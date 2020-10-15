Zoom uçtan uca şifreleme özelliğini nihayet sunmaya başlıyor

Zoom, çarşamba günü yaptığı duyuruda önümüzdeki haftadan itibaren uçtan uca şifreleme (E2EE) desteğini sunmaya başlayacağını söyledi. Popüler video konferans platformu, özelliği daha önce beta olarak kullanıma sunmuştu.

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Zoom uçtan uca şifreleme, ücretsiz ve ücretli hesaplara sunuluyor

Pandemi sürecinde yıldızı parlayan video konferans platformu Zoom’un yetkilileri, çarşamba günü paylaştığı blog gönderisinde uçtan uca şifreleme desteğini kullanıma sunmaya hazır olduklarını söyledi. 4 aşamadan oluşan sunumun ilk aşamasında E2EE desteği teknik ön izlemeyle yayınlanacak. Bu aşamada Zoom, ilk 30 gün için kullanıcılardan uçtan uca şifreleme hakkında geri bildirim toplamak istediğini söylüyor.

Özellik kullanıma sunulduğunda toplantı sahipleri E2EE’yi hesap, grup ve kullanıcı düzeyinde etkinleştirebilecek; uçtan uca şifreleme etkinleştirildiğinde, tüm katılımcıların şifreli bir toplantıya katılabilmesi için kendi hesaplarında da ayarı etkinleştirmeleri gerekecek. Ayrıca Zoom, uçtan uca şifrelemeyi ücretli veya ücretsiz fark etmeksizin tüm hesaplara sunacağını da ilave etti.

Daha önce, şirket yalnızca kurumsal kullanıcılara E2EE’yi vereceğini söylemiş, ancak gelen yoğun tepkiler neticesinde bu özelliği ücretsiz hesaplara da genişletmişti. Bu bağlamda ücretsiz ve ücretli Zoom kullanıcıları, uçtan uca şifrelemeyle desteklenen bir toplantıda 200’e kadar katılımcıya ev sahipliği yapabilecek, elbette ki toplantıların daha güvenli olması da ayrıca önem taşıyor.

GCM şifrelemesini temel alıyor



Zoom, uçtan uca şifrelemenin çalışma mantığıyla alakalı da bilgiler paylaştı. Buna göre E2EE, mevcut haliyle kullanılmakta olan GCM şifreleme sistemiyle aynı şekilde çalışıyor. Tek fark, Zoom’un katılımcıların hesaplarına atadığı güvenlik anahtarlarının dağıtım şekli olacak.

Mevcut haliyle bir toplantı başlattığınız zaman, Zoom’un bulut hizmeti şifreleme anahtarları üretiyor ve bunları tüm katılımcılara uygulama aracığıyla dağıtıyor; yani bir bilgisayarda üretilen anahtar, karşıdaki kişinin bilgisayarına Zoom uygulamasıyla gönderiliyor ve onun bilgisayarında çözülüyor. E2EE olduğunda ise Zoom, anahtarları üretip diğer toplantı katılımcılarına dağıtırken benzersiz bir şifreleme sistemi kullanacak.

Kullanıma sunulduktan sonra uçtan uca şifrelemenin etkin olduğundan emin olmak için, ekranınızın sol köşesini kontrol edebilirsiniz. Zoom, uçtan uca şifreleme özelliğinin çalıştığını bildirmek amacıyla toplantı ekranının sol üst köşesinde yeşil bir kalkan logosu ekleyecek. Ayrıca blog gönderisindeki açıklamaya göre Zoom, söz konusu uçtan şifreleme anahtarlarını kesinlikle bilmiyor.