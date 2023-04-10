ZTE ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket en yeni tableti ZTE AxonPad‘in piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Yeni tablet, çeşitli terminal cihazları arasında kesintisiz bağlantı ve zekâ sağlamayı vaat eden MyOS sistemine dayalı tam senaryolu bir akıllı yaşam 2.0 özelliğine sahip olacak. İşte ayrıntılar…

ZTE AxonPad’e entegre edilen tam senaryolu akıllı yaşam 2.0 teknolojisi, kullanıcıların cihazlarıyla etkileşim kurma şeklini değiştirmeyi amaçlıyor. MyOS sisteminden yararlanan bu yenilikçi özellik, akıllı algılama ve cihazlar arasında akıllı bağlantı sağlayarak kullanıcıların tek dokunuşla ara bağlantı işlemi gerçekleştirmesini mümkün kılıyor.

Bu yeni teknoloji, cihazları bağlama sürecini basitleştirecek ve sorunsuz ve verimli bir kullanıcı deneyimi sağlayacaktır. ZTE AxonPad’in tasarımı, cihazın sol üst tarafında bulunan ve tek bir kamera barındıran dikdörtgen bir arka görüntü modülüne sahip olacak. Bu kameranın özellikleri henüz açıklanmamış olsa da tablet kullanıcıları için yüksek kaliteli görüntüler ve keyifli bir fotoğrafçılık deneyimi sağlaması bekleniyor.

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ZTE AxonPad’in ZTE Endüstri Terminali Zirvesi’nde tanıtılması merakla beklenen bir etkinlik. AxonPad’in yanı sıra ZTE, aralarında ZTE Axon 50 Ultra, ZTE AxonBook, nubia Pad 3D ve MBB&FWA’nın da bulunduğu çeşitli yeni endüstri terminali ürünlerini de sergileyecek. Bu yeni ürünlerin ZTE’nin telekomünikasyon ve elektronik sektörlerinde en son teknoloji çözümlerinin lider sağlayıcısı olarak konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.