Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken, birçok ülkeden konu hakkında ardı ardına hamleler geliyor. ABD’nin yaklaşık 19 milyon nüfusa sahip New York eyaleti, yeni binalarda gaz bağlantılarını yasaklayan ilk eyalet oldu. Tamamen Elektrikli Binalar Yasası’nın kabul edilmesi kapsamında alınan karar, eyaletin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik atacağı önemli adımlardan biri. Bu politika, fosil yakıt kullanımını azaltmayı ve sera gazı salınımını önlemeyi amaçlıyor. Bu adımın diğer eyaletler ve ülkeler için de örnek teşkil etmesi bekleniyor. Ama biz daha yeni doğal gaz bulmuştuk!

Doğal Gaz Yerini Yenilenebilir Enerjiye Bırakıyor!

New York eyaletinin aldığı bu karar, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendirilebilir. Fosil yakıt ekipmanlarının kullanımının yasaklanması, daha temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımların artması ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi çevresel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayabilir.

New York’ta 2026 yılından itibaren yedi kat veya daha az yükseklikteki yeni binalarda, kombi, fırın veya su ısıtıcısı gibi gazla çalışan cihazlar için fosil yakıt hatlarına izin verilmeyecek. Aynı yasa, 2029 yılında yedi kattan daha büyük binalar için de geçerli olacak.

Yeni kararla beraber, çoğu yeni inşaat projesi tamamen elektrikli olacak. Yeni yasada fabrikalar, hastaneler ve laboratuvarlar gibi binalar için de bir istisna sağlanmış durumda. Ancak, genel olarak eyalet çapında gaz bağlantıları yasaklanacak ve tamamen elektrikli ısıtma yöntemlerine geçilecek. Tüm yeni konut inşaatları da bu yasa kapsamında olacak, mevcut binalar ise yasadan etkilenmeyecek.

Yasa, eyaletin temiz enerji hedeflerine ulaşmak için atılan önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu politika, karbon emisyonlarını azaltmak ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışan diğer şehirlerde de benzer şekilde uygulanabilir.

Metan gazı olarak bilinen fosil yakıt, ABD’deki ocakları, su ısıtıcılarını ve fırınları da içeren gazlı cihazları besliyor. ABD Federal Enerji Bilgi İdaresi’nin 2020 verilerine göre, ABD’deki evlerin yaklaşık %61’i gazlı cihazlar kullanıyor. New York eyaletinde ise bu oran yaklaşık %52 seviyesinde. ABD Çevre Koruma Ajansı’na göre, ABD’deki küresel ısınmayı tetikleyen sera gazı emisyonlarının %10’dan fazlası, ticari alanlarda veya konutlarda fosil yakıtların ısınma ve yemek pişirme amaçlı kullanımından kaynaklanıyor. Bu nedenle, ABD’nin karbon nötr hedefine ulaşmak için yerel yönetimler, ilgili yasal düzenlemeleri agresif bir şekilde uygulamaya çalışıyor. Benzer yasalar diğer büyük eyaletlerde de üzerinde çalışılıyor. İlginizi Çekebilir: Twitter Kemal Kılıçdaroğlu’na Gri Tik Verdi! Musk Seçimleri Kafasında Bitirdi! Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce doğal gaz gibi fosil yakıtlar yerine doğal gaz kullanmak doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!