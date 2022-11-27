Uluslararası pazar Huawei için iyi gitmiyor. 2019’da Huawei’ye yönelik ABD ticaret ambargosu, dünya çapındaki itibarını önemli ölçüde etkiledi. Duyurudan kısa bir süre sonra pazar payları da önemli ölçüde azaldı. Sizinle paylaşacağımız yeni bilgiler var. FCC, ZTE ve Huawei ürünlerinin ABD için bir tehdit oluşturduğunu ve dolayısıyla ABD’nin bunların ithalatını yasakladığını iddia ediyor.

Cuma günü duyuruyu yapan ABD’li yetkililere göre, Çinli Huawei Technologies ve ZTE’den iletişim ekipmanı ithalatı ve satışı yasaklandı. Federal İletişim Komisyonu (FCC), her iki işletmeyi de potansiyel tehdit olarak belirledi ve yeni düzenlemeler, ekipmanlarının gelecekte kullanılmasını yasaklıyor.

Son yıllarda Çinli telekom firmaları ve teknolojileri, ABD’li yetkililerin şüphelerini artırdı. FCC’nin başkanı Jessica Rosenworcel yaptığı açıklamada, “FCC, güvenilmez iletişim ekipmanlarının sınırlarımız içinde kullanılmasına izin verilmemesini sağlayarak ulusal güvenliğimizi korumaya kendini adamıştır.” dedi. Açıklamada; yeni düzenlemelerin, güvenlik tehditlerine karşı sürekli koruma çabalarının bir parçası olduğunu da belirtti.

Video güvenlik ekipmanı üreticileri Dahua Technology ve Hangzhou Hikvision gibi şirketler de düzenlemeden etkileniyor. FCC Cuma günü, mevcut yetkilendirmeleri içeren potansiyel eylemler hakkında da geri bildirim aradığını duyurdu. Çin’deki devlete ait üç büyük mobil operatörün operasyonları, ulusal güvenlikle ilgili endişeler nedeniyle ABD tarafından kısıtlandı.