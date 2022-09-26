OPPO, geçen yılki A16 modelinin halefi olarak şirketin en yeni A serisi akıllı telefonu A17’yi Malezya’da tanıttı. Su damlası çentikli biraz daha büyük 6,56 inç HD+ ekrana sahip ve çentiğin içinde 5MP kamera bulunuyor. Helio P35 işlemci ve 4GB’a kadar ek sanal RAM ile 4GB RAM’e sahip.

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Telefon, 2MP derinlik sensörü ile birlikte 50MP arka kameraya, tek parça suni deri arka tasarıma, yana monte edilmiş parmak izi okuyucuya ve su sıçramasına karşı dayanıklılık için IPX4 derecelendirmesine sahiptir. 5000mAh bataryaya sahiptir.

OPPO A17 Teknik Özellikleri

6,56 inç (1612 × 720 piksel) Waterdrop Notch özellikli HD+ ekran, %100 DCI-P3 renk gamı

IMG PowerVR GE8320 GPU ile 2.3GHz Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G35 12nm işlemci

4GB LPDDR4x RAM, 64GB eMMC 5.1 depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir bellek

Çift SIM (nano + nano + microSD)

ColorOS 12.1 ile Android 12

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, f/2.8 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü

5MP ön kamera

Boyutlar: 164,2 x 75,6 x8,3mm; Ağırlık: 189g

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses girişi, FM Radyo

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth, GPS/GLONASS, USB Type-C Bağlantı Noktası

5000mAh pil

Fi̇yatlandirma

Göl Mavisi ve Gece Siyahı renklerinde sunulan OPPO A17’nin fiyatı 599 Malezya Ringgiti (130 Dolar).