108 MP ve 10x optik zoom kameralı akıllı telefonlar geliyor

Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tutarlı sızıntılarla ünlenen @IceUniverse, şimdi de önümüzdeki yıl için bir bilgi paylaştı. Bilgiye göre önümüzdeki yıl 108 MP çözünürlüklü ve 10x optik zoom kabiliyetlerine sahip akıllı telefonların geleceğini belirtti. IceUniverse bu tweet’i atarken Galaxy Note 10 modeline benzeyen bir cihaz fotoğrafı kullanmış olsa da, henüz bu kameraya sahip ilk telefonların ne olacağını bilmiyoruz.

By the way, next year you will see on your smartphone: a 10x optical zoom camera and a 108MP camera. pic.twitter.com/885cwXHPQe — Ice universe (@UniverseIce) July 16, 2019

108 MP kamera geliyor!

Credit Suisse, Mart ayında yayınladığı raporda 2019 yılının ikinci çeyreğinde 65 MP ve 2020 yılı itibarıyla da 108 MP kameralı cihazların hayatımıza gireceğini belirtmişti. Zaten halihazırda Realme ile 64 MP‘lik Samsung sensörünün cihazlarda kullanılmaya başlandığı gördük. Ayrıca Qualcomm’un da kamera sensörleriyle ilgili benzer bir tahmini var.

Peki bu sensörü kim üretecek? Şu anda MP anlamında en yüksek değer geçtiğimiz aylarda tanıtılan Samsung’un sensörü. Bir diğer önemli kamera sensör üreticisi Sony ise henüz Samsung’a cevap vermiş değil. Ayrıca Samsung’un 5x optik zoom’a sahip bir sensör üzerinde çalıştığı da biliniyor. Sensör üreticilerini düşündüğümüzde yine Sony ve Samsung ilk ihtimaller.

Bakalım IceUniverse’ün iddiası bu sefer de gerçek çıkacak mı ve bu sensör ilk hangi şirket tarafından üretilecek.