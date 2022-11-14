OPPO, sertifikasyonun ardından şirketin bir sonraki orta sınıf 5G telefonu OPPO A1 Pro’nun 16 Kasım’da Çin’de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Daha önce A98 olarak piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Telefonun 2160Hz PWM yüksek frekanslı karartma desteğine sahip 6,7 inç FHD + 120Hz ekrana ve 2,33 mm’lik son derece dar çeneye sahip olduğu söyleniyor.

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Sertifikasyona göre telefon Snapdragon 695 işlemci, 108MP kamera, 67W hızlı şarj desteği, optik ekran altı parmak izi ve 7.7mm şık gövdeye sahip olacak.

İçindekiler OPPO A1 Pro söylenti özellikleri

OPPO A1 Pro söylenti özellikleri

6,43 inç (2412 × 1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 2160Hz PWM karartma

Adreno 619L GPU ile Sekiz Çekirdekli Snapdragon 695 8nm Mobil Platform (2.2GHz x 2+1.8GHz x 6 Kryo 560 CPU)

8GB / 12GB LPDDR4x RAM, 128GB / 256GB (UFS 2.2) depolama, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

ColorOS 12 ile Android 12

Çift SIM

LED flaşlı 108MP arka kamera, 2MP kamera

16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Stereo hoparlörler

Boyutlar: 162,3×74,3×7,7mm; Ağırlık: 171g

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

67W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine sahip 4690mAh (minimum) pil