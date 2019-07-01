ZTE nubia Red Magic 3, AnTuTu’nun zirvesine oturdu!

ZTE nubia Red Magic 3 AnTuTu‘nun açıkladığı haziran ayı en güçlü Android akıllı telefonlar listesinin ilk sırasındaki yerini korudu.

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ZTE nubia Red Magic 3 hangi telefonları geride bıraktı?

En popüler benchmark uygulamalarından AnTuTu‘nun her ay açıkladığı en güçlü akıllı telefonlar listesinin zirvesine geçen ay olduğu gibi yine Nubia Red Magic 3 oturdu. Kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşaması için kimi özel geliştirmelere yer verilen ZTE‘nin oyun odaklı akıllı telefonunu bir başka oyun telefonu olan Xiaomi Black Shark 2 takip ediyor. Bu ikiliyi Xiaomi‘nin bir başka amiral gemisi telefonu olan Mi 9 Explorer takip ediyor.

Büyük oranda Çinli akıllı telefon üreticilerinin kendilerine yer bulduğu liste; Xiaomi Mi 9, OnePlus 7 Pro ve Meizu 16s, OnePlus 7 ve Redmi K20 Pro şeklinde devam ediyor. Listede telefonu bulunan, Çinli olmayan tek üretici olan Samsung‘un Galaxy S10 ve S10+ modelleri listenin son iki sırasını paylaşıyorlar.