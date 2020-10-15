Güvenlik
Zoom uçtan uca şifreleme özelliğini nihayet sunmaya başlıyor
Zoom, çarşamba günü yaptığı duyuruda önümüzdeki haftadan itibaren uçtan uca şifreleme (E2EE) desteğini sunmaya başlayacağını söyledi. Popüler video konferans platformu, özelliği daha önce beta olarak kullanıma sunmuştu.
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Zoom uçtan uca şifreleme, ücretsiz ve ücretli hesaplara sunuluyor
Pandemi sürecinde yıldızı parlayan video konferans platformu Zoom’un yetkilileri, çarşamba günü paylaştığı blog gönderisinde uçtan uca şifreleme desteğini kullanıma sunmaya hazır olduklarını söyledi. 4 aşamadan oluşan sunumun ilk aşamasında E2EE desteği teknik ön izlemeyle yayınlanacak. Bu aşamada Zoom, ilk 30 gün için kullanıcılardan uçtan uca şifreleme hakkında geri bildirim toplamak istediğini söylüyor.
Özellik kullanıma sunulduğunda toplantı sahipleri E2EE’yi hesap, grup ve kullanıcı düzeyinde etkinleştirebilecek; uçtan uca şifreleme etkinleştirildiğinde, tüm katılımcıların şifreli bir toplantıya katılabilmesi için kendi hesaplarında da ayarı etkinleştirmeleri gerekecek. Ayrıca Zoom, uçtan uca şifrelemeyi ücretli veya ücretsiz fark etmeksizin tüm hesaplara sunacağını da ilave etti.
Daha önce, şirket yalnızca kurumsal kullanıcılara E2EE’yi vereceğini söylemiş, ancak gelen yoğun tepkiler neticesinde bu özelliği ücretsiz hesaplara da genişletmişti. Bu bağlamda ücretsiz ve ücretli Zoom kullanıcıları, uçtan uca şifrelemeyle desteklenen bir toplantıda 200’e kadar katılımcıya ev sahipliği yapabilecek, elbette ki toplantıların daha güvenli olması da ayrıca önem taşıyor.
GCM şifrelemesini temel alıyor
Zoom, uçtan uca şifrelemenin çalışma mantığıyla alakalı da bilgiler paylaştı. Buna göre E2EE, mevcut haliyle kullanılmakta olan GCM şifreleme sistemiyle aynı şekilde çalışıyor. Tek fark, Zoom’un katılımcıların hesaplarına atadığı güvenlik anahtarlarının dağıtım şekli olacak.
Mevcut haliyle bir toplantı başlattığınız zaman, Zoom’un bulut hizmeti şifreleme anahtarları üretiyor ve bunları tüm katılımcılara uygulama aracığıyla dağıtıyor; yani bir bilgisayarda üretilen anahtar, karşıdaki kişinin bilgisayarına Zoom uygulamasıyla gönderiliyor ve onun bilgisayarında çözülüyor. E2EE olduğunda ise Zoom, anahtarları üretip diğer toplantı katılımcılarına dağıtırken benzersiz bir şifreleme sistemi kullanacak.
Kullanıma sunulduktan sonra uçtan uca şifrelemenin etkin olduğundan emin olmak için, ekranınızın sol köşesini kontrol edebilirsiniz. Zoom, uçtan uca şifreleme özelliğinin çalıştığını bildirmek amacıyla toplantı ekranının sol üst köşesinde yeşil bir kalkan logosu ekleyecek. Ayrıca blog gönderisindeki açıklamaya göre Zoom, söz konusu uçtan şifreleme anahtarlarını kesinlikle bilmiyor.
Güvenlik
Avrupa Birliği’nin gizlilik talimatları sonrası Facebook Avrupa’yı terk edebilir
Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın TikTok’a karşı uyguladığı sıkı tedbirler gündem olmuştu. Şimdi de veri güvenliği konusunda Facebook‘un başı dertte. Avrupa Birliği Facebook‘a resmen ilettiği ön emirde, Facebook’un Avrupa’daki kullanıcıların kişisel verilerini Amerika’ya transfer etmemesini ve verilerin Avrupa’da kalmasının gerekliliğini bildirdi. Facebook yetkilileri ise bu karar sonrası hem Facebook’un hem de Instagram’ın Avrupa’da devam etmeyebileceğini belirtti.
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Avrupa Birliği, verilerin gizliliği konusunda sıkı bir politika izliyor. Bu politika doğrultusunda, Facebook‘a gönderilen ön emirde Avrupalı kullanıcıların verilerinin Amerika’ya transfer edilmemesi ve Avrupa’da kalması gerekliliği bildirilmişti. Facebook’a ciddi bir maddi külfet anlamına gelen bu karar sonrası, Facebook oldukça sert bir yanıt gönderdi. Facebook’un gönderdiği resmi yanıta göre, bu kararın askıya alınmaması durumunda Facebook ve Instagram‘ın Avrupa’daki faaliyetlerini durdurması söz konusu. Şirketin İrlanda ayağında veri güvenliği konusunda önemli bir göreve sahip Yvonne Cunnane yaptığı açıklamada, bu şartlarda şirketin Avrupa’daki servislerini durdurabileceğini belirtti.
Facebook ve Instagram Avrupa’da toplamda 410 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip. Şirketin Avrupa faaliyetini sonlandırması sonrası 410 milyondan fazla kişini bu uygulamalara erişimi kesilecek. Ancak Facebook’un bu tehdidine rağmen bu ihtimalin az olduğu ön görülmekte. Facebook‘un Avrupa‘da bir veri merkezi kurup verileri burada tutması daha olası gözüküyor.
Güvenlik
Zoom, tüm uygulamalarına iki faktörlü doğrulama özelliği ekledi
Zoom, tüm uygulamaları için iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Böylelikle kullanıcılar, hesaplarını ekstra bir güvenlik katmanıyla koruyabilecek.
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Video konferans platformu Zoom, mobil ve masaüstü uygulamalarına iki faktörlü kimlik doğrulama desteği getirdi. Aslında Zoom’un uzun süredir bu güvenlik özelliğini web sürümünde sunduğunu biliyoruz. Şimdi ise kullanıcılar, artık uygulamalarda da standart bir parolanın ötesinde, iki faktörlü kimlik doğrulamasının keyfini çıkarabilecek.
Zoom, iki faktörlü kimlik doğrulama desteği getirdi
Zoom’un iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini, Zaman Tabanlı Tek Seferlik Parola Algoritması (TOTP) ile çalışan tüm kimlik doğrulayıcı uygulamaları – Google Authenticator, Microsoft Authenticator vb. – aracılığıyla kullanabilirsiniz. Bunun dışında uygulama yerine, SMS veya çağrı yoluyla telefonunuza gönderilecek tek seferlik güvenlik kodlarıyla da aynı şekilde Zoom’u iki faktörlü kimlik doğrulaması ile güçlendirebilirsiniz.
Ayrıca Zoom, yayınladığı blog yazısında iki faktörlü kimlik doğrulamasının hem ücretli hem de ücretsiz sürümünde kullanılabileceğini de söyledi.
İki faktörlü kimlik doğrulaması nasıl açılır?
Zoom, iki faktörlü doğrulamayı hesabınızdaki tüm kullanıcılar için, belirli rollere sahip kullanıcılar için veya belirli gruplara ait kullanıcılar için ayrı ayrı etkinleştirme imkanı sunuyor. Hemen şimdi hesabınıza giriş yapıp Advanced > Security bölümünde bulunan ‘Sign in with Two-Factor Authentication’ kısmından, iki faktörlü doğrulamayı açabilirsiniz.
Ardından kimlik doğrulama uygulamasıyla mı yoksa SMS ile mi oturum açmak istediğinizi de belirlemeniz gerekiyor. Tüm adımları hallettikten sonra iki faktörlü kimlik doğrulaması hesabınızda tam anlamıyla açılmış olacak.
Güvenlik
Play Store’daki yüzlerce uygulamada güvenlik sorunu keşfedildi
Bir araştırma ekibi, uygulamaları analiz etmek için geliştirdikleri bir aracı kullanarak Play Store üzerindeki yüzlerce uygulamanın temel şifreleme algoritmalarını kırmayı başardı.
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Columbia Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, 300′den fazla Android uygulamasında yaptığı testler neticesinde, uygulamalarda kriptografi – şifreleme – hataları bulduğunu açıkladı. Araştırmacıların geliştirdiği CRYLOGGER adlı bu araç, Android uygulamalarını 26 temel şifreleme kurallarını baz alarak analiz ediyor. Analiz sonucunda ise bu uygulamaların, şifreleme konusunda güvenli olup olmadığı ortaya çıkıyor.
Ekip, CRYLOGGER aracını Play Store veri tabanındaki 33 farklı kategorideki en popüler 1780 uygulamada denediklerini söylüyor. Android 9.0.0r36 çalıştıran bir emülatörde yapılan testlerin, tamamlanmasının ise yaklaşık 10 gün sürdüğü ifade ediliyor. CRYLOGGER aracı, uygulamaları analiz ederken bozuk hash fonksiyonu, kötü şifre kullanımı ve aynı şifrenin birden fazla yerde kullanılması gibi toplam 26 farklı şifre kullanım senaryosunu baz alıyor.
Analize göre yüzlerce kişi, bu 26 farklı senaryodan birçoğunu olmasa da en az birini bilerek veya bilmeyerek ihlal ediyor. İşte bahse konu çalışmanın da aydınlattığı nokta tam olarak burası. Columbia ekibi, tespit ettikleri Play Store uygulamalarının bu sorunlar karşısında ne kadar tedbirsiz ve güvensiz olduğuna ışık tutuyor.
Diğer taraftan araştırma ekibi, Android uygulamalarındaki en çok kırılan yaygın şifreleme yöntemlerini de paylaştı. Bu yöntemler; sözde rassal sayı üreteci, bozuk hash fonksiyonları ve CBC (şifre blok zincirlemesi) modu olarak belirtiliyor. Yani bu yöntemlerle üretilen şifrelere karşı, CRYLOGGER’ın tespit ettiği uygulamaların hiçbir koruması yok.
Ayrıca geliştirilen CRYLOGGER aracı şu an GitHub üzerinde bulunabiliyor. Bu aracın uygulama kodlarını dinamik olarak analiz etmesinin sebebi, ekibe göre statik analizin negatif etkiler yaratma ve kodda bulunan şifreleme hatalarını gözden kaçırma ihtimali. Bundan dolayı ekip, uygulamaları dinamik olarak analiz etmeyi seçtiklerini ifade ediyor.