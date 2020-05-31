Redmi 9, Redmi 9A ve Redmi 9C sızdırıldı!

Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Redmi 8 ailesinin güncellenmiş hali olan Redmi 9 serisi Twitter‘daki popüler bir sızıntıcı tarafından sızdırıldı. Bilindiği üzere “A” modeli serinin en ucuz modeli, düz Redmi 9 ise en pahalı modeli olacak.

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Redmi 9A hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Redmi 9A, 6.53 inçlik 720p çözünürlüklü IPS LCD ekran ile gelecek. Telefon, daha önce duymadığımız Helio G25 yonga setine sahip olacak. Ayrıca grafik kartı olarak Mali-G31‘den gücünü alacak. Yonga setinin performansı bilinmese de G serisi bir yonga seti olması sebebiyle iyi bir grafik gücüne sahip olmasını bekliyoruz. Cihaz ön tarafta 5 MP, arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü tek kamera ile gelecek. Telefonun en çok öne çıkan özelliklerinden biri 5.000 mAh gücünde pile sahip olması. Bunlar haricinde cihazda 3 GB RAM ve 32 GB arttırılabilir depolama alanı mevcut olacak. Cihazın 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi sensörü ve parmak izi tarayıcısı bulunacak.

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Redmi 9C hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Redmi 9C, Redmi 9A‘dan çok farklı özelliklere sahip değil. Telefon, 6.53 inçlik 720p çözünürlüklü IPS LCD ekran, Helio G25 yonga seti, 3 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama alanı ile gelecek. Cihazda arka tarafta 13 MP çözünürlüklü ana kameranın yanında 2 MP çözünürlüklü bir sensör daha bulunacak. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alacak. Batarya tarafında 5000 mAh değerinde pili bulunacak. Telefonun 3.5 mm kulaklık girişi, jiroskopu, kızılötesi sensörü ve parmak izi tarayıcısı bulunacak.

Redmi 9 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Redmi 9, 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın 13 MP, 8 MP, 5 MP ve 2 MP olmak üzere dörtlü kamera dizilimi bulunacak. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Telefonun diğer teknik özelliklerine baktığımızda ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunduğunu görüyoruz. Cihazın yonga seti ise MediaTek Helio G70 olacak. Telefonda USB-C üzerinden şarj olabilen 5.000 mAh değerinde pil bulunacak.