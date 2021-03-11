Zoom Kurucusu Eric Yuan, 6 milyar dolarlık hissesini devretti

Zoom Kurucusu Eric Yuan 6 milyar dolarlık hissesini bilinmeyen kişi veya kurumlara ‘hediye’ olarak devretti. Yuan’ın devrettiği bu hisseler, kendine ait olan hisselerin yaklaşık yüzde 40’ı ediyor.

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Popüler video konferans uygulaması Zoom’un Kurucu ve CEO’su Eric Yuan; elindeki şirket hisselerinin yüzde 40’ını devretti. Zoom tarafından yapılan resmi bildiriye göre Yuan; söz konusu 18 milyon adet hisseyi ismi açıklanmayan kişi veya kurumlara ‘hediye’ olarak devretti. Bu hisselerin değeri, cuma günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık 6 milyar dolardı.

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51 yaşındaki Yuan, geçen ay Zoom hissesinin bir kısmını işadamı oğlu Richard’a veren Hong Konglu milyarder Li Ka-shing de dahil olmak üzere, son zamanlarda hisse senedi bağışlayan dünyanın mega zenginlerinin arasına katıldı. Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos; geçtiğimiz yıl iklim değişikliğiyle mücadele için verilen 10 milyar dolarlık taahhüdü desteklemek için Amazon.com Inc. Hisselerini bağışlamıştı.

Söz konusu şirket en büyük sıçramasını koronavirüs salgınıyla beraber yaşadı. Zoom, iş ve eğitim amacıyla yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştı.

Zoom’un hisseleri son 12 ayda neredeyse üç katına çıktı ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 100 milyar doları gördü. Zoom geçen haftaki yıllık sonuçlarına bakıldığında, şirket yöneticileri bu yıl da güçlü büyümenin devam etmesini beklediklerini söyledi.

2021 genelinde hisseler yüzde 7.8 gerilese de Eric Yuan son hisse transferinden önce Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde 15.1 milyar dolarla dünyanın en zengin 130. kişisi konumunda yer alıyordu.

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