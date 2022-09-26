ZTE, geçen yılki Axon 30’un halefi olarak Axon 30s’i Çin’de tanıttı. 120Hz yenileme, %100 DCI-P3 renk gamı ve 10-bit renk derinliği desteğine sahip 6,92 inç FHD+ OLED 10-bit paneli ile geliyor. Telefon, 5GB’a kadar sanal RAM ile 12GB’a kadar RAM ile Snapdragon 870 işlemci ve VC sıvı soğutmaya sahiptir.

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400 PPI yüksek piksel yoğunluğuna sahip 16MP ekran altı kamera ve ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunmaktadır. Telefonda 64MP ana kamera, 8MP 120 derece geniş açılı kamera, 5MP 3cm makro lens ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. 55W hızlı şarj özelliğine sahip 4200mAh bataryası bulunuyor.

ZTE AXON 30s teknik özellikleri

6,92 inç (2460 × 1080 piksel) Full HD+ OLED 20,5:9 10 bit ekran, 120 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamı, DC karartma

Sekiz Çekirdekli (1 x 3.2GHz + 3 x 2.42GHz + 4 x 1.8GHz Hexa) Adreno 650 GPU’lu Snapdragon 870 7nm Mobil Platform

128GB (UFS 3.1) depolama alanına sahip 8GB LPDDR5 RAM 256GB (UFS 3.1) depolama alanına sahip 12GB LPDDR5 RAM, microSD ile 2TB’a kadar genişletilebilir bellek

MyOS12 ile Android 12

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

LED flaşlı 64MP arka kamera, 8MP 119° Ultra Geniş Lens, 5MP 3cm makro ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü

16MP ekran altı ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 170,2×77,8×7,8mm; Ağırlık: 189g

USB Type-C ses, DTS:X Ultra

5G SA/NSA (Çin için n1/n3/n28/n41/n78), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

55W hızlı şarj ile 4200mAh (tipik) / 4100mAh (minimum) pil

Fiyatlandırma

Siyah ve Mavi renklerde sunulan ZTE AXON 30s, 8GB + 128GB modeli için 1698 yuan (236 Dolar) ve 12GB + 256GB modeli için 2198 yuan (306 Dolar) olarak fiyatlandırılmıştır.