“23013RK75C” model numarasına sahip olan ve Redmi K60 olduğu düşünülen cihaz, geçtiğimiz günlerde Çin’in 3C otoritesi tarafından sertifikalandı. Bu, Redmi K60’ın 2022 yılının sonunda veya 2023 yılının başlarında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. İç piyasada cihazın OnePlus Ace 2 ve Realme GT Neo 5’e rakip olması bekleniyor. Son raporlar, Redmi K60’ın teknik özelliklerini parça parça açıkladı. Cihazla ilgili tüm önemli detaylar artık yeni bir sızıntı sayesinde kamuoyuna açıklandı.

Redmi K60 Teknik Özellikleri (Söylentiler)

Redmi K60 muhtemelen 2K çözünürlük sunan 6.67 inçlik bir ekrana sahip olacak. Düz OLED panel, ekran içi parmak izi tarayıcı ile donatılmış olarak gelecek. Ace 2 ve GT Neo 5 gibi, Redmi K60’ın da Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olması bekleniyor.

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine 12 GB Ram eşlik edecek. Pil tarafında ise Redmi K60’ın 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir pile sahip olacağı düşünülüyor. Redmi K60’ın bunların yanı sıra 30W kablosuz şarjı desteklemesi de bekleniyor.

Ön tarafta Redmi K60, 16 MP çözünürlükte selfie kamerasına sahip olacak. Cihazın arka kamera kurulumunda 64 MP çözünürlükte ana kamera yer alabilir. Önceki sızıntılardan biri, birincil kamera olarak OIS özellikli bir Sony IMX686 kamera sensörüne sahip olabileceğini söylemişti. Bu ana kameraya 8 MP ve 2 MP çözünürlükte yardımcı kameraların eşlik etmesi bekleniyor.

Redmi K60 ailesinin Redmi K60 Pro ve Redmi K60 Gaming gibi diğer modelleri de içermesi bekleniyor. K60 modellerinden ilkinin 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Siz Redmi K60 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.