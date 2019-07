108 MP ve 10x optik zoom kameralı akıllı telefonlar geliyor

Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tutarlı sızıntılarla ünlenen @IceUniverse, şimdi de önümüzdeki yıl için bir bilgi paylaştı. Bilgiye göre önümüzdeki yıl 108 MP çözünürlüklü ve 10x optik zoom kabiliyetlerine sahip akıllı telefonların geleceğini belirtti. IceUniverse bu tweet’i atarken Galaxy Note 10 modeline benzeyen bir cihaz fotoğrafı kullanmış olsa da, henüz bu kameraya sahip ilk telefonların ne olacağını bilmiyoruz.

By the way, next year you will see on your smartphone: a 10x optical zoom camera and a 108MP camera. pic.twitter.com/885cwXHPQe

— Ice universe (@UniverseIce) July 16, 2019