Zoom, tüm uygulamalarına iki faktörlü doğrulama özelliği ekledi

Zoom, tüm uygulamaları için iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Böylelikle kullanıcılar, hesaplarını ekstra bir güvenlik katmanıyla koruyabilecek.

İlginizi çekebilir: Zoom, Çin’de doğrudan hizmet satışlarını durdurdu

reklam

Video konferans platformu Zoom, mobil ve masaüstü uygulamalarına iki faktörlü kimlik doğrulama desteği getirdi. Aslında Zoom’un uzun süredir bu güvenlik özelliğini web sürümünde sunduğunu biliyoruz. Şimdi ise kullanıcılar, artık uygulamalarda da standart bir parolanın ötesinde, iki faktörlü kimlik doğrulamasının keyfini çıkarabilecek.

Zoom, iki faktörlü kimlik doğrulama desteği getirdi

Zoom’un iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini, Zaman Tabanlı Tek Seferlik Parola Protokolü (TOTP) ile çalışan tüm güvenlik uygulamaları – Google Authenticator, Microsoft Authenticator vb. – aracılığıyla kullanabilirsiniz. Bunun dışında uygulama yerine, SMS veya çağrı yoluyla telefonunuza gönderilecek tek seferlik güvenlik kodlarıyla da aynı şekilde Zoom’u iki faktörlü kimlik doğrulaması ile güçlendirebilirsiniz.

Ayrıca Zoom, yayınladığı blog yazısında iki faktörlü kimlik doğrulamasının hem ücretli hem de ücretsiz sürümünde kullanılabileceğini de söyledi.

İki faktörlü kimlik doğrulaması nasıl açılır?

Zoom, iki faktörlü doğrulamayı hesabınızdaki tüm kullanıcılar için, belirli rollere sahip kullanıcılar için veya belirli gruplara ait kullanıcılar için ayrı ayrı etkinleştirme imkanı sunuyor. Hemen şimdi hesabınıza giriş yapıp Advanced > Security bölümünde bulunan ‘Sign in with Two-Factor Authentication’ kısmından, iki faktörlü doğrulamayı açabilirsiniz.

Ardından kimlik doğrulama uygulamasıyla mı yoksa SMS ile mi oturum açmak istediğinizi de belirlemeniz gerekiyor. Tüm adımları hallettikten sonra iki faktörlü kimlik doğrulaması hesabınızda tam anlamıyla açılmış olacak.