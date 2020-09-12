Güvenlik
Zoom, tüm uygulamalarına iki faktörlü doğrulama özelliği ekledi
Zoom, tüm uygulamaları için iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Böylelikle kullanıcılar, hesaplarını ekstra bir güvenlik katmanıyla koruyabilecek.
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Video konferans platformu Zoom, mobil ve masaüstü uygulamalarına iki faktörlü kimlik doğrulama desteği getirdi. Aslında Zoom’un uzun süredir bu güvenlik özelliğini web sürümünde sunduğunu biliyoruz. Şimdi ise kullanıcılar, artık uygulamalarda da standart bir parolanın ötesinde, iki faktörlü kimlik doğrulamasının keyfini çıkarabilecek.
Zoom, iki faktörlü kimlik doğrulama desteği getirdi
Zoom’un iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini, Zaman Tabanlı Tek Seferlik Parola Protokolü (TOTP) ile çalışan tüm güvenlik uygulamaları – Google Authenticator, Microsoft Authenticator vb. – aracılığıyla kullanabilirsiniz. Bunun dışında uygulama yerine, SMS veya çağrı yoluyla telefonunuza gönderilecek tek seferlik güvenlik kodlarıyla da aynı şekilde Zoom’u iki faktörlü kimlik doğrulaması ile güçlendirebilirsiniz.
Ayrıca Zoom, yayınladığı blog yazısında iki faktörlü kimlik doğrulamasının hem ücretli hem de ücretsiz sürümünde kullanılabileceğini de söyledi.
İki faktörlü kimlik doğrulaması nasıl açılır?
Zoom, iki faktörlü doğrulamayı hesabınızdaki tüm kullanıcılar için, belirli rollere sahip kullanıcılar için veya belirli gruplara ait kullanıcılar için ayrı ayrı etkinleştirme imkanı sunuyor. Hemen şimdi hesabınıza giriş yapıp Advanced > Security bölümünde bulunan ‘Sign in with Two-Factor Authentication’ kısmından, iki faktörlü doğrulamayı açabilirsiniz.
Ardından kimlik doğrulama uygulamasıyla mı yoksa SMS ile mi oturum açmak istediğinizi de belirlemeniz gerekiyor. Tüm adımları hallettikten sonra iki faktörlü kimlik doğrulaması hesabınızda tam anlamıyla açılmış olacak.
Güvenlik
Play Store’daki yüzlerce uygulamada güvenlik sorunu keşfedildi
Bir araştırma ekibi, uygulamaları analiz etmek için geliştirdikleri bir aracı kullanarak Play Store üzerindeki yüzlerce uygulamanın temel şifreleme algoritmalarını kırmayı başardı.
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Columbia Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, 300′den fazla Android uygulamasında yaptığı testler neticesinde, uygulamalarda kriptografi – şifreleme – hataları bulduğunu açıkladı. Araştırmacıların geliştirdiği CRYLOGGER adlı bu araç, Android uygulamalarını 26 temel şifreleme kurallarını baz alarak analiz ediyor. Analiz sonucunda ise bu uygulamaların, şifreleme konusunda güvenli olup olmadığı ortaya çıkıyor.
Ekip, CRYLOGGER aracını Play Store veri tabanındaki 33 farklı kategorideki en popüler 1780 uygulamada denediklerini söylüyor. Android 9.0.0r36 çalıştıran bir emülatörde yapılan testlerin, tamamlanmasının ise yaklaşık 10 gün sürdüğü ifade ediliyor. CRYLOGGER aracı, uygulamaları analiz ederken bozuk hash fonksiyonu, kötü şifre kullanımı ve aynı şifrenin birden fazla yerde kullanılması gibi toplam 26 farklı şifre kullanım senaryosunu baz alıyor.
Analize göre yüzlerce kişi, bu 26 farklı senaryodan birçoğunu olmasa da en az birini bilerek veya bilmeyerek ihlal ediyor. İşte bahse konu çalışmanın da aydınlattığı nokta tam olarak burası. Columbia ekibi, tespit ettikleri Play Store uygulamalarının bu sorunlar karşısında ne kadar tedbirsiz ve güvensiz olduğuna ışık tutuyor.
Diğer taraftan araştırma ekibi, Android uygulamalarındaki en çok kırılan yaygın şifreleme yöntemlerini de paylaştı. Bu yöntemler; sözde rassal sayı üreteci, bozuk hash fonksiyonları ve CBC (şifre blok zincirlemesi) modu olarak belirtiliyor. Yani bu yöntemlerle üretilen şifrelere karşı, CRYLOGGER’ın tespit ettiği uygulamaların hiçbir koruması yok.
Ayrıca geliştirilen CRYLOGGER aracı şu an GitHub üzerinde bulunabiliyor. Bu aracın uygulama kodlarını dinamik olarak analiz etmesinin sebebi, ekibe göre statik analizin negatif etkiler yaratma ve kodda bulunan şifreleme hatalarını gözden kaçırma ihtimali. Bundan dolayı ekip, uygulamaları dinamik olarak analiz etmeyi seçtiklerini ifade ediyor.
Güvenlik
Microsoft Defender Android’de! Ön izleme sürümü yayınlandı
Microsoft Defender, bugüne kadar hep Windows işletim sistemli bilgisayarlarda kullanıma sunuluyordu. Şimdi ise Microsoft, Defender’ı Android telefonlara getirme yolunda ilk somut adımını attı.
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Microsoft Defender, Android’e geldi!
Microsoft, bu sene şubat ayında Defender uygulamasını mobil platformlara getireceğini açıklamıştı. Şirketin bu stratejisine dair uzun süredir herhangi bir ses seda da gelmiyordu. Bugünlerde ise Microsoft, Defender uygulamasını 1.0.2022.0202 ön izleme sürümüyle Play Store’da ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Yalnız burada bahsettiğimiz ‘kullanıcı’nın standart ev kullanıcısı değil, kurumsal kullanıcılar olduğunu belirtelim.
Eğer Microsoft 365 E5 lisansı olan bir kuruma üye değilseniz, Defender uygulamasını kullanamıyorsunuz. Kurumsal olmayıp Microsoft Defender’ı telefonuna indirenlere, uygulama şöyle bir uyarı mesajı veriyor: “Kurumsal bir kullanıcıysanız ve bu uygulamayı kuruluşunuz tarafından yüklemeniz gerekiyorsa, Intune Şirket Portalı’nı Google Play’den yükleyin ve bu cihazı kuruluşunuza kaydedin. Daha fazla bilgi için BT yöneticinize başvurun. Kurumsal kullanıcı değilseniz, bu uygulamaya erişemezsiniz.”
Buradan da anlaşıldığı üzere Microsoft Defender, yalnızca kurumsal kullanıcılara hizmet veriyor. Peki Defender, Android’de kurumsal kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor? Şimdi onlardan kısaca bahsedelim.
Kimlik avından korunma
Microsoft Defender’ın Android’de sunduğu en önemli özelliği SMS, e-posta ve WhatsApp gibi her türlü yerden gelen ve güvenli olmayan web sitelerine erişimi anında engellemesi. Ayrıca Microsoft’un açıklamasına göre bir URL’nin kötü amaçlı olup olmadığını tespit etmek için Defender, yine Microsoft’un SmartScreen hizmetinden faydalanıyor. Eğer uygulama kötü amaçlı bir site tespit ederse, kullanıcıya hemen bildirim gönderiyor ve o siteye izin verme ya da erişimini engelleme gibi seçenekler de sunuyor.
Microsoft Defender kötü amaçlı yazılım taraması
Microsoft Defender ATP, Android’de bir uygulamanın kötü amaçlı olup olmadığını taramaya yarayan Google Play Protect’e benzer şekilde, yer aldığı telefondaki tehditleri savurmak amacıyla kötü amaçlı yazılım taraması gerçekleştiriyor. Ek olarak kötü amaçlı yazılımları ve PUA’ları da tespit ediyor; aynı zamanda kullanıcıya ilgili şekilde uyarılar da gönderiyor.
Hassas verilere erişimi engelleme
Microsoft Defender’da yer alan bir başka güvenlik özelliği, kurumsal müşterilerin telefonundaki hassas bilgileri de koruma altına alabiliyor. Uygulama, hem Microsoft Intune hem de Configuration Manager içeren Microsoft Endpoint Manager ile entegre bir şekilde kurumsal kullanıcıların hassas bilgilerini koruyor. Örneğin telefonda güvensiz bir yazılım olduğunu düşünün; bu noktada uygulama, cihazın Outlook e-postasına erişimini anında engelliyor. Ayrıca cihazı “yüksek riskli” olarak nitelendirmek suretiyle Microsoft Güvenlik Merkezi’ne de bildiriyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Fransa’nın 5G altyapısına katılabilir!
Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yasağı yüzünden yoğun bir şekilde gündemde. ABD‘nin birçok müttefiki Huawei’yi karşısına aldı. Bazı Avrupa ülkeleri 5G altyapısından şirketi çıkarma kararı aldı. Ancak Fransa, Huawei’yi 5G altyapısından çıkarmayacak. Son gelişmelere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Huawei‘nin 5G ağından çıkarılmayacağını ve işbirliği içinde olacaklarını açıkladı.
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Macron, Huawei ile nasıl bir yol izleyecek?
Macron, Avrupa’da 5G tedarikçisi olarak hizmet verebilecek Nokia ve Ericsson‘un bulunduğunu söyledi. Yurtiçi iletişimin güvenliğini sağlamak için Avrupalı tedarikçilere yönelmenin normal olduğunu belirtti. Çin devlet başkanı Xi Jinping’e “Güvenlik için herkes kendi bölgesinin tedarikçisinden hizmet almak ister” şeklinde bir söylemde bulundu. Macron, gazetecilere verdiği demeçte “Bizim de Avrupa’da bulunan 5G çözümlerini istememiz normaldir.” dedi. Bunun yanı sıra Huawei gibi Çinli şirketleri de yasaklamak gibi bir tavrı bulunmayacak.
Huawei‘den 5G teknolojisi alan Fransız telekom operatörleri yalnızca sekiz yıllık lisans alabilecekler. Ayrıca hükümet, askeri üsler, nükleer tesisler ve hassas konumların kullanacağı altyapıyı Huawei’den geçirmeyecek. Bu, güvenlik adına yapılmış bir kısıtlama olarak değerlendiriliyor. Amerikan hükümetinin Huawei‘ye yaptığı baskılar son aylarda olduça arttı. Buna rağmen şirket, hız kesmeden yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmeye devam ediyor. Umarız en kısa sürede Huawei ve ABD arasındaki bu gerginlik sona erer ve kullanıcıların tedirginlikleri giderilir.