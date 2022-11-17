Aksiyon oyunu Dead Island 2’nin çıkış tarihi 23 Nisan 2023’e ertelendi. Oyun aslında 3 Şubat’ta piyasaya sürülecekti, ancak geliştirici Dambuster Studios, geliştirmenin son kısmı için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

The delay is just 12 short weeks and development is on the final straight now. The new release date for Dead Island 2 will be April 28th 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo — Dead Island (@deadislandgame) November 17, 2022

Yeni yayın tarihi Twitter üzerinden duyuruldu. İçinde, geliştirici sürümün 12 hafta ertelendiğini, ancak oyunun tamamlanmak üzere olduğunu belirtiyor. Dambuster Studios ve yayıncı Deep Silver tarafından gecikmeyle ilgili daha fazla açıklama yapılmadı. Dead Island 2’nin yeni bir fragmanının 6 Aralık’ta oyunun tanıtımı sırasında paylaşılacağı belirtiliyor. YouTube ve Twitch üzerinden takip edilebilir.

Ayrıca bkz: Microsoft: Call of Duty’nin Playstation’da Kalması İçin Anlaşmalara Açığız!

Dead Island 2, Los Angeles’ta geçen rpg öğeleri içeren bir fps aksiyon oyunudur. Bölge sakinlerini her türden zombiye dönüştüren bir virüs salgını olmuştur. Oyuncu, halihazırda ısırılmış, ancak zombi eğilimlerini az çok kontrol eden bir karakterin rolünü üstlenir. Her biri kendi tuhaflıklarına, diyalog seçeneklerine ve özelleştirilebilir becerilere sahip altı farklı karakter oynanabilir olacak.

Oyun ilk olarak 2014 yılında o zamanki E3 fuarında duyurulmuştu. O zamandan bu yana, geliştirme tarafında gecikmelere yol açan birkaç değişiklik oldu. Tweakers Ağustos ayında Dead Island 2 hakkında bir önizleme yayınladı.