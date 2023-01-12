Bu videomuzda bizzat deneyimlediğimiz en iyi TWS kulaklıları listeliyoruz. Harf sırasına göre giden listemizde bütçenize, tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olan TWS kulaklığı tercih edebilirsiniz. Listemizde özellikle taşınabilir, her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerden tercih yaptık.

İlginizi çekebilir; Alınabilecek En İyi Kafa Üstü Kulaklıklar! (2023)



Sizler de bu listede yer alan ürünler ile alakalı deneyimlerinizi ve listede olmayan tavsiye ettiğiniz ürünleri yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.

Listemizdeki kulaklıklara Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/u8orgh4m

Tavsiye ettiğimiz TWS kulaklılar:

Apple AirPods Pro 2

Bang & Olufsen Beoplay EX

Huawei Freebuds 5i

Huawei FreeBuds Pro 2

JBL Live Pro 2 TWS

Klipsch T5 II True Wireless Sport

OPPO Enco X2

Philips TAT8505BK

Sennheiser Momentum True Wireless 3

Sony WF-1000XM4

Soundcore Liberty 3 Pro

Soundcore Liberty Air 2 Pro