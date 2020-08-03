Zoom, Çin’de doğrudan hizmet satışlarını durdurdu

Zoom, Çin‘deki kullanıcılarına video konferans hizmetini artık doğrudan sunmayacağını bildiren e-posta göndermeye başladı.

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Zoom Çin’de doğrudan satış yapmayacak

Popüler video konferans platformu Zoom‘un bugünden itibaren Çin‘de doğrudan hizmet satışlarını askıya aldığı ortaya çıktı. Şirket, 23 Ağustos‘tan itibaren Çin’de artık sadece iş ortakları aracılığıyla video konferans hizmeti verecek.

Karar, Zoom’un Çin web sitesinde şu ifadelerle duyuruldu: “Değerli müşterilerimiz, hizmetlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Çin’de sadece ortaklarımız aracılığıyla hizmet satacağımızı bildirmek istiyoruz. Çevrimiçi video konferans hizmetine ihtiyacınız olduğunda, ortaklarımıza ulaşabilirsiniz.”

Buna göre Zoom; 23 Ağustos 2020‘den itibaren Çin‘deki kullanıcılarına, anlaşmalı olduğu Bizconf Communications, Suirui Zhumu Video Conference ve Systec Umeet isimli iş ortakları aracılığıyla hizmet vereceğini bildirdi. Bu şirketler, video konferans hizmetlerinde Zoom‘un teknolojilerini kullanıyor.

Aynı zamanda Çin’deki kullanıcıların katılımcı olarak hala Zoom konferanslarına katılabileceği belirtildi. Yaptığı değişiklikler hakkında müşterilerine bilgilendirme mailleri de göndermeye başlayan Zoom, bu sayede Çin’deki kullanıcılara daha iyi yerel hizmet sağlayacaklarını ifade ediyor.

Zoom, COVID-19 döneminde adeta patlama yapan uygulamalardan biri olmasına karşın, geçtiğimiz aylarda görüntülü görüşme işlemini “yanlışlıkla” Çin sunucuları üzerinden yaptırdığı gerekçesiyle çok sert eleştirilerin odağındaydı. Hatta birçok ülke ve dev şirket, gerek eğitimde gerek şirket içerisinde Zoom‘un kullanılmasını yasaklamıştı. Şimdi şirket, bu hamleyle kendisini global pazar ile Çin pazarında ayırarak temize çıkmayı planlıyor.