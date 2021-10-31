10W Şarj, 67W’tan Daha Mı Mantıklı? | Hızlı Şarja Gerek Var Mı?

Geçtiğimiz haftalarda yüksek hızlı şarj değerine sahip olan cihazların şarj olma performanslarını kıyaslamıştık. Bu kıyaslama bizlere göstermişti ki; yüksek hızlı şarj değerine sahip olan cihazlar, bu değerlerle şarj edildiklerinde pilleri hızlı bir şekilde eskimeye uğruyordu. Bu yüzden hızlı şarja ilişkin bir ön yargı içine girmiştik. Tam da bu sırada bir takipçimiz, videonun altına yaptığı yorumda cihazının pil ömrünü muhafaza etmek açısından 10 W ile şarj ettiğini ve 10 W ile şarj ettiği zaman daha uzun ekran süresi alabildiğini belirtmişti. Bu yorum ofis içinde de merakla karşılanınca biz de durumu test etmeye karar verdik. Peki bakalım sonuç ne olmuş?

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10 W, 67 W’tan daha mı mantıklı?

Kulağa 10 W ile şarj etmek daha mantıklı gibi gelse de; testler sonucunda gördük ki işin aslı öyle olmuyormuş. Özellikle düşük hızlı şarj edildiği zaman cihazın ekran süresinin arttığı hipotezini ise doğrudan çürütmüş olduk. 10 W ile şarj edilen Poco X3 GT, yalnızca 9 saat dolaylarında ekran süresi verirken; aynı cihaz 67 W ile şarj edildiğinde 11 saat 30 dakika dolaylarında ekran süresi vermeyi başardı. Bu da demek oluyor ki; 10 W ile şarj ettiğiniz zaman daha yüksek bir ekran süresi elde etmiyorsunuz.

Peki azalan ekran süresine karşılık olarak; tam şarj için beklediğiniz süreye değer mi derseniz; bizce “HAYIR!”. Bunun sebebiyse, cihazı 67 W ile şarj ettiğinizde 35-40 dakika gibi bir sürede tam şarja ulaşabiliyor olmanız. Öte yandan cihazı 10 W ile şarj ettiğiniz zaman, bu süre 3 saat yani 180 dakika gibi bir süreyi bulabiliyor. Günümüz standartlarında bir akıllı telefonun şarj olmasını 3 saat boyunca beklemek kullanıcılar arasında pek de tercih edilen bir durum değil.

Sonuçları masaya yatırdığımızda görüyoruz ki bizce, uzun dönemde pili erken yıpratma riskine rağmen 67 W gibi hızlı şarj değerleri, 10 W gibi klasik teknolojilere göre çok daha kullanışlı ve pratik. Durum böyle olunca da biz, tercihimizi 67 W’tan yana kullanmaya karar verdik.