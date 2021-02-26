Donanım
RedmiBook Pro 14 ve 15, Çin’de piyasaya çıktı
Xiaomi, dün RedmiBook Pro serisi dizüstü bilgisayarlarının 14 ve 15 inç versiyonlarını piyasaya sürdü. Her iki versiyonun da 3 ayrı alternatifi var. Cihazlar Intel’in 11. nesil Tiger Lake işlemcileri ile çalışıyor. Bunun yanında, bilgisayarlar Intel Xe (dahili) veya Nvidia GeForce MX450 grafik işlemcilerini barındırıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro için Android 11 yayında
RedmiBook Pro 14 ve 15’in teknik özellikleri:
RedmiBook Pro 14
- İşlemci: Intel 11. nesil Core i5-1135G7 / Core i7-1165G7
- Ekran: 2560 × 1440 piksel çözünürlük, 14 inç, % 88,2’lik ekran-gövde oranı, 16:10 en-boy oranı, % 100 sRGB renk gamı, DC karartma, 178 ° görüş açısı, 300 nit maksimum parlaklık
- GPU: Intel Xe (dahili) / Nvidia GeForce MX450
- RAM + Depolama: 16GB DDR4 3200MHz RAM + 512GB PCIe SSD
- Bağlantı: 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, 1xUSB-C Thunderbolt-4, 1xUSB-C, 1xUSB- A 3.2 Gen1, 1xUSB-A 2.0, 1 × 3,5 mm ses jakı, 1xHDMI
- Pil: 56 WHr pil, 65 W USB-C adaptörü
- Diğer özellikler: DTS Audio özellikli 4W hoparlör, parmak izi sensörü, 720p web kamerası, arkadan aydınlatmalı klavye
- Boyut: 315,6 × 220,4 × 17,25 mm
- Ağırlık: 1,46 kg
RedmiBook Pro 15
- İşlemci: Intel 11. Nesil Core i5-11300H ve Core i7-11370H
- Ekran: 3200 × 2000 piksel çözünürlük, 15 inç, % 89,1’lik ekran-gövde oranı, 16:10 en-boy oranı, % 100 sRGB renk gamı, DC karartma, 178 derecelik bir görüş açısı, 90Hz yenileme hızı
- GPU: Intel Xe (dahili) / Nvidia GeForce MX450
- RAM + Depolama: 16GB DDR4 3200MHz RAM + 512GB PCIe SSD
- Bağlantı: 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, 1xUSB-C Thunderbolt-4, 1xUSB-C, 1xUSB- A 3.2 Gen1, 1xUSB-A 2.0, 1 × 3,5 mm ses jakı, 1xHDMI
- Pil: 70 WHr pil, 100 W USB-C adaptörü
- Diğer özellikler: DTS Audio özellikli 4W hoparlör, parmak izi sensörü, 720p web kamerası, arkadan aydınlatmalı klavye
- Boyut: 350,1 × 242,3 × 17,9 mm
- Ağırlık: 1,79 kg
Her iki bilgisayar da gri renk seçeneği ile satışa çıktı. Fiyat bilgileri ise şu şekilde:
RedmiBook Pro 14 inç
Core-i5, Intel-Xe GPU (dahili) – (16GB + 512GB): 4.499 yuan (697 ABD doları) *
Core-i5, Nvidia MX450 GPU – (16 GB + 512 GB): 5.299 yuan (821 ABD doları)
Core-i7, Nvidia MX450 GPU – (16 GB + 512 GB): 5.999 yuan (929 ABD doları)
*Lansman fiyatı. Lansman sonrası fiyat: 4.699 yuan (728 ABD doları)
RedmiBook Pro 15 inç
Core-i5, Intel-Xe GPU (dahili) – (16GB + 512GB): 4.999 yuan (774 ABD doları)
Core-i5, Nvidia GeForce MX450 GPU – (16 GB + 512 GB): 5,499 yuan (852 ABD doları)
Core-i7, Nvidia GeForce MX450 GPU – (16GB + 512GB): 6.299 yuan (976 ABD doları)
Hepsiburada.com akıllı telefon alışveriş listemize buradan bakabilirsiniz.
Trendyol.com alışveriş listemize buradan göz atabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Oppo, kablosuz havadan şarj teknolojisini duyurdu!
Geçtiğimiz ay Xiaomi, Mi Air Charge adlı tamamen kablosuz havadan şarj teknolojisini bir lansman ile resmi olarak duyurmuştu. Şimdi ise Oppo, kendi havadan şarj teknolojisi ile Xiaomi’nin rakibi olmaya çalışıyor. Şirket, bu teknoloji ile birlikte otomobil ve yonga üreticileriyle yaptığı yeni ortaklığı da açıkladı.
İlginizi çekebilir: Black Shark 4, 120W hızlı şarj desteğiyle gelecek!
Oppo, yeni kablosuz havadan şarj teknolojisi ile ilgili neler açıkladı?
Şirket, bir demo video aracılığıyla kablosuz havadan şarj teknolojisinin nasıl çalıştığını gösterdi. Videoda kullanılan cihazın Oppo X 2021 olması da dikkatleri çekti. Oppo X 2021, şirketin kaydırılabilen ilk akıllı telefonu olacak. Yayınlanan videoda, cihaz şarj alanından kaldırıldığında bile şarj olmaya devam ediyor. Bu da Xiaomi‘ye benzer bir teknoloji kullanılacağı anlamına geliyor. MWC Shanghai‘da yapılan açıklamada firma, kablosuz havadan şarjın 7.5W’a kadar çıkabileceğini belirtti. Ayrıca şirket, mesafenin şarj standının çevresinden 10 cm uzağa kadar çalıştığını da duyurdu. Şimdilik bu teknolojinin yeni olması sebebiyle paylaşılan değerler kullanıcıları çok tatmin etmeyecektir. Fakat ilerleyen dönemde evlerde yaygınlaşan bu tarz sistemler, yeni bir pazar oluşmasını sağlayabilir.
Bunun dışında firma, VOOC Flash Charge teknolojisini yaygınlaştırmak için yaptığı bazı anlaşmaları da MWC’de duyurdu. Bununla birlikte, Oppo‘nun otomobil ve yonga üreticileri ile sıkı bir iş birliğine gittiğini söyleyebiliriz. Firma, “The Flash Initiative” projesiyle birlikte kendi hızlı şarj teknolojisinin başka şirketler tarafından kullanılmasına izin verecek.
Donanım
Gamekay’den RGB’li Gaming Mekanik Klavye!
Gamekay markasının Hem RGB’li hemde mekanik olan oyuncu klavyesini deneyimlemek ve sizlere bu ürün hakkında deneyimlerimizi anlatmak için satın aldık. Bir çok fonksiyonunun bulunmasıyla dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: BlitzWolf’tan RGB Klavye Mouse Pad!
Gamekay MK61 RGB mekanik klavyede neler var?
Gamekay MK61 model numarasından da anlaşılacağı gibi klavye 61 tuşa sahip. Parmağınızda daha pürüzsüz bir şekilde basmasını sağlıyor ve daha dayanıklı. Ayrıca ABS keycaps gibi parlaması kolay değil. 5000 W Gateron optik anahtarı sayesinde sarı, yeşil, kırmızı, kahverengi ve mavi renk sunabiliyor. Ek olarak tam RGB arkadan aydınlatmalı, 6 temalı aydınlatma efektleri, 16 milyon renk ayarı kendinize göre kişiselleştirmesi mevcut.
Ayrıca klavye çalışırken tuşları, kendi başınıza yanında verilen tuş çıkarma aparatı ile kolayca değiştirmek mümkün. Tüm düğmeler programlanabilir, içerisinde bulunan yüksek kapasiteli yerleşik bellek sayesinde son ışık efekti ayarını hatırlayabilir. Bu sayede 4 farklı profil oluşturup o profiller arasında geçiş yapmakta mümkün.
Mac, iOS, Windows, Linux ve Android için birden fazla sistemle uyumlu ve bağlantı noktasında ise USB Tip A’dan USB Tip C mevcut. İster masaüstü bilgisayarınız, ister dizüstü olsun bu klavye ile rahat bir kullanımı var. Ek olarak IPX4 sertifikası sayesinde suya dayanıklılığı da mevcut.
8.5 derecelik bir eğime sahip olması, bileğinizi için daha rahat bir kullanım sağlıyor. Ayrıca yazı yazarken bu eğim sizin daha kolay yazmanıza yardımcı oluyor.
Kutu içeriğine baktığımızda klavyenin kendisi ve alt tarafında klavyedeki tuş kombinasyonları gösteren ve hangi tuşun hangi göreve sahip olduğunu belirten bir kitapçık çıkıyor. Ek olarak tuşları yerinden çıkarmak için gerekli olan iki aparat, ve iki adet yedek ışıklı tuş takımı mevcut. Bu sayede bozulan veya kırılan bir parçası varsa kolayca değişimini yapmak mümkün.
Yukarıdaki linkte de bahsettiğimiz BlitzWolf RGB klavye&mause pad ile birbirlerine çok yakıştığını düşünüyoruz. Ayrıca bu klavyenin siyah renkli seçeneği de var. Biz mause pad ile aynı renkte olmaması ve güzel bir kontrast sağlaması için beyaz renkli olanı tercih ettik. Fiyatıyla şuanda Banggood’da ilgi çekici olan klavyeye sizlerde buradaki linkten sahip olabilirsiniz. Ek olarak sizler için bir indirim kodu da aldık. BGCNLPMK61 bu kod sayesinde ürüne indirimle fiyattan sahip olabilirsiniz.
Donanım
GAMMIX S70 Satışa Çıktı, XPG’nin En Hızlı SSD’si!
Saniyede 7400MB’a kadar okuma ve 6400MB’a kadar yazma hızına sahip GAMMIX S70; yeni nesil PCIe 4 arabirimi yüksek performansı hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor.
İlginizi çekebilir: Apple Watch Series 6 kalp yetmezliğini teşhis edecek!
Oyuncular, e sporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG’nin GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 SSD modeli Türkiye’de satışa çıktı. Ek olarak kullanıcıları yeni nesil PCIe 4.0 teknolojisiyle buluşturmak için daha önceden GAMMIX S50 ve GAMMIX S50 Lite modellerini kullanıcıların beğenisine sunan marka, GAMMIX S70 ile en yüksek performansı isteyen kullanıcıları hedefliyor.
GAMMIX S70’den Saniyede 7GB Okuma / 6GB Yazma Hızı!
PCIe 4.0 teknolojisinin gücünü sonuna dek kullanmak isteyen kullanıcılara özel. Böylece saniyede 7400MB’a kadar okuma ve 6400MB’a kadar yazma hızına ulaşabilen S70, dünyanın en hızlı M.2 SSD’lerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Öyle ki NVMe 1.4 ve Dinamik SLC Önbellek teknolojilerini destekleyen S70 performansıyla SATA SSD olduğu gibi en hızlı PCIe 3.0 SSD’leri de geride bırakıyor. Ayrıca S70’in performansını sonuna kullanmak için PCIe 4 bir anakart gerekse de ürünün geriye dönük olarak PCIe 3.0 anakartlar ile de uyumluluğu da mevcut.
GAMMIX S70 Serin, Stabil ve Yüksek Performanslı
XPG tarafından özel olarak tasarlanan CoolArmor soğutucusu GAMMIX S70’in istikrarlı ve güvenilir bir performans sergilemesini sağlıyor. CoolArmor, teras gibi birbiri üzerine binen katmanları sayesinde daha geniş bir yüzey alanı oluşturarak ürünün daha etkin biçimde soğutuyor. Ayrıca bu özel soğutucu sayesinde GAMMIX S70 %30’a varan oranda daha serin çalışabiliyor.
S70; geniş bir aralıktaki olası hataları tespit edip onarıp doğru veri aktarımı sağlamak ve daha yüksek TBW için LDPC hata düzeltme kodu teknolojisine de sahip. Ayrıca Uçtan-Uca (E2E) Veri Koruma ve AES 256-bit Şifreleme desteği de bulunan S70 özel verilerinizin güvende olmasını sağlıyor.
Ek olarak 1TB ile 2TB kapasite seçenekleri ve 5 yıllık garantisi mevcut. GAMMIX S70’i teknoloji mağazalarında 2000TL‘den başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 5 gün önce
-
Yazan: indirimkuponu, 6 gün önce
-
Yazan: Frkrbk, 7 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
Gigabyte, Aorus Elite serisi ekran kartlarını duyurdu!
RedmiBook Pro 14 ve 15, Çin’de piyasaya çıktı
Xiaomi, Türkiye’deki yeni mağazalarını Adana ve Gebze’de açtı
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
Mars keşif görevindeki Perseverance aracına yakından bakalım
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.