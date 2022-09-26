ZTE, geçen yılki Axon 30’un halefi olarak Axon 30s’i Çin’de tanıttı. 120Hz yenileme, %100 DCI-P3 renk gamı ve 10-bit renk derinliği desteğine sahip 6,92 inç FHD+ OLED 10-bit paneli ile geliyor. Telefon, 5GB’a kadar sanal RAM ile 12GB’a kadar RAM ile Snapdragon 870 işlemci ve VC sıvı soğutmaya sahiptir.
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400 PPI yüksek piksel yoğunluğuna sahip 16MP ekran altı kamera ve ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunmaktadır. Telefonda 64MP ana kamera, 8MP 120 derece geniş açılı kamera, 5MP 3cm makro lens ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. 55W hızlı şarj özelliğine sahip 4200mAh bataryası bulunuyor.
İçindekiler
ZTE AXON 30s teknik özellikleri
- 6,92 inç (2460 × 1080 piksel) Full HD+ OLED 20,5:9 10 bit ekran, 120 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamı, DC karartma
- Sekiz Çekirdekli (1 x 3.2GHz + 3 x 2.42GHz + 4 x 1.8GHz Hexa) Adreno 650 GPU’lu Snapdragon 870 7nm Mobil Platform
- 128GB (UFS 3.1) depolama alanına sahip 8GB LPDDR5 RAM 256GB (UFS 3.1) depolama alanına sahip 12GB LPDDR5 RAM, microSD ile 2TB’a kadar genişletilebilir bellek
- MyOS12 ile Android 12
- Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)
- LED flaşlı 64MP arka kamera, 8MP 119° Ultra Geniş Lens, 5MP 3cm makro ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü
- 16MP ekran altı ön kamera
- Ekran içi parmak izi sensörü
- Boyutlar: 170,2×77,8×7,8mm; Ağırlık: 189g
- USB Type-C ses, DTS:X Ultra
- 5G SA/NSA (Çin için n1/n3/n28/n41/n78), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC
- 55W hızlı şarj ile 4200mAh (tipik) / 4100mAh (minimum) pil
Fiyatlandırma
Siyah ve Mavi renklerde sunulan ZTE AXON 30s, 8GB + 128GB modeli için 1698 yuan (236 Dolar) ve 12GB + 256GB modeli için 2198 yuan (306 Dolar) olarak fiyatlandırılmıştır.