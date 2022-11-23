Teknoloji devleri zorlu pazarlama ortamlarında kitlesel işten çıkarmalarla sarsılmaya devam ederken, Google’ın düşük performans gösteren 10.000 çalışanını işten çıkarmayı hedefleyen yeni bir yapı geliştirdiği bildirildi.

Şirket, önümüzdeki yılın başından itibaren yöneticilere düşük performans gösteren binlerce çalışanını işten çıkarma yetkisi verebilecek yeni bir performans yönetim sistemi getirmeyi planlıyor. Buna göre, yöneticilerden Alphabet’in işgücünün %6’sını (alışılagelmiş %2’nin aksine) düşük performanslı olarak kategorize etmeleri istenecek. Bu rakam yaklaşık 10.000 çalışana karşılık geliyor.

Böylece, yöneticilerinden düşük performans notu alan çalışanların işine son verilecek. Ayrıca bu derecelendirmeler, teşvik ve hisse senedi ödüllerinin verilmesinin durdurulması için de kullanılabilecek.

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Milyarder İngiliz yatırımcı Christopher Hohn, Alphabet’e (Google’ın ana şirketi) yazdığı bir mektupta, şirketin personel sayısının geçmişteki işe alım modellerine kıyasla aşırı olduğunu ve bu nedenle mevcut iş durumunu karşılamadığını savundu. Ayrıca, çalışanlara diğer teknoloji devlerindeki meslektaşlarına kıyasla çok fazla ödeme yapıldığından ve şirketin çok daha az sayıda yüksek maaşlı profesyonel ile bile yeterince yönetilebileceğinden şikayet etti. Hohn bu mektubu, 6 milyar dolar değerinde Alphabet hissesine sahip olan bir hedge fonu olan TCI adına yazdı.

Daha bu ayın başlarında Amazon’un ekonomik çalkantılar nedeniyle binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığına dair haberler çıkmış ve Facebook’un sahibi Meta dünya çapında 11.000’den fazla çalışanını toplu olarak işten çıkaracağını duyurmuştu.

Kaynak: Christoper Hohn (letter), The Independent