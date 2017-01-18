Zotac Sanal Gerçeklik Başlığı Çalıştırabilen Mini PC Duyurdu

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz özelliklerinden bazıları devasa olmaları ve LED aydınlatmalı olmaları ancak Zotac’ın yeni bilgisayarı pek öyle değil.

Zotac’ın yeni Zbox Magnus EN1070K modeli bir sanal gerçeklik başlığını çalıştırabilecek kadar güçlü donanıma sahip ancak zorlasanız cebe girecek kadar küçük. Bu ayın başında CES fuarında duyurulan Magnus EN1070K 21 cm x 20 cm boyutlarında. Mac Mini’den çok az daha büyük bir yapıya sahip. Ancak donanım özellikleriyle dudak uçuklatan cinsten.

E serisi mini masaüstü modellerinin son modeli olan EN1070K’nın içerisinde son jenerasyon Intel Kaby Lake i5 işlemci yer alıyor. Bilgisayarın diğer donanımları ise Nvidia GeForce GTX 1070 GPU, 32 GB RAM, M.2 SSD ve 2.5 SATA HDD.

Bilgisayar donanımı eksiksiz olduğu gibi port yönünden de oldukça zengin. Mini bilgisayarın üzerinde 2 adet USB 2.0, iki adet USB 3.0, bir adet USB 3.1 Type-A, bir adert USB-C, bir adet SD kart girişi, iki adet Ethernet girişi, iki adet HDMI girişi ve son olarak iki adet DisplayPort yer alıyor.

Zotac henüz bu mini PC’nin fiyatını açıklamadı ancak bir önceki Skylake işlemcili E modeli 1500 dolardan satışa çıkmıştı. Büyük bir ihtimalle EN1070K’nn fiyatı da o civarlarda olacak.