modelinin de kullandığı Mediatek Helio G80 işlemcisinden güç alacağı yönünde. Ayrıca cihazın mor ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacağı da sızan bilgiler arasında.
Haberimizde yer alan Redmi 9 modeline ait bilgilerin sızıntılara dayandığını belirtmiş olalım. Söz konusu cihazın kesin özelliklerini öğrenmek için firmanın resmi duyurularını beklemek zorundayız.