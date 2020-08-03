Haber
Zoom, Çin’de doğrudan hizmet satışlarını durdurdu
Zoom, Çin‘deki kullanıcılarına video konferans hizmetini artık doğrudan sunmayacağını bildiren e-posta göndermeye başladı.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S20 FE tasarımı sızdırıldı
Zoom Çin’de doğrudan satış yapmayacak
Popüler video konferans platformu Zoom‘un bugünden itibaren Çin‘de doğrudan hizmet satışlarını askıya aldığı ortaya çıktı. Şirket, 23 Ağustos‘tan itibaren Çin’de artık sadece iş ortakları aracılığıyla video konferans hizmeti verecek.
Karar, Zoom’un Çin web sitesinde şu ifadelerle duyuruldu: “Değerli müşterilerimiz, hizmetlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Çin’de sadece ortaklarımız aracılığıyla hizmet satacağımızı bildirmek istiyoruz. Çevrimiçi video konferans hizmetine ihtiyacınız olduğunda, ortaklarımıza ulaşabilirsiniz.”
Buna göre Zoom; 23 Ağustos 2020‘den itibaren Çin‘deki kullanıcılarına, anlaşmalı olduğu Bizconf Communications, Suirui Zhumu Video Conference ve Systec Umeet isimli iş ortakları aracılığıyla hizmet vereceğini bildirdi. Bu şirketler, video konferans hizmetlerinde Zoom‘un teknolojilerini kullanıyor.
Aynı zamanda Çin’deki kullanıcıların katılımcı olarak hala Zoom konferanslarına katılabileceği belirtildi. Yaptığı değişiklikler hakkında müşterilerine bilgilendirme mailleri de göndermeye başlayan Zoom, bu sayede Çin’deki kullanıcılara daha iyi yerel hizmet sağlayacaklarını ifade ediyor.
Zoom, COVID-19 döneminde adeta patlama yapan uygulamalardan biri olmasına karşın, geçtiğimiz aylarda görüntülü görüşme işlemini “yanlışlıkla” Çin sunucuları üzerinden yaptırdığı gerekçesiyle çok sert eleştirilerin odağındaydı. Hatta birçok ülke ve dev şirket, gerek eğitimde gerek şirket içerisinde Zoom‘un kullanılmasını yasaklamıştı. Şimdi şirket, bu hamleyle kendisini global pazar ile Çin pazarında ayırarak temize çıkmayı planlıyor.
Donanım
DualShock 4, PlayStation 5 özel oyunlarında kullanılamayacak!
Sony, şu anda da satın alabileceğimiz bazı parçaların dahil olduğu, PlayStation 5 üzerinde çalışabilecek aksesuarları açıkladı. Uzun süredir beklenen ve hakkında çeşitli söylentiler bulunan DualShock 4 desteği ise PS5 oyunları için sürdürülmeyecek. Ancak geriye dönük uyumluluk içeren PS5 içerisinde oynayacağımız bazı PS4 oyunlarında DualShock 4 kontrolcüsünü kullanabileceğiz.
DualShock 4’ün neden kullanılamadığı sorusuna Sony; “DualSense kablosuz denetleyicisinin de dahil olduğu yeni platform özelliklerini kullanıcıların tam anlamıyla kullanabilmesini istiyoruz” şeklinde bir söylemle açıklık getirdi. Bu demek oluyor ki hali hazırda elimizde bulunan PS4 kontrolcüleri, PlayStation 5 oyunları için kullanılamayacak. Yeni nesil konsola eklenen özellikler sebebiyle istenen deneyimi sunmayacağını düşünülen kontrolcü, kullanıcılara yeni PS5 ile birlikte yeni DualShock kontrolcüsünü de almaya neredeyse mecbur bırakacak.
İlginizi çekebilir: Mobil yapım Diablo: Immortal için yeni oynanış videosu yayınlandı
Yayınlanan açıklamada ayrıca, PS4 için özel olarak çıkan kulaklık, direksiyon setleri, arcade ve flight (uçuş) aksesuarlarının, teknolojileri destekleyen PS5 oyunları üzerinde kullanılabileceğini vurgulandı. Ek olarak VR aksesuarları ve PS Move kiti de PlayStation 5 üzerinde kullanılabilecek. 10 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi beklenen yeni State of Play etkinliğinin öncesinde, kullanıcılar aksesuarlar konusunda yayılan söylentilerden sonra gerçekleri öğrenmiş oldu.
Oyun
URUZ Er Kişinin Geri Dönüşü, 28 Eylül’de Steam’de yayınlanıyor
URUZ Er Kişinin Geri Dönüşü, Türk mitolojisinden yola çıkarak hazırlanan PixelArt tarzında bir oyun olarak Berzah Games tarafından Steam‘de yayınlanacak.
İlginizi çekebilir: Steam ödemelerinde ülke kartı zorunluluğu geldi!
Dede Korkut Hikayeleri‘nin Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması bölümünde karşımıza çıkan Uruz karakterinin öyküsü, platform oyunu olarak Steam‘de oyun severlerin karşısına çıkacak. Yapımcılar, Uruz karakterinden hareketle Türk mitolojisini oyun haline getirdiklerini ifade ediyor.
URUZ Er Kişinin Geri Dönüşü, Steam sayfasında kısaca şu ifadelerle anlatılıyor:
“Uruz, Orta Asya’nın mistik dünyasında yol alan bir figürün başından geçen maceraları deneyimlediğimiz pixel platform tarzında bir oyundur. “Uruz: Er Kişi’nin Dönüşü”; Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik yazılı destanlarından birisi olan ve göçebe Türk halklarının sosyal yaşam tarzı ve inançlarından ipuçlarını keşfedebileceğimiz “Dede Korkut Hikayeleri”nden esinlenerek yapılmıştır. Kitaptaki “Kazan Bey’in oğlu Uruz’un tutsak ediliş hikayesi” destanı oyunun temel çıkış noktasıdır. Hatun’un ve Kazan Bey’in adamlarının Uruz’u kurtarması için Kazan Bey’e nasıl yardım ettikleri anlatılmaktadır. Oyunumuz ise bu destanın bittiği yerden başlamaktadır. Destanın sonunda Oğuzlara tutsak düşmüş olan Kara Tekfur kalesi yağmalandıktan ve tarumar edildikten sonra serbest bırakılmıştır.”
PixelArt tarzında olacağından ötürü URUZ‘un, bugünkü yüksek grafiklere sahip oyunlardan farklı olacağını belirtelim. Daha önce Mart, Nisan ve Mayıs aylarında oyunu piyasaya sürmek istediklerini belirten yapımcılar, nihai olarak 28 Eylül‘de oyunu Steam‘de yayınlayacaklarını açıkladı.
Oyun
Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 2 Remake’in gerisinde kaldı
Resident Evil serisi, korku türünü sevenlerin en beğendiği oyun serilerinden. Serinin son oyunu Resident Evil 3 Remake, oldukça iyi satış miktarına ulaştı. Ancak Resident Evil 2 Remake‘in de oldukça gerisinde kaldı.
İlginizi çekebilir: GeForce Now ile uyumlu olan oyunları bulma derdi bitiyor
Capcom, Haziran ayında yaptığı açıklamada Resident Evil serisinin toplam satışının 100 milyon sınırını geçtiğini açıklamıştı. Serinin bunu başaran ilk Capcom yapımı olduğunu açıklamıştı. Merakla beklenen Resident Evil 3 Remake de 3 ay sonunda 2.7 milyon satışa ulaştı. Bu miktar oldukça saygı duyulacak bir miktar, ancak Resident Evil 2 Remake ilk 3 ayda 4 milyon satmıştı, ki bu miktar da Resident Evil 2‘nin normal versiyonunun tüm satış miktarından daha fazlaydı. Resident Evil 3 Remake fazlasıyla olumsuz eleştiri de almıştı.Düşen satış miktarında oyunun aldığı bu kötü notlar da etkili olmuş gibi gözüküyor.