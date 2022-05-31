Xiaomi artık hızlı şarj teknolojisini orta seviyeye konumlandırdığı markası Redmi’ye de getirmiş oldu. Redmi Note 11 ailesin en üst versiyonu olan Note 11 Pro+ 5G, 4500mAh bataryaya sahip olmasının yanında 120W HyperCharge teknolojisini de içerisinde barındırıyor. Xiaomi, yaptığı açıklamada modelin sadece 15 dakikada %1 seviyesinden %100 olduğunu iddia ediyor. Peki gerçekten öyle mi?

Bu sorunun cevabını bulmak için biz de şarj dolum testimizi gerçekleştirdik ve Redmi Note 11 Pro+ 5G’nin ne kadar hızlı şekilde dolum sağladığını görmüş olduk. Peki siz Xiaomi’nin 120W hızlı şarj teknolojisi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlara bekliyoruz. İyi seyirler…

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