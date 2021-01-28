ZTE Axon 30 Pro etkileyici özelliklerle gelecek

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE’nin, ekran altı ön kameraya sahip yeni telefonu ZTE Axon 30 Pro 5G, etkileyici özellikleriyle gelecek.

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ZTE, 1985 yılında Çin’in, Shenzen şehrinde kurulan bir elektronik firmasıdır. Şirket aynı zamanda Çin’deki ikinci en büyük telekomünikasyon ve cep telefonu üreticisidir. Şirket ülkemizde çok popüler olmasa da, Son dönemlerde yenilikçi teknolojileri sayesinde oldukça popüler. Yaz aylarında çıkan ZTE Axon 20, Dünyanın ekran altına gömülmüş ön kameraya sahip ilk telefonu. Aslında bu alanda çalışma yapan başka şirketler vardı. Ama Axon 20, bu alandaki ticari olarak ulaşılabilir ilk model olmuştu. Bu telefonun devamı niteliğinde ZTE Axon 30 Pro, önceki model üstüne geliştirmelerle geliyor.

ZTE Axon 30 Pro

ZTE Axon 20, şirketin geçtiğimiz dönemlerde, yenilikçi teknolojiler kullanan orta sınıf akıllı telefon markasıydı. Dünyanın ekran altı ön kamerasına sahip alınabilir ilk telefonu olan Axon 20, barındırdığı teknolojilerle dikkat çekse bile, performans alanında iddialı bir cihaz değildi. ZTE Mobil Cihazlar Departmanının Başkanı Ni Fei; Weibo üzerinden yaptığı bir açıklama ile bunun değişeceğini açıkladı. Yapılan açıklama ZTE Axon 30 Pro olarak isimlendirilecek olan modelin; üst seviye olacak. telefon Qualcomm Snapdragon 888 gibi tepe model bir işlemciyle ve geliştirilmiş ekran altına gömülmüş ön kamerayla geleceği açıklandı; Görünüşe göre telefon, 2021 yılının amiral gemilerinden biri olacak. Telefonun diğer detayları olmasa bile, şimdiden merak uyandırdığı kesin. ZTE’den önümüzdeki günlerde daha çok açıklama yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

Zte Axon 20 özellikleri

ZTE Axon 30 Pro 5G, modelinin aksine orta sınıf ZTE Axon 20 özellikleri ise bunlar;

Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB).

Adreno 620 Grafik işlem birimi.

6.92 İnç, 1080×2460 (FHD+) Piksel 90Hz OLED ekran.

30 W hızlı şarja sahip 4220 mAh batarya.

6 GB RAM, 128 GB depolama.

Android 10 üzerine kurulu MiFavor UI.

64, 8, 2 ve 2 MP çözünürlüğünde dörtlü arka kamera.

32 MP çözünürlüğünde ekran altına gömülü ön kamera.

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