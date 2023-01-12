Bu videomuzda bizzat deneyimlediğimiz en iyi TWS kulaklıları listeliyoruz. Harf sırasına göre giden listemizde bütçenize, tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olan TWS kulaklığı tercih edebilirsiniz. Listemizde özellikle taşınabilir, her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerden tercih yaptık.
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İçindekiler
Alınabilecek En İyi TWS Bluetooth Kulaklıklar! (2023)
Sizler de bu listede yer alan ürünler ile alakalı deneyimlerinizi ve listede olmayan tavsiye ettiğiniz ürünleri yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.
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Tavsiye ettiğimiz TWS kulaklılar:
- Apple AirPods Pro 2
- Bang & Olufsen Beoplay EX
- Huawei Freebuds 5i
- Huawei FreeBuds Pro 2
- JBL Live Pro 2 TWS
- Klipsch T5 II True Wireless Sport
- OPPO Enco X2
- Philips TAT8505BK
- Sennheiser Momentum True Wireless 3
- Sony WF-1000XM4
- Soundcore Liberty 3 Pro
- Soundcore Liberty Air 2 Pro